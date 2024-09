Salvó: «La visita al Andorra será muy díficil»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 26 de septiembre 2024, 11:33 | Actualizado 12:27h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Tras el estreno triunfal en la Eurocup frente al Trento, en el Dreamland Gran Canaria ya velan armas para debutar en la ACB, cuya jornada inaugural les llevará a la pista del Andorra este sábado (19.45 horas).

Miquel Salvó, alero del conjunro claretiano, ejerció este jueves de portavoz de la plantilla para expresar el sentir del vestuario en puertas de la puesta en escena liguera: «Va a ser un partido muy difícil. Andorra tiene un gran equipo, se han reforzado muy bien y tienen una buena rotación. Vienen de esta pequeña decepción de la eliminación de la Champions, pero eso les hace más peligrosos porque estarán 100% concentrados en Liga Endesa«.

«Se han reforzado muy bien este año, con viejos conocidos. Tenemos que estar preparados. Es un viaje, quizá en Liga Endesa, el más difícil por la logística, la ubicación de Andorra. Intentar sacar buenos entrenos antes del partido, viajar lo mejor posible y estar descansados para mostrar nuestra mejor versión», añadió.

A nivel personal, se congratuló de llegar a tiempo para esta cita: «Estoy bien, bien. Ya recuperado del todo. He tenido una pretemporada un poco accidentada. Me tuvieron que sacar del entreno en una ambulancia, tres días en el hospital… Por suerte, poco a poco, con la ayuda de los doctores, de los fisios, de Lander, he hecho un trabajo aparte toda esta pretemporada con el objetivo de llegar lo mejor posible al primer día y aquí estoy, ya preparado para todo».

Y admitió que el triunfo del pasado martes en el Arena da un plus para encarar lo que viene con energía: «El objetivo era ganar y se construye mejor ganando. Felices por ello, pero somos conscientes de que es muy temprano y tenemos mucho margen de mejora. Lo podemos hacer mucho mejor. En la primera parte no estuvimos nada bien en defensa. Tenemos que pulir estos detalles y a partir de aquí, construir. Que, como te he dicho, construir desde la victoria se lleva mucho mejor y es lo que haremos«.