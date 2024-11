Alocén, feliz y ambicioso en el Dreamland Gran Canaria: «Creo que estoy dando un buen nivel»

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 7 de noviembre 2024, 19:11 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

-Llegó al Dreamland Gran Canaria esta temporada con ganas de reivindicarse y de recuperar su mejor versión tras cinco cursos sin continuidad por diferentes circunstancias en el Real Madrid. ¿Cómo se encuentra en la isla? ¿Y en el club claretiano?

-Estoy muy bien aquí. La verdad es que todo va genial y estoy muy contento. Ya estoy hecho a la isla y me encuentro muy cómodo. Mi novia se vino conmigo y ya digo que estamos muy bien aquí. También con el club y con el equipo.

-La entidad claretiana incorporó a piezas importantes como Mike Tobey, Joe Thomasson o Caleb Homesley, pero quizás su fichaje es el que más ilusión despertó entre los aficionados desde el principio. ¿Percibe esas expectativas con usted?

-Sí, vi mucho cariño desde el principio. La gente y los aficionados me dieron una bienvenida muy cálida y, desde que llegué hasta hoy con todos los partidos que hemos jugado, siento mucho cariño y expectativas también, como tiene que ser, y creo que es bueno también. Estoy muy agradecido por recibir ese cariño y me gusta mucho jugar en el Gran Canaria Arena. Me gusta notar ese calor de la afición y el buen ambiente que hay en el pabellón.

EL RENDIMIENTO EN EL GRANCA «El equipo sabe el potencial que tenemos individual y colectivamente, y poco a poco queremos ir alcanzándolo»

-¿Qué valoración hace del arranque en la Liga Endesa (4-2) y en la BKT EuroCup (5-2)?

-Creo que estamos muy bien a nivel de victorias y derrotas. Hemos hecho un buen inicio de temporada. Creo que hemos tenido altibajos durante estas victorias y derrotas, con partidos que hemos jugado mejor y en otros lo hemos hecho un poco peor. También otros en los que no hemos estado acertados como ante el Wolves Vilnius, que no metemos de tres ni encontramos el ritmo que queremos. Pero bueno, en general, creo que seguimos una buena línea, una línea ascendente incluso teniendo esos malos partidos, pero el equipo sabe el potencial que tenemos individualmente y colectivamente. Poco a poco queremos ir alcanzándolo, dar pasos para adelante y creo que vamos por la buena línea. Sabemos que tenemos y debemos seguir mejorando y dando pasos, pero ya digo que el equipo está contento, está bien, trabaja mucho cada día y creo que estamos en una buena línea.

-Promedia 7,2 puntos, 2,5 rebotes, 3,5 asistencias y 8,8 créditos de valoración en 17 minutos de media en seis encuentros en la fase regular de la competición doméstica y 6,1 puntos, 2,1 rebotes, 2.1 asistencias y 7,4 de valoración en 16 minutos de media en siete compromisos en la fase regular del certamen continental. A nivel personal, ¿cómo se está encontrando sobre el parqué? ¿Está satisfecho con el rol que le otorga Jaka Lakovic?

-Me encuentro bien. Creo que estoy dando un buen nivel, que conforme vaya pasando el tiempo, creo que va a ser cada vez mejor, pero quiero seguir dando pasos hacia adelante por supuesto en todos los aspectos en la cancha. Soy una persona bastante ambiciosa en eso, intentando aportar individualmente y para que el equipo vaya cada vez mejor. En cuanto al rol que me dices, creo que comparto posición con el capitán de nuestro equipo que es Andrew, un muy buen jugador, con experiencia y que nos da muchísimo también. Es verdad que algún partido juego algo menos y otros en los que jugamos prácticamente lo mismo ambos. Va a depender del partido, pero mi objetivo principal es ayudar a que el equipo vaya bien y que los partidos que juegue un poco más estaré encantado porque yo quiero jugar y seguir sintiéndome bien. Pero si en alguno Jaka ve que tengo que jugar un pelín menos, pues al final son muchos partidos durante la temporada. Me encuentro muy bien físicamente, preparado para lo que venga y concentrado en seguir dando pasos hacia adelante.

Ampliar Carlos Alocén deja la bandeja contra el Surne Bilbao Basket. Miguel Henríquez

-El entrenador esloveno fue uno de los mejores bases de Europa durante su etapa como jugador. ¿Lo orienta en ciertos detalles del juego por coincidir en la posición? ¿Y un compañero experimentado como Andrew Albicy?

-Sí, siempre en los entrenamientos y en los partidos te ayuda. Esos detalles que no todo el mundo ve, él está encima. Es un lujo poder tenerlo, y a Andrew que es un jugador bastante detallista, que le gusta estar atento a todos los detalles tanto en defensa como en ataque. Tenerlos a los dos en el día a día y poder verles y escucharles es muy positivo para mí.

LA VUELTA AL WIZINK CENTER «Estoy súper orgulloso de poder haber vestido la camiseta del Real Madrid, que también era un sueño para mí»

-El Dreamland Gran Canaria perdió su condición de invicto en el Arena ante el Wolves Vilnius en la última jornada continental. Su técnico habló de «barriga llena» tras imponerse al Baskonia. ¿Le está faltando intensidad, acierto y tensión competitiva en muchos momentos al equipo?

