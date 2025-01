Lakovic: «Debemos corregir el balance defensivo, el uno contra uno y el rebote»

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 17 de enero 2025, 10:05 | Actualizado 11:00h. Comenta Compartir

Jaka Lakovic quiere una nueva victoria para seguir creciendo. Y, con la Copa del Rey ya en el horizonte, espera que el Dreamland Gran Canaria coja vuelo para llegar en las mejores condiciones posibles para ejercer de buen anfitrión. Llegan los amarillos tras dos tropiezos seguidos -Barça y Joventut-, pero con la cabeza alta y las ideas claras.

La derrota contra el Joventut de la EuroCup no deja heridas. «Lleida es un equipo que quiere jugar rápido, tiene ritmo y es muy agresivo en defensa, al borde de falta, buscando provocar pérdidas. Por eso es el equipo que comete más faltas en la Liga. Están bien entrenados y juegan bien. Debemos ser conscientes para combatir un juego agresivo en defensa, siempre van a querer correr», analizó Jaka Lakovic sobre el Hiopos Lleida.

«Nuestro balance defensivo debe ser clave, para controlar sus transiciones y contraataques. Empujan con su ritmo de juego. Hay que estar preparados para lo que nos vamos a encontrar, que va a ser con mucho contacto, por eso debemos preparar bien los ataques», comentó el técnico esloveno en referencia a las claves para vencer.

«Los dos están jugando bien», dijo en referencia a Tobey y Conditt. «Siempre será importante pisar pintura para crear», relató Lakovic.

«Balance defensivo, uno contra uno y rebote», eso es lo que condicionó la derrota en EuroCup ante el Joventut y los errores que no pueden repetirse ante el Hiopos Lleida si se quiere añadir una nueva victoria para la clasificación claretiana.

Vienen dos salidas seguidas (Lleida y Laguna Tenerife), pero Jaka Lakovic es optimista. «Tuvimos un partido sólido contra el Barça y ante el Joventut no estuvimos bien, pero no estamos en mal momento. Debemos mentalizarnos en cada partido, no hay margen para relajaciones. Cada encuentro cuenta mucho. No es fácil mentalizarnos en el partido a partido, pero es lo que tenemos que hacer, jugar una final en cada encuentro», añadió el preparador claretiano.

No va a ser fácil ganar allí, pues «su gente les ayuda mucho» y es una cancha «complicada». «Tenemos que estar concentrados y hacer cosas bien. No nos podemos permitir fuera cometer errores que luego nos castigan. La afición entra también», concluyó Jaka Lakovic en sala de prensa.