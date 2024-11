«Iremos a mejor, nuestro techo no es el que se ha demostrado hasta ahora»

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Martes, 19 de noviembre 2024, 20:18 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

-Una nueva convocatoria con la selección para los encuentros de clasificación para una cita internacional. ¿Qué tal la primera toma de contacto con Sergio Scariolo y con sus compañeros?

–Bien. Estamos repasando los conceptos y recordando un poquito todo. Estamos con ganas y ayer ya tuvimos el primer entrenamiento con contacto.

–España es la vigente campeona de Europa y no quiere faltar en 2025 para defender su entorchado. Eslovaquia será el rival este viernes en Bratislava y el próximo lunes en Ourense. ¿Qué análisis hace de esta doble cita?

–Tenemos que ganar, no hay otra. Somos un equipo bastante nuevo, con muchos jóvenes a los que hay que adaptar lo antes posible y respetar al rival como siempre hacemos. A partir de ahí, sacar buenos resultados.

–Sobre eso que comenta en un grupo que mezcla experiencia y juventud. ¿Qué destaca de la lista del preparador italiano sin jugadores de la NBA y Euroliga?

–Hay una nueva generación que sube. Tenemos que adaptarnos y ellos a nosotros también. Es enseñarles un poquito cómo funciona todo este trabajo y adaptarnos y cohesionarnos entre todos.

–A nivel personal, ¿qué supone para usted mantenerse en la dinámica de la selección en las ventanas internacionales?

–Es un honor siempre. Es una gran satisfacción que la selección siga contando conmigo para las ventanas y para estos torneos oficiales. Es un gran honor y una gran responsabilidad como siempre, y me lo tomo como una nueva oportunidad y experiencia. Espero seguir ayudando, que confíen en mí y yo seguir con confianza.

–Víctor García, Albert Oliver, Carlos Alocén y usted. Mucho Dreamland Gran Canaria en la concentración y es algo que habla bien del trabajo realizado...

–Sí, es un punto a favor y que dice mucho del club, donde se están haciendo las cosas muy bien en los últimos años. Sobre todo, es súper merecido por Víctor y Albert, quienes hacen un trabajo muy bueno en el Gran Canaria y que es reconocido año tras año, como es el caso de Víctor, y estos últimos años que es el caso de Albert. Estoy muy contento por ellos.

–Alocén abandonó el Real Madrid el pasado verano y aterrizó en el Granca con ganas de reivindicarse. ¿Cómo lo está viendo?

–Bien. Está volviendo a sentirse jugador porque se pasó mucho tiempo lesionado en Madrid. Está cogiendo mucha confianza y lo hemos ayudado entre todos para que se adapte lo antes posible. Lo estoy viendo bien, con ganas de mejorar, que es lo mejor, y contento.

–Precisamente, el equipo claretiano presenta un balance de 5-3 en la ACB y de 6-2 en la BKT EuroCup. ¿Qué valoración hace hasta este parón FIBA?

–El balance es bueno. Como siempre, podríamos mejorar algún partido y algunos aspectos, pero lo mejor es que creo que tenemos margen de mejora. Iremos a mejor, eso es lo que espero, y que nuestro techo no es lo que se ha demostrado hasta ahora. Podemos cohesionarnos mejor entre nosotros aún, adaptar ciertas cosas y mejorar en todo un poco.

–Tras 16 encuentros disputados ya entre la competición doméstica y el certamen continental, ¿en qué cree que es más potente este plantel confeccionado con respecto al del pasado curso?

–Tenemos una muy buena rotación y una plantilla muy completa. Creo que este año no se están notando tantos altibajos porque somos más regulares durante todo el partido, y eso es bueno. Los otros equipos se han reforzado muy bien y son muy peligrosos, lo estamos viendo en las otras competiciones. Seguimos arriba en las dos competiciones, que creo que es donde tenemos que estar y mantenernos toda la temporada.

–Promedia 4,3 puntos y 4,6 créditos de valoración en 13 minutos jugados de media en ocho partidos en la Liga Endesa y 5,1 puntos, 2,4 rebotes y 7,6 de valoración en 11 minutos de media en ocho choques en la BKT EuroCup. Después de perderse prácticamente toda la pretemporada por lesión, ¿cómo se está encontrando? ¿Y está satisfecho con su rol con Jaka Lakovic en lo que va de temporada?

–Me estoy encontrando bien. Sé que puedo mejorar, pero también se ve que estoy jugando menos minutos. Me gustaría jugar lo máximo posible como siempre, pero bueno, me adapto al rol que me dan y siempre estoy a los servicios de Jaka para lo que él decida. A muerte con él y el equipo porque el equipo es lo primero.

–La ACB informó este martes sobre la venta de abonos para la Copa del Rey 2025, que tendrá lugar en el Gran Canaria Arena. Esta competición es uno de los grandes alicientes para el club, para los jugadores y para los aficionados esta campaña. ¿Visualiza ese momento y lo que puede suponer jugarla en casa?

–Ojalá porque no la he jugado nunca en casa. Será una nueva sensación y creo que se puede liar bien gorda, como se dice, y que será muy bonito. Soy consciente de que se está trabajando mucho en ello por parte del club y van a ser unos días muy bonitos por parte de todos, de nosotros y la afición porque disfrutarla en casa es algo especial.

–Levantar el trofeo en casa sería un sueño hecho realidad...

–Eso son palabras mayores. Vamos con la ilusión y, sobre todo, partido a partido. Hay que intentar ganar ese primer partido que se nos ha resistido en los últimos años, nos han tocado auténticos equipazos en los cruces.

–Tiene 30 aos y cumple su cuarta campaña en el Granca. ¿Es el club más importante de su carrera? ¿Qué ha encontrado en la isla a nivel personal y deportivo para permanecer tanto tiempo?

–Sí, sin duda. Es el club en el que he estado más años. Lo he dicho muchas veces, lo siento ya como mi casa y es algo más que un club normal. Siento los colores y estoy muy comprometido con el club a nivel total. Eso es muy bonito. Es un club muy especial para mí y ojalá que siga muchos años más.