-No lo creo. Sinceramente, el partido ante el Vilnius es uno que debemos ganar. Es un partido que teníamos que ganar y más jugando en casa con la buena racha que estábamos teniendo. Lo que pienso es que deberíamos haber ganado, pero en cuanto a la tensión competitiva el equipo siempre ha mostrado una buena cara, incluso en los partidos que las cosas van un poco peor. El equipo da un paso adelante en las segundas partes cuando tenemos que darlo, cuando hay que ponerse a defender y bajar al barro en general lo hemos hecho. Creo que es algo positivo cuando no va del todo bien, pues dar ese paso adelante es algo que tenemos y hay que seguir potenciando. Es verdad que en algún partido, nos pasó en Manresa, que no salimos bien al partido. Nos ha pasado en algún partido de la EuroCup, como ante el Vilnius que puede ser que saliéramos con un poquito menos de intensidad y no igualáramos la suya. En general, quitando estos partidos, que es verdad que tenemos que estar siempre al mismo nivel competitivo y de mentalidad, creo que el equipo está dando una buena cara en cuanto a eso. Tenemos que seguir mejorando y dando pasos.

-Una curiosidad. ¿Le habían señalado alguna vez una falta como la que le pitaron ante Cowan Jr. este miércoles en el Arena?

-Sinceramente, no. No daba crédito de lo que habían pitado. No sé muy bien qué se les pudo pasar por la cabeza y, además, es un momento muy caliente del partido que estamos empatados o uno arriba si no recuerdo mal. Es un momento muy importante y esa falta inexistente por así decirlo. Nunca me había pasado algo tan exagerado. No queremos poner excusas de que la derrota fue ni mucho menos por los árbitros. Nos centramos en lo que podemos controlar, que es nosotros mismos como jugadores individuales y como colectivo.

-El encuentro ante el Real Madrid será especial para usted este domingo (11:30 horas). Aterrizó en la entidad blanca en el verano de 2019 y pasó por muchas situaciones a nivel personal -lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda- y deportivo. ¿Con qué se queda de todo lo vivido en ese periodo de tiempo?

-Me pasaron muchas cosas en Madrid... Buenas, regulares y malas. Ha habido un poco de todo, pero siempre digo que la etapa del Real Madrid la recuerdo con mucho cariño. Tuve momentos de sentirme importante, de jugar y es verdad que luego llega la lesión y todo va para abajo. Muchos momentos diferentes y mucha gente a la que guardo un grandísimo recuerdo del club y de la ciudad. Muchas cosas positivas y estoy súper orgulloso de poder haber vestido esa camiseta, que también era un sueño para mí. Estoy contento por vivir muchas situaciones allí, es verdad que con la espinita de eso que me pasó y no me dejó terminar de sentirme bien, pero al final es el camino de un jugador. La vida te va poniendo diferentes cosas por el camino.

SU AMISTAD CON TAVARES «Edy es un tío fantástico y guardo un recuerdo maravilloso. Tengo muchas ganas de verle este domingo»

-Compartió vestuario y éxitos con tres nombres ligados al archipiélago y al equipo amarillo, dos de ellos ya retirados. ¿Qué destaca de Sergio Rodríguez, Jaycee Carroll y Edy Tavares?

-Tengo muy buena relación con el 'Chacho'. Compartimos dos años. Como jugador poco te puedo decir que no sepas, es una auténtica leyenda y una locura de jugador. Me siento muy afortunado de haber podido compartir vestuario con él y estar tan cerca. Ha sido un privilegio. Con Jaycee estuvimos juntos en mi primer año. Es uno de los jugadores más locos que he podido ver en directo, ya no solo jugando, es una locura cómo entrena. Y en los partidos lo ves meter triples y puntos, pero tiene una capacidad competitiva espectacular. Guardo muy buenos recuerdos de Jaycee. Realmente él me daba las asistencias a mí porque se las daba y era un seguro de vida en los triples. Es un auténtico crack. Con Edy guardo una relación personal muy buena. Es un tío muy gracioso, muy cercano, muy humilde y muy trabajador. Ha ido creciendo desde abajo hasta convertirse en el pívot más dominante de Europa con diferencia. Es un tío fantástico y guardo un recuerdo maravilloso. Tengo muchas ganas de verle este domingo y a toda la gente en Madrid. Siempre me ha hablado muy bien de Gran Canaria, no solo a mí, lo hace con todo el mundo.

-Edy Tavares aseguró que imitaba su acento canario en su etapa en el Real Madrid juntos. ¿Se va con algo nuevo que pueda decirle ahora?

-Conectamos desde el principio (risas). Es un gran tío y cuando le salía el acento canario y decía cualquier cosa, yo estaba imitándolo siempre y él se reía. Hablábamos en canario los dos y nos echábamos una risas. Mira por dónde que ahora estoy en Gran Canaria.

Ampliar Carlos Alocén y Edy Tavares. P. Castillo

-¿Qué debe dominar y ejecutar el Dreamland Gran Canaria para vencer en una cancha tan exigente como el WiZink Center?

-Sabemos que tenemos que hacer muchas cosas bien ante un equipo como el Real Madrid. Cuando vas a su casa, tienes que tener acierto, jugar bien, ser intenso en defensa y no dejarles jugar cómodo porque, si fallas en alguna de estas cosas, es muy complicado llevarse la victoria. Tenemos que preparar el partido concentrados, pero sabemos que va a ser duro y complicado. Estamos mentalizados de que podemos hacer un buen partido y ganar.

-¿Le ha comunicado la Federación Española de Baloncesto (FEB) o el Club Baloncesto Gran Canaria que volverá a estar a las órdenes de Sergio Scariolo en la ventana FIBA de clasificación para el Eurobasket 2025 a finales de este mes?

-Bueno, la Federación se mantiene en contacto con los jugadores siempre. Nos llaman y hablamos, pero, de momento, no nos han dicho nada oficial y no ha salido la lista. Vamos a esperar que salga la lista oficial y nos enteramos.