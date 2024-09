Motivos para creer, crecer y disfrutar en el descorche de la temporada 2024-2025

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 27 de septiembre 2024, 22:56 | Actualizado 23:37h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La mejor liga de Europa alza el telón para disfrutar de la temporada 2024-2025. Nuevos retos y desafíos por cumplir, competir y soñar. Llegó la hora de agitar la bandera de la ambición, ilusión y motivación. Balón al aire para crecer y creer. El espectáculo está más que asegurado y garantizado en un campeonato con la exigencia en plena ebullición.

El Club Baloncesto Gran Canaria comienza este sábado su trigésimo cuarta participación en la Liga Endesa, de las cuales 30 de forma consecutiva desde que lograra su último ascenso a la máxima competición nacional en el ejercicio 1994-1995 con el entrenador grancanario Manolo Hussein a los mandos. Desde entonces, 30 cursos de sufrimientos, alegrías, deseos, aspiraciones, consolidación y crecimiento para orgullo del baloncesto canario. Fue el cuarto ascenso a la ACB y, por suerte, el definitivo para abandonar la condición de equipo ascensor de sube y baja. Ahí se fraguó la colocación de los primeros pilares para defender con uñas y dientes una categoría que ya no volvió a perder una entidad que saboreó su 60 aniversario hasta hace muy poquito. Muchos motivos para celebrar, recordar y, cómo no, mirar hacia adelante con confianza y optimismo para continuar escribiendo muchas de las mejores páginas de la historia del Club Baloncesto Gran Canaria.

Asimismo, esta temporada se celebrará otra efeméride que no se puede olvidar. Hace cuatro década, en el ejercicio 1984-1985, el entonces Claret Mutua Guanarteme de Pepe Clavijo firmaba una temporada histórica con su primer ascenso a la Liga ACB. Sin duda alguna, un tiempo en el que era imposible imaginar este presente.

El club claretiano, con los trofeos de una Supercopa Endesa y una BKT EuroCup como piezas de coleccionistas en sus vitrinas, no regatea a la exigencia de un curso muy especial en la isla porque la Copa del Rey retorna al Gran Canaria Arena siete años después. El histórico Centro Insular de Deportes de Gran Canaria (CID) acogió una fase final del torneo copero en 1990, pero sin la presencia del Granca porque no existía la condición de anfitrión todavía, mientras que el imponente Gran Canaria Arena albergó las ediciones de 2015 y 2018 con los amarillos en la fiesta de las aficiones ya. El Joventut Badalona de Savané amargó al cuadro de Aíto García Reneses en los cuartos de final, mientras que el anfitrión no falló en la segunda y se quedó a las puertas de la final después de caer ante el Barça.

Una ilusión mueve a la isla en una temporada especial: la Copa del Rey 2025 se jugará en el Gran Canaria Arena

Muchos son los aficionados que esperan la celebración de uno de los mejores eventos deportivos en Europa. La Copa del Rey está subrayada en el calendario de propios y extraños desde verano y nadie se la quiere perder. Será el gran aliciente y motivación para la plantilla dirigida por Jaka Lakovic, quien cumple su tercer curso consecutivo al frente de la nave amarilla con la misión de dar a una alegría a la parroquia.

Pero queda mucho hasta febrero de 2025 todavía y, aunque no tiene la presión de descorchar la competición sin fallos al estar ya clasificado, el Dreamland Gran Canaria está obligado a convivir en la zona de privilegio de la clasificación por historia, trayectoria, presupuesto y plantilla. El entrenador esloveno quiere llegar al cierre de la primera vuelta entre los ochos primeros clasificados para no tener que escuchar ninguna voz que clame contra el anfitrión. Además, el billete para el Playoff es una carrera de fondo y de regularidad que no permite relajaciones, y menos en una campaña en la que, como indicó el presidente Sitapha Savané en una entrevista a este periódico, la clase media de la competición se ha reforzado y aumenta el número de candidatos para mirar hacia arriba en la tabla.

Mantener la solidez en el fortín

El Dreamland Gran Canaria visita al MoraBanc Andorra este sábado (Pavelló de Govern, 19.45 horas, Movistar+ Deportes -dial 63-) con el reto de imponer su ley a las primeras de cambio a domicilio, donde suele sufrir de lo lindo. Pero si algo caracteriza al cuadro de Jaka Lakovic es la tremenda solidez en su fortín de Siete Palmas, proyectando unos números destacados que propiciaron alcanzar las 19 victorias en el curso 2022-2023 y las 20 en el pasado ejercicio 2023-2024. Una tarjeta que se traduce en solo cuatro derrotas como local entre la fase regular y el Playoff por el título en cada una de las campañas. Casi nada. Mucho mérito y trabajo para convertirse en una pista prácticamente inexpugnable.

Sin duda alguna, la importancia de infundir respeto y miedo a los rivales en el Gran Canaria Arena marcará que la temporada vaya por el mejor camino posible. Con equipos que han elevado tanto el nivel se antoja imprescindible neutralizar los empujes foráneos.

Y sin olvidar los objetivos en una BKT EuroCup que este curso se adelantó a la Liga Endesa en el arranque. El CB Gran Canaria, que cumple su vigésima temporada en Europa (Copa Korac, Copa ULEB, Eurocup FIBA, EuroCup y Euroliga) y superó al Dolomiti Energía Trento italiano en la primera jornada del grupo A, aspira a poder levantar el trofeo continental como hizo enla campaña 2022-2023. La entidad claretiana acumula 292 partidos, con 183 victorias y 109 derrotas, y alcanzará -superará también- los 300 en breve. Una barbaridad para el Granca y, cómo no, una demostración de grandeza.

Ya está aquí la temporada 2024-2025. Una nueva oportunidad para inquietar y tumbar a los transatlánticos del baloncesto español y europeo. Otra ocasión para deleitar y no dejar de alimentar la ambición. El Club Baloncesto Gran Canaria debe seguir avanzando para subir escalones, es una exigencia. Toca demostrar en el parqué. ¡Qué empiece el espectáculo!