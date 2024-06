Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 14 de junio 2024, 07:58 | Actualizado 08:06h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

-Una concentración más a las órdenes de Sergio Scariolo en el combinado nacional absoluto masculino. Un premio a su trabajo durante la temporada en el Dreamland Gran Canaria y un motivo de orgullo a nivel profesional, ¿no?

-Sí, estoy muy contento. Lo he dicho siempre, que si me dan la oportunidad la voy a coger con muchas ganas, y luego que sea lo que sea.

-Faltan jugadores por incorporarse todavía -Sergio Llull, Rudy Fernández, Alberto Abalde, Juancho Hernangómez, Santi Aldama, Usman Garuba y Lorenzo Brown-. ¿Qué posibilidades ve de conseguir ese billete para los Juegos Olímpicos de París este verano?

-Tengo confianza plena en este equipo y en este grupo que ha conseguido grandes cosas. Creo que se va a lograr el objetivo. Se trata de un equipo muy joven, pero muy sólido ya y con experiencia. Ya digo que tengo confianza plena en este grupo.

-A nivel personal, ¿cómo afronta estar en la lista de 22 jugadores?

-He venido aquí a disfrutar y a vivir una experiencia, y luego que sea lo que sea. Yo voy a dar todo como siempre y, si puedo ir pasando los cortes, estaré súper agradecido y si no me llevo una experiencia más a mi carrera, que siempre es muy importante estar en este grupo, ya sea estar en los 12, en los 15 o en los 20.

-Scariolo lo conoce de sobra, pero ¿qué le pide el seleccionador?

-Bueno, un poco es ese juego en el '3' y en el '4' e ir alternando. Somos muchos jugadores polivalentes aquí, así que puedo adaptarme a esto. Todo lo que sea intensidad, defensa y aportar mi granito de arena, pues lo voy a hacer.

-¿Qué destaca de este grupo de trabajo que usted pone en valor por su juventud, solidez y experiencia también?

-Es un grupo muy unido. Ya lleva unos años haciendo el relevo generacional, es un equipo joven, pero con experiencia ya en estos torneos. Estoy seguro de que vamos a lograr grandes cosas.

-El entrenador grancanario Víctor García lleva de asistente de Scariolo en la selección desde 2019 y se suma Albert Oliver en esta ocasión. ¿Cómo lleva lo de tenerlos en la selección nacional también?

-Muy bien. Es una buena señal para nosotros como club y que la selección confíe en nosotros para llevar representación canaria y del Granca. Es un orgullo tanto para nosotros como para los aficionados que deben de sentirse orgullosos como nosotros. Ellos están muy adaptados. Albert está viviendo la primera experiencia con el primer equipo y aprendiendo mucho y Víctor ya súper asentado como un entrenador más.

-¿Qué destaca de cada uno en el trabajo diario y en la transmisión de conocimientos?

-Víctor ya tiene su responsabilidad en las jugadas, su cierto recorrido y demuestra lo gran entrenador que es. Albert está ayudándonos tanto en ataque como en defensa, nos ayuda a rebotear y a completar ciertas jugadas. Da una opinión como gran jugador que fue a cada jugador, así más apartado. Creo que está viviendo una experiencia muy bonita y que va a repetir porque él merece estar aquí.

Miquel Salvó dialoga con Víctor García. FEB

-Hablando en clave Granca. El Barça -apunta a Joan Peñarroya- y el Baskonia -apunta a Luca Banchi- no terminan de decidir qué técnicos ocuparán sus banquillos y, a pesar de disponer de una cláusula de salida a la Euroliga, todo hace indicar que Jaka Lakovic seguirá como máximo responsable técnico del Dreamland Gran Canaria por tercer ejercicio consecutivo. ¿Cree que su continuidad es un factor diferencial?

-Lógicamente, si continuara nos va a ayudar mucho. A ver qué acaba pasando, yo confío en que se quede con nosotros. Si se tiene que ir a algún sitio de la Euroliga, no podemos reprocharle nada. Todo el mundo tiene que estar agradecido y feliz por eso, pero confío en que se quede y formar un buen grupo de trabajo para empezar a rodar ya. Ha empezado el verano hace poco, pero ya lo echo un poco de menos.

-El preparador esloveno y el director deportivo amarillo, Willy Villar, destacaron en las entrevistas a este periódico la importancia de la continuidad del bloque de cara al próximo ejercicio. Albicy, Kljajic, Shurna, Brussino, Pelos y usted continuarán, aunque no será el caso de AJ Slaughter finalmente a pesar de contar con él -fichará por el Casademont Zaragoza-. ¿Qué valor le da a conservar a la columna vertebral de los últimos cursos?

-Creo que es la clave. Al final, cuando sigue el núcleo de jugadores y funciona la cosa, pues creo que es muy importante. Cada año tenemos que cambiar dos o tres jugadores, pero es inevitable porque los equipos van fichando. Creo que el núcleo que nos quedamos es importante como hemos hecho cada año porque ya transmitimos los valores y las jugadas a los nuevos que vengan. Creo que los grandes equipos se han formado por eso, a partir de ciertos jugadores que se van repitiendo año a año y que sienten los colores y lo que es representar a la isla. El hecho de transmitir los colores a los nuevos es muy importante.

-Uno de los grandes alicientes de la próxima campaña 2024-2025 será que el Gran Canaria Arena acoja la Copa del Rey del 13 al 16 de febrero de 2025...

-Sí, es una gran noticia. Aquí tenemos que dar mucho mérito al club y al presidente -Sitapha Savané- que ha luchado por eso. Me consta que lleva un buen tiempo luchando por eso y tenemos que estar muy agradecidos a todas las instituciones que lo han hecho posible. Al final, albergar un torneo así es espectacular y creo que serán unos días brutales para todo el mundo, para la afición del Granca, para todas las aficiones, para el club y para la ciudad en general. Estamos con muchas ganas, he jugado la Copa del Rey, pero nunca lo he hecho como local, así que será una experiencia más.

-Por segunda temporada consecutiva, el Dreamland Gran Canaria solo perdió tres encuentros como local en la fase regular de la competición doméstica. El hecho de mantener la fortaleza en el Gran Canaria Arena es gracias en parte a una afición que aumentó la asistencia de espectadores. Que mantenga la ilusión es esencial, ¿no?

-Sí, exacto. Creo que es la clave. Al final, estos últimos años hemos conseguido grandes balances de victorias y derrotas en casa y creo que la clave es la unión que hay entre los aficionados y los jugadores, que hace unos años que la estamos creando y que vengan más. Seguro que desde el club se va a trabajar para que así sea, se van a mejorar ciertas cosas de animación, de más espectáculo y de lo que sea para que el aficionado se lo pase bien. Y a ellos agradecerles los ánimos, la ayuda que nos dan en cada partido y a empujarles a que lo hagan más. Hay que intentar ser mejores nosotros y ellos para mejorar e intentar que nos ganen menos en casa incluso. La unión que hay entre el aficionado y el jugador es clave.