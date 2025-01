El Dreamland Gran Canaria, arrollado en el primer cuarto en el Barris Nord (26-15)

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 19 de enero 2025, 11:24 | Actualizado 11:54h. Comenta Compartir

El Dreamland Gran Canaria, que dispuso de Andrew Albicy, Joe Thomasson, Nicolás Brussino, Pierre Pelos y Mike Tobey en el quinteto inicial, salió desconectado en el exigente Espai Fruita Barris Nord de un recién ascendido y necesitado Hiopos Lleida desde los primeros compases del encuentro (6-3, min. 3).

El cuadro ilerdense de Gerard Encuentra apretó desde el descorche con un papel destacado de los ex amarillos Paulí y Madsen para intentar poner fin a la dinámica negativa de cuatro derrotas consecutivas, mientras que el combinado claretiano perseguía dar carpetazo a la primera vuelta de la fase regular con su undécima victoria liguera.

Once puntos seguidos de Bropleh y un triple del prometedor Villar ampliron el dominio local ante un Granca sin clarividencia ni respuestas, tras un parcial de 13-2 (19-7, min. 5).

Jaka Lakovic no daba con la tecla y movía el banquillo en la búsqueda de soluciones para entrar en el encuentro. Homesley, ausente ante el Joventut por un golpe en el tobillo en la recta final ante el Barça, pisaba el parqué para asumir galones y provocar la reacción amarilla, pero no tenía el resultado esperado y el preparador esloveno solicitaba tiempo muerto al estar contra las cuerdas.

Shurna salió al rescate en un momento de dudas y malas decisiones, pero el Hiopos Lleida castigaba de lo lindo en el primer periodo (26-15).