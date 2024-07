Silvia Bautista se cuelga la medalla de plata en el 3x3 de los Juegos Universitarios Europeos

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 20 de julio 2024, 10:10 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Silvia Bautista Quiroga (Las Palmas de Gran Canaria, 15 de octubre de 2004) disfruta de la experiencia en las modalidades de baloncesto 3x3 y 5x5 en los Juegos Europeos Universitarios, el campeonato insignia de la EUSA (Asociación Deportiva Universitaria Europea) y que se están disputando en Hungría hasta el 25 de este mes.

Una cita especial en la que la deportista isleña representa a la Universidad de Valencia y ya puede presumir de haberse colgado la medalla de plata en la modalidad de 3x3 tras una trayectoria impecable durante todo el torneo, finalizando en la primera posición del grupo B después de imponerse en todos sus encuentros de la primera fase y demostrando su buen juego y cohesión coral en las eliminatorias de los octavos de final, de los cuartos de final y en la semifinal. Se quedó a las puertas del broche de oro tras ceder por 21-17 en una final igualada contra la Universidad Stradins de Riga (Letonia).

Silvia Bautista, campeona de España júnior con el Club Baloncesto Islas Canarias SPAR Gran Canaria en 2022 -su club de formación desde premini a júnior- y campeona de España universitaria este año -obtuvo la clasificación para el próximo Europeo en Italia-, asegura a este periódico que la presencia en el mayor acontecimiento académico multideportivo de Europa «está siendo una experiencia muy enriquecedora y que me está permitiendo convivir con muchos jugadores y jugadoras de muchas universidades europeas. También hemos podido ver otros deportes como el fútbol femenino, donde participaba nuestra universidad. He convivido con mis otras tres compañeras, que no nos conocíamos demasiado al principio porque al ser el equipo de la universidad no entrenas tantas horas al año como con tu equipo federado«.

Silvia Bautista Quiroga. C7

La exterior isleña, considerada deportista de alto rendimiento por la comunidad canaria, ahonda en que «estos Juegos me han aportado mucha confianza, ya que al jugar en liga nacional y tener una trayectoria más pequeña que mis compañeras, pues mi objetivo ha sido dar el máximo, aportar mucha intensidad en los partidos, estar concentrada y dar mi 100% para estar a la altura del nivel de mis compañeras. Creo que se ha visto reflejado mi esfuerzo, todas lo hemos dado todo y nos ha salido muy bien«.

«Estamos muy contentas por ser subcampeonas, no pudo ser en la final, que fue el único partido que perdimos, pero por la distancia no pudimos organizar muchos entrenamientos. Creo que llevarnos tan bien entre nosotras y las ganas que ponemos jugando han sido claves para poder llegar hasta la final, que no nos lo esperábamos desde el principio porque el torneo tiene mucho nivel y jugadoras que suelen jugar 3x3 normalmente, nosotras jugamos 5x5. Me gustaría añadir que no estamos tan acostumbradas a esos cambios de posesión o a esa intensidad del juego 3x3. Nos hemos tenido que adaptar y es una de las cosas que más me ha llamado la atención, toda la actividad, la concentración y la intensidad que tiene esta modalidad que no conocía en profundidad«, argumenta.

Silvia Bautista, de 20 años y desde los diez entrenando y jugando contagiada por la pasión por el deporte de la canasta, se encuentra inmersa en la competición de 5x5 ya. «Intentaremos conseguir otra medalla en el Europeo 5x5«, destaca con ilusión por continuar aprendiendo, mejorando y disfrutando.

Temas

España

premio