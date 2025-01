Dreamland Gran Canaria-La Laguna Tenerife: ¿David contra Goliat?

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 24 de enero 2025, 00:17 Comenta Compartir

El baloncesto canario está en la cima nacional e internacional. Reúne muchos motivos de orgullo a nivel de clubes, de jugadores y de trabajo de formación. Por este motivo, el derbi regional entre el Dreamland Gran Canaria y el La Laguna Tenerife acapara infinidad de focos y de atención dentro y fuera del archipiélago.

El Gran Canaria Arena se vestirá de gala este domingo (12:00 horas, en directo por Vamos de Movistar+) para albergar una nueva fiesta del baloncesto canario con dos aficiones volcadas para intentar llevar en volandas a sus jugadores -cerca de 300 seguidores vendrán de Tenerife-. La expectación no para de crecer con el paso de los días para presenciar y disfrutar de la batalla que medirá a un Dreamland Gran Canaria en su peor momento de juego y de resultados de la temporada y a un La Laguna Tenerife que llega lanzado tras clasificarse para la Copa del Rey como cabeza de serie.

El dominio del cuadro aurinegro es abrumador en la pista, imponiéndose en 13 de los últimos 15 enfrentamientos entre ambos en la fase regular de la Liga Endesa y en la Copa del Rey, poniendo de manifiesto un cambio de ciclo deportivo que controló el Granca cuando su rival se adaptaba a la Liga ACB de nuevo a partir de 2012 tras su retorno 21 años después.

Pero más allá de lo que sucede en la cancha, el máximo responsable técnico del La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, ofreció unas declaraciones en la previa del encuentro de la primera vuelta en el Santiago Martín jugado el 27 de octubre de 2024 que no dejaron indiferente a nadie, y más tras conocerse que el club que preside Félix Hernández cerró el ejercicio 2023-2024 con un presupuesto de 10.787.504,01 euros, como comunicó en la junta general de accionistas celebrada el 17 de diciembre de 2024.

La «media» de Vidorreta

«No me siento favorito. Somos David contra Goliat año tras año, que mi campo tiene 5.000 espectadores y el de ellos 10.000. Cómo voy a ser favorito, si tenemos de media tres o cuatro millones de euros menos de presupuesto cada temporada. El coloso del baloncesto de Canarias son ellos. Por suerte, David se impone a Goliat porque estamos jugando muy bien en estas últimas temporadas, no por otro motivo, como creo que siempre se ha reconocido, es que jugamos muy bien y, por eso, les ganamos. Cuando el Gran Canaria juegue mejor que nosotros, nos ganará porque tiene mucha calidad y más medios», apuntó el preparador vasco, que ha guiado este proyecto en el que lleva nueve cursos a cotas superlativas a nivel nacional e internacional junto a piezas capitales como Marcelinho Huertas o Gio Shermadini -ambos llevan seis ejercicios en la isla-, al tiempo que destacó que «de qué se pueden quejar si hemos ganado 12 de los últimos 14 partidos que hemos jugado contra ellos y tenemos la mitad de presupuesto» y «no podemos competir por el fichaje de algunos de los jugadores top, este año Homesley, nosotros estuvimos antes que el Gran Canaria por él y no pudimos llegar».

¿Qué cantidades económicas manejaron ambas entidades para confeccionar sus plantillas en el presente ejercicio? El Granca, propiedad del Cabildo insular y que cerró la pasada temporada con un presupuesto de 10.705.353,64 euros, arrancó esta con un presupuesto publicado de 10.395.675,34 euros, de los cuales 4.913.115,82 euros van destinados a los jugadores del equipo ACB -subió en las últimas dos temporadas- y 939.904,81 euros al cuerpo técnico, mientras que es más complicado acceder u obtener información con respecto al presupuesto 2024-2025 del Club Baloncesto Canarias, si bien fuentes de la entidad aurinegra consultadas por este periódico durante el sorteo de la Copa del Rey en el Auditorio Alfredo Kraus concretaron que «10,7 millones de presupuesto y 4,2 millones es el gasto en la plantilla».

Lo cierto es que esa cifra de 10.787.504,01 euros es la citada en la junta de accionistas y, como se recoge en el informe económico de ese pasado curso, el gasto en salarios de jugadores, técnicos y la estructura del club ascendió a 6.450.874,08 euros. Muy por encima de esos 4,2 millones de euros.

«Miente descaradamente»

Cuestionado por si hay tanta diferencia económica entre ambos clubes como para ser considerado un David contra Goliat, el director deportivo amarillo, Willy Villar, señala a este periódico que «miente totalmente y descaradamente con premeditación y alevosía, y es algo que se puede demostrar, ya no solo este año que sigue siendo un presupuesto superior en la confección de plantilla, que en el último lustro desde el 2020 que estoy en la dirección deportiva siempre ha tenido muchísimo más presupuesto de plantilla que nosotros».

«Probablemente este último año o dos que hemos subido presupuesto esa distancia se ha acortado y lo que sorprende es que diga públicamente que en plantilla tiene dos o tres millones de euros menos, eso lo colocaría entre los cuatro peores presupuestos de la Liga ACB. Y creo que esto es tomar el pelo porque es una falta de respeto», agrega el profesional de La Isleta.

Villar recuerda que «hay una rivalidad muy sana a nivel institucional y que es la envidia de muchísimos sitios. Desde que he estado aquí, siempre ha habido un respeto mutuo y una admiración y luego en el campo vamos a muerte a ganarnos unos a otros. Este señor diciendo mentiras nos ha querido dejar en muy mal lugar».