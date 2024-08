Caleb Homesley, talento ofensivo y conocimiento del juego en busca de su techo

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 11 de agosto 2024, 09:26 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Un nuevo francotirador aterriza en el Dreamland Gran Canaria y en la Liga Endesa. El exterior Caleb Homesley (Indian Trails, Carolina del Norte, Estados Unidos, 27 de noviembre de 1996) vivirá su cuarta aventura en Europa tras su paso por el Hamburgo Towers alemán, el Zenit de San Petersburgo ruso -coincidió durante unos meses con el también fichaje amarillo Joe Thomasson- y el Tofas Bursa turco.

Después de su paso por la Universidad de Liberty en Virginia y por los Erie BayHawks de la NBA G League, y sin la posibilidad de debutar en la mejor liga del mundo a pesar de haber firmado un contrato de larga duración con la franquicia Washington Wizards, Homesley, de 27 años y 1,98 metros de altura, desembarcó en Alemania para ponerse a las órdenes del entrenador cordobés Pedro Calles, actualmente en el Ewe Baskets Oldenburg y en tierras teutonas desde 2012.

«Es un jugador con muchísimo talento. Creo que a nivel ofensivo puede hacer de todo»

Ese curso 2021-2022 se recuerda aún en un Hamburgo que se estrenaba en la EuroCup. Un grupo que dio guerra y en el que el jugador norteamericano se erigió como uno de los grandes descubrimientos hasta integrar el segundo mejor quinteto de la competición continental tras promediar 17,4 puntos -una media tres triples por duelo-, 3,5 rebotes, 4,3 asistencias y 16,4 créditos de valoración en los 26 minutos que disputó de media en 14 compromisos. Casi nada. Un rookie -novato- que deslumbraba y exhibía su potencial para apuntar a un futuro en la Euroliga.

Calles fue elegido como mejor entrenador de la Bundesliga en 2019. BBL

«Su combinación de talento ofensivo con el tamaño que tiene. No es fácil encontrar un jugador de 1,96 o 1,98 que sea capaz de pasar, de botar, de anotar... A nivel de Pick and roll tiene distintos tipos de pase. Eso no es fácil de encontrar y fue el principal motivo que nos hizo decidirnos por si fichaje», valora Calles tras ser cuestionado sobre los aspectos que decantaron la apuesta del Hamburgo por Homesley en 2021.

La Euroliga, su techo

Calles agrega que se trata de un jugador «con muchísimo talento. Creo que a nivel ofensivo puede hacer de todo. El paso que dio ese año fue que lo utilizamos como nuestro principal manejador. Fue nuestro principal creador de ventajas. Es un jugador que tiene muchos puntos en las manos y esa combinación a nivel ofensivo le permitió florecer, por así decirlo».

«El paso que dio fue que lo utilizamos como el principal manejador y creador de ventajas»

Sus grandes actuaciones le permitieron firmar por el Zenit ruso de Xavi Pascual en el verano de 2022 -promedió 11,1 puntos, 2,7 rebotes y 2,2 asistencias en la VTB-. Sus caminos se separaron, pero Calles no dejó de seguirlo.

«El año del Zenit con Xavi Pascual solo vi un par de partidos por ser sincero porque estaba fuera de la Euroliga por su situación -la guerra con Ucrania-. Solo vi un par de partidos de la VTB. Este año lo he visto en el Tofas en los partidos de la Champions League. Sigo pensando que Caleb es un gran jugador que quizás no haya alcanzado su techo porque, como he comentado, a nivel ofensivo la combinación de habilidades, de tamaño y de IQ -intangibles- lo hacen un jugador con un potencial Euroliga desde mi punto de vista», dice.

Caleb Homesley, en acción. EuroCup

Sobre su llegada a la mejor liga de Europa, el preparador andaluz afirma que «ahora hay que ver cómo se adapta a una liga tan exigente como la ACB. Yo creo que también Jaka, que lo conoce y viene de su paso por la BBL alemana, lo ayudará mucho. Aparte de un gran jugador, es un gran profesional y una gran persona».

«Hay que ver cómo se adapta a una liga tan exigente como la ACB y, sobre todo, cómo ayudar al equipo dirigido por Jaka»

«Tras tres años en Europa y por su conocimiento del juego y de su inteligencia en general, creo que se adaptará a la Liga ACB. Cuando estuvo en el Hamburgo, venía de rookie -novato- y no tardó mucho en su transición a nivel de juego y de cultura también. No olvidemos que para muchos jugadores cambiar de Continente no es fácil y para Caleb no tuvo ningún problema de adaptación. Él sabrá cómo jugar en la Liga Endesa y, sobre todo, ayudar al equipo de Jaka», destaca Calles.

