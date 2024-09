Alocén: «Es el momento de dar un paso más»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 16 de septiembre 2024, 20:45 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El base Carlos Alocén compareció, ante los medios de comunicación, en la fiesta de presentación de la Liga Endesa 2024-25, y aseveró que quiere «demostrar» y que está con «ilusión» para poder «dar un paso más» en su carrera deportiva.

«Me siento bien y contento de estar en la fiesta de inicio de la Liga Endesa, de poder representar a mi club, el Gran Canaria y de poder ver caras nuevas y compañeros. Está siendo una tarde muy buena», indicó el base del CB Gran canaria.

«Afronto la temporada con mucha ilusión y muchas ganas. Estoy deseando empezar la Liga Endesa, la EuroCup y empezar a competir, jugar a baloncesto y demostrar el jugador que soy. Creo que estoy al 100%, he tenido un buen verano para organizarme y sentirme bien. Con la pretemporada que hemos tenido, estoy en un buen nivel físico. Cuando empiecen los partidos, esto irá a más», continuó el jugador claretiano.

«Jugar en el Madrid ha sido un sueño, pero ahora empieza otra etapa. En mi primera temporada en Madrid fue en la que más protagonismo tuve. Pero, después de la lesión, todo se va apagando. Tengo grandes recuerdos de todo, del club, de la gente y de cómo fui madurando poco a poco. Fue una etapa que siempre recordaré como muy bonita, pero ahora empieza otra con mucha ilusión y con muchas ganas», confesó Alocén.

«Creo que ese proceso sigue. Me encuentro bien físicamente y mentalmente, pero ahora me toca dar un paso más, en un club que confía en mí. Es el momento de dar un paso adelante y demostrar el jugador que soy. Me estoy sintiendo con confianza y tengo ganas de que empiece la competición ya», indicó el base.

«Ahora, para mí es como volver a empezar y verlo desde otra perspectiva. Darle también importancia a los pequeños momentos. Antes ibas a un entrenamiento pensando que era tu trabajo y ahora vas pensando en la suerte que tienes de que este sea tu trabajo, de poder dedicarte a lo que te dedicas. Levantarte por las mañanas viendo que puedes entrenar y jugar es volver a sentirme feliz», concluyó el profesional amarillo.