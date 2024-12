Salvó: «Podría estar mejor y esperar más oportunidades»

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 19 de diciembre 2024, 11:10 | Actualizado 11:58h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Emoción y espectáculo en Navidad. La Liga Endesa no para en estas fechas tan significativas y el Gran Canaria Arena acogerá este domingo (12:00 horas) un pulso de altura entre un Dreamland Gran Canaria que pretende recuperar su solidez en su fortín tras asaltar el del Unicaja y un Casademont Zaragoza de los examarillos Porfi Fisac y AJ Slaughter que acumula cuatro victorias consecutivas y sueña con disputar la Copa del Rey 2025 en la isla.

El jugador internacional del combinado claretiano, Miquel Salvó, compareció este jueves ante los medios de comunicación para valorar este encuentro de la fase regular de la competición doméstica y la actualidad del cuadro entrenado por Jaka Lakovic, destacando que «el Casademont Zaragoza cuenta con una plantilla muy potente y con un alto ritmo de juego».

«No te voy a engañar, podría estar mejor y esperar más oportunidades. No estoy contento. Hablé con Jaka y me dijo que la temporada es muy larga. Si el equipo va bien, yo estoy bien», argumentó el alero catalán en la sala de prensa del recinto de Siete Palmas, tras ser cuestionado sobre su situación con 12 minutos de media en la Liga Endesa y 14 en la BKT EuroCup.

Ampliar Otra imagen del jugador. Cober

Asimismo, Salvó se refirió al regreso de AJ Slaughter, quien dejó una gran imagen con la camiseta amarilla. «Se me merece una gran ovación. Me llevaba con él increíble. Me dio pena que se marchara», comentó.

De cara al año 2025, Salvó espera que sea «igual o mejor» que 2024. «Salud para todos, que no haya lesiones y muchas victorias para el Granca», indicó.