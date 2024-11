Lakovic: «Nos gustaría ganar todos los partidos, pero no es fácil»

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 1 de noviembre 2024, 10:36 | Actualizado 11:17h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El Dreamland Gran Canaria vuelve a su fortín y eso es sinónimo de fiabilidad, solidez y contundencia. El combinado claretiano, séptimo clasificado en la fase regular de la Liga Endesa con un balance de tres victorias y dos derrotas, recibirá al Baskonia, undécimo con un balance de dos triunfos y tres tropiezos, en el Gran Canaria Arena este domingo (17:00 horas, Movistar Deportes 3 -dial 65-).

El máximo responsable técnico del combinado claretiano, Jaka Lakovic, señaló este viernes ante los medios de comunicación que «el Baskonia está en un buen momento, tienen mucha calidad y es de máximo nivel y físico. Juegan un buen baloncesto en el que todos participan. Es un equipo con mucho potencial».

«Me alegro de que se haya acoplado tan bien. Nos alegra a todos que tenga éxito vaya donde vaya menos el domingo«, bromeó el entrenador esloveno sobre el regreso del canterano amarillo Khalifa Diop, al tiempo que apuntó que tiene a todos sus jugadores disponibles «a falta de tres entrenamientos».

Cuestionado por «la tensión competitiva» a la que se ha referido en los compromiso lejos de la isla, Lakovic manifestó que «el equipo tiene esfuerzo y tensión competitiva, pero no siempre. Necesitamos mejorar y comprender que para ser exitoso tenemos que mantenernos. También tenemos que poner las cosas en perspectiva. Todos juegan no solo nosotros. Nos gustaría ganar todos los partidos, pero no es fácil».