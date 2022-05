Volver al inicio Km 31 Ninguno de los 12 corredores que marchan destacados preocupa especialmente de cara a la clasificación general. El mejor situado es Koen Bouwman, el líder de la clasificación general, a 1h 02' 01'' de la Maglia Rosa. Km 22 La diferencia de los escapados está creciendo rápidamente en este primer tramo del recorrido y ya cuentan con algo más de cuatro minutos. Esto les asegura prácticamente alcanzar en solitario el Sprint Intermedio de Buja y la ascensión a Villanova Grotte, el primer puerto de la jornada. Km 17 Parece que se consolida definitivamente esta primera escapada de la etapa. Son 12 los ciclistas que marchan por delante y cuentan ya con algo más de un minuto con respecto al grupo en el que viajan Richard Carapaz y el resto de los favoritos. Km 14 En la escapada también figura Koen Bouwman, el líder de la montaña. El neerlandés podría dejar hoy totalmente sentenciado este ranking. Km 10 Se están sumando algunos ciclistas más al grupo de los escapados, entre ellos Fernando Gaviria. El ciclista del UAE Team Emirates podría buscar los puntos del primer Sprint Intermedio, aunque lo cierto es que en una etapa de montaña, en principio no se le ve demasiado sentido a este movimiento por parte de uno de los mejores sprinters del pelotón. Km 8 Hay un grupo de nueve ciclistas que han conseguido tomar unos metros de ventaja y habrá que ver si se termina por consolidar esta primera escapada del día. Km 5 El primer tramo de la etapa es bastante cómodo para los ciclistas. La carretera no comenzará a picar decididamente hacia arriba hasta que se inicio la primera ascensión de la jornada, a Villanova Grotte, cuya cima está situada en el kilómetro 74. Km 3 Se están produciendo ya los primeros ataques. Primero lo ha intentado Pascal Eenkhoorn y trata de darle continuidad Mathieu Van Der Poel, aunque no ha fructificado ninguno de ellos. Km 2 Tenemos constancia de un nuevo abandono en carrera. Jefferson Alexander Cepeda no ha tomado la salida. Km 1 COMIENZA LA ETAPA !!! Km 0 Comentar que en la etapa de hoy se recorreran unos 40 kilómetros en Eslovenia, por lo que con el inicio en Hungría, la carrera transitará por tres países en la presente edición de la ronda italiana. Km 0 Además de los cuartos puertos puntuables, están previstos los dos habituales Sprints Intermedios, el primero de ellos, situado en Buja en el kilómetro 55, es en el que se reparten los puntos valederos para la clasificación de la regularidad. Km 0 Y tanto en la etapa de hoy como en la de mañana se terminará de resolver la clasificación de la montaña. El neerlandés Koen Bouwman parte con una importante ventaja de 115 puntos sobre Giulio Ciccone y 124 en relación con Diego Rosa. Km 0 La clasificación de la regularidad se encuentra prácticamente sentenciada a falta de las tres últimas etapas. Arnaud Démare cuenta con 254 puntos, 122 más que Mark Cavendish y 130 con respecto a Fernando Gaviria. Km 0 Lo cierto es que estamos ante uno de los Giros de Italia más ajustados de la historia con solo tres segundos de diferencia entre Richard Carapaz, la Maglia Rosa, y Jai Hindley, el segundo clasificado. También opciones a la victoria final Mikel Landa. El español ocupa la tercera posición de la general a 1' 05'' del líder. Km 0 Nos acercamos ya al final de este Giro de Italia 2022 y quedan tres etapas decisivas para conocer al ganador. Hoy es la primera, vuelve la montaña después de la jornada de transición de ayer, con cuatro puertos puntuables: dos de tercera categoría, otro de primera y la ascensión final de segunda categoría. Km 0 Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la 18ª etapa del Giro de Italia con recorrido de 178 kilómetros entre Marano Lagunare y Santuario di Castelmonte. ¿Preparados? Comenzamos...