Conditt IV: «Vengo a aportar en defensa, prefiero un tapón a un mate»

El puertorriqueño George Conditt IV ha sido presentado como nuevo jugador del CB Gran Canaria. El pívot -que también puede desenvolverse como ala-pívot- jugó durante la temporada 2023-24 en el Rip City Remix de la G League y en los Gigantes de Carolina, de la liga de Puerto Rico. Acompañado del presidente Sitapha Savané, el jugador de 2,11 metros de estatura otorgó a los medios sus primeras palabras como jugador claretiano.

El presidente se mostró muy contento con la llegada de un refuerzo con el que se busca mejorar el juego interior. «Estamos encantados, es muy buen chico. Creemos que va aportar muchísimo por la implicación que tiene. Tiene grandes valores y nos ayudará con los puntos, con los rebotes, en defensa...», comentó Savané.

Ambos, tanto jugador como presidente, bromearon sobre la relación de Conditt con la leyenda del club Jim Moran, quien fue su entrenador en el pasado. «Solíamos hablar Jim y yo sobre cómo era el club, la isla... Es gracioso que meses después sea yo él que está aquí. Ya le he dicho que este año debe volver a la isla», comentó el nuevo fichaje.

Conditt ha confesado que, exceptuando el idioma, la adaptación a Gran Canaria será sencilla porque viene «también de una isla, pero aquí se está mejor. No hay tanto calor ni humedad. Además tuve la oportunidad de jugar en Grecia así que he podido adaptarme un poco al estilo europeo». Sobre las exigencias del entrenador, el ala-pívot explica que «me ha pedido ser importante en el aspecto defensivo, siempre voy a preferir hacer un tapón antes que un mate. Lo que me gusta de Jaka es que es un entrenador estricto, que tiene sus normas y su estilo de juego, y a mí como jugador me gusta eso«.

George Conditt IV se define a él mismo como un jugador que tiene «siempre el ataque en mente, que trata de jugar muy bien con los bases, tomar buenas decisiones, comprender como juegan sus compañeros y buscar la química», aunque confiesa que «sin duda el tiro exterior es uno de los aspectos a mejorar» porque quiere que sea «más fiable».

Por último, el pívot puertorriqueño explicó que alcanzar la NBA sigue siendo su sueño y «si la oportunidad llega, la tomaré, pero ahora estoy donde quiero estar. Tengo ganas de formar parte de este grupo, el futuro ya se verá», manifiesta Conditt IV.