Lakovic: «El equipo ha tenido mentalidad para aguantar los momentos difíciles»

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 29 de septiembre 2024, 00:04 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El máximo responsable técnico del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, señaló tras imponerse este sábado al MoraBanc Andorra por 71-91 en la primera jornada de la edición 2024-2025 de la Liga Endesa que «el primer partido siempre es el más difícil. Hoy hemos jugado contra un buen equipo y hemos tenido mucho respeto al venir aquí, sabiendo que solamente nuestro mejor esfuerzo nos puede dar la victoria, y así ha sido«.

«Hemos empezado bien, pero luego las cosas se han puesto difíciles. El equipo ha tenido mentalidad para aguantar los momentos difíciles, hemos aguantado y hemos acabado bien defensivamente. Hemos mejorado y hemos cogido confianza en ataque. Estoy contento por la primera victoria«, analizó el preparador balcánico ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Pavelló de Govern.

Lakovic ahondó en que «creo que, saliendo del vestuario, hemos sabido los errores que hemos cometido en el segundo cuarto. Hemos entrado con más agresividad, especialmente en su transición, jugando bien las defensas de los indirectos, sobre Kuric y Harding. Hoy también defendimos muy bien el pick and roll«.

«El MoraBanc Andorra tuvo muchas dificultades para crear desde el pick and roll y les hemos forzado a dar solamente siete asistencias en 40 minutos. Es una buena señal para nosotros. La defensa nos ha dado la victoria y confianza para jugar en ataque», destacó el entrenador amarillo.

Asimismo, Lakovic apuntó que «hemos intentado buscar nuestras ventajas, en algunas hemos sacado provecho y en algunas no. El poste bajo, que queríamos explotarlo, pues no lo hemos conseguido tanto, pero creo que, en el pick and roll con nuestros creadores, hemos sacado bastante. Hemos jugado situaciones rápidas en transición y eso nos ha ido bien hoy. Con confianza, hemos anotado un par de tiros con los que hemos conseguido este ventaja».

Noticia relacionada El Dreamland Gran Canaria se exhibe en Andorra (71-91) Óliver Suárez Armas