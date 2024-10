El Dreamland Gran Canaria manda al descanso en el Arena (38-31)

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 6 de octubre 2024, 11:46 | Actualizado 12:48h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El Dreamland Gran Canaria, que salió de inicio con Andrew Albicy, Joe Thomasson, Nicolás Brussino, John Shurna y Mike Tobey, no se mostró acertado en la toma de decisiones en el descorche del duelo ante el recién ascendido Leyma Coruña en el Gran Canaria Arena (4-7, min. 3).

Tras tres victorias en los tres primeros compromisos entre la Liga Endesa y la BKT EuroCup, el combinado claretiano quería imponer su ley en el estreno ante sus aficionados en la competición doméstica, pero Barrueta -ocho puntos-, el héroe del bloque de Diego Epifanio para tumbar al Real Madrid en su debut en la élite nacional, proseguía en estado de gracia para llevar la incertidumbre al fortín de Siete Palmas (4-10).

La sólida defensa visitante neutralizaba las armas de la escuadra de Jaka Lakovic, que movía las piezas en la búsqueda de más clarivdencia en ataque e intensidad en defensa, donde solo encontraba a Brussino como pilar (6-14, min. 6).

El Dreamland Gran Canaria no estaba cómodo ante el sorprendente conjunto gallego, cayendo en un dispositivo defensivo que los amarillos no sabían atacar. No había manera en un primer cuarto nefasto (8-16).

El talento del francotirador Homesley irrumpió desde el exterior para oxigenar en un instante de dudas y apretar el electrónico al término de los primeros diez minutos del choque en el Gran Canaria Arena (12-19).

Defensa y ataque para firmar un 12-0

La reprimenda del preparador esloveno surtió efecto y, tras los ajustes realizados, el Dreamland Gran Canaria se aplicó en defensa y en el rebote. Tocaba ponerse el mono de trabajo y multiplicar la aportación coral en todas las facetas del juego para no fallar ante sus aficionados a las primeras de cambio.

El ritmo de Alocén y la facilidad para generar de Salvó y Homesley propiciaban el despegue insular para obligar a Epifanio a parar el envite con menos de dos minutos jugados (17-19).

Ampliar Nico Brussino. CBGC

El Dreamland Gran Canaria apretó para firmar un parcial de 12-0 y encendió a un Arena con ganas de disfrutar (24-19).

Los amarillos se gustaban con sus señas de identidad para poder correr y desarbolar a un Leyma Coruña que ya no conseguía anotar con facilidad.

Pelos, con cinco puntos consecutivos y una asistencia de quilates para que Tobey facturara un 2+1, (32-24, min. 16).

El Dreamland Gran Canaria era un ciclón, pero el Leyma Coruña resistió en la recta final del segundo periodo tras bajar el ritmo local (32-28).

Sin embargo, la dificultad se acrecienta ante un Granca con mucho fondo de armario este ejercicio. La segunda unidad funcionaba, aunque Barrueta apretó el marcador al descanso tras otra gran acción individual (38-31).