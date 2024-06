Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Martes, 18 de junio 2024, 00:48 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

-España prepara los Juegos Olímpicos de París 2024 ya. ¿Qué tal las sensaciones en estos primeros días de entrenamientos?

–La verdad es que veo a todo el mundo súper ilusionado de volver a encontrarnos. Los primeros días están siendo duros porque, al final, es como una mini pretemporada. Estamos teniendo entrenamientos dobles y se notan los primeros momentos de cansancio, pero se lleva muy bien porque todas estamos súper encantadas e ilusionadas por estar aquí.

–¿Qué destaca del grupo confeccionado por el seleccionador Miguel Méndez?

–Creo que sin muchas sorpresas porque es el grupo que más o menos ha estado manteniendo desde que él ha llegado. Creo que a nivel de exteriores hay jugadoras de todo tipo, desde muy manejadoras como pueden ser las bases hasta jugadoras altas que pueden postear en el tres. Creo que hay bastante versatilidad en el juego exterior y, a falta de que venga una de las nacionalizadas en el pívot, tenemos mucha versatilidad también con cuatros que se pueden abrir a tirar como Araújo o pívots que son más de postear como Lola -Pendande- o Ginzo. Creo que hay un poco de todo, tanto veteranía como juventud, también tenemos a Awa e Iyana que son las dos nuevas por así decirlo y que se están adaptando muy bien.

–Queda esa última pieza que llegará después de la WNBA, ya sea Astou Ndour o Megan Gustafson. ¿Cuál considera que podría cumplir más el perfil necesario para la cita olímpica?

–La verdad es que no lo sé porque no es decisión mía -risas-. Creo que ambas aportarían a la selección sus puntos fuertes. A Astou la diferencia su altura, envergadura y movilidad, que no parece que mida 1,96. Megan es una luchadora nata, que se tira por todo, que lucha y que sabes lo que te va a dar porque siempre está preparada para la guerra. No sé lo que pensará Miguel de cuál se podría adaptar mejor al equipo, pero creo que tanto una como otra ayudarían muchísimo.

–El combinado absoluto femenino está encuadrado en el grupo A junto a China, Serbia y Puerto Rico. ¿Qué análisis hace de sus rivales y de las posibilidades de avanzar de ronda?

–Es un grupo fuerte como todos los que hay porque en unas Olimpiadas no te va a tocar un grupo flojo, pero comparándolo con otros igual es el mejor para estar. China es una de las selecciones potentes y creo que puede ser la que más se nos complique. Puerto Rico es la más accesible a priori, aunque siempre te puede dar una sorpresa. Creo que está dentro de las que se debería ganar.

–En pleno proceso de reconstrucción aún, ¿cuál es el objetivo de España en París? ¿Ve posibilidades de subir al podio olímpico por segunda vez en la historia?

–Está habiendo un proceso de transición, no solo del entrenador sino de jugadoras que se van retirando y de otras nuevas que vienen. Creo que hay un proceso de adaptación en el que hay que poner las piezas juntas y hay que intentar un equipo lo máximo posible. Pienso que eso se está llevando a cabo, al final requiere tiempo, mucho entrenamiento y el estar mucho juntas. Ya es el tercer verano, el segundo con competición que estamos con Miguel. De cara a las Olimpiadas, el objetivo es competir al máximo y, por supuesto, que hay opciones de subir al podio. Sabemos que es muy complicado porque hay un nivel muy alto en muchas selecciones y, teniendo en cuenta que nosotras estamos en un proceso de intentar crear ese equipo, pues vamos a ver cómo se le da a la selección.

–Usted formó parte de aquel equipo que conquistó la medalla de plata en Río 2016. ¿Qué supondría para usted a nivel personal y profesional repetir en unos Juegos Olímpicos?

–Sería otro sueño cumplido. Es verdad que estuve en Río y fue una gran experiencia, probablemente de las mejores de mi vida deportiva sino la mejor. Por supuesto, que me encantaría estar ahí, vivirlo y ayudar al equipo. De eso no tengo ninguna duda, pero todas las que estamos aquí nos merecemos ir a la selección porque la verdad es que es un grupo muy trabajador y con mucho talento. Al final, las que vayan, esté yo o no, seguro que lo harán súper bien.

–Sería la guinda tras un curso histórico con un Valencia Basket que logró el triplete con la Supercopa, la Copa de la Reina y la Liga Femenina Endesa. ¡Qué año el suyo!

–Estoy muy contenta con el año con el Valencia y con equipo. Creo que teniendo nuestros altibajos de la temporada, nos supimos recomponer y reconstruir para terminar la temporada poniendo la guinda al pastel. No fue una temporada fácil, pero estoy muy orgullosa del equipo y también muy contenta porque llevo dos años que he dado un paso adelante y me siento más cómoda.

–Cumplió su quinta campaña en Valencia y esta fue la de su consolidación como una jugadora de máximo nivel, obteniendo el galardón de MVP en la cita copera. ¿Siente que ha dado un salto de calidad en su juego?

–Creo que cuando llegué al Valencia venía de un periodo en Praga que no fue mi mejor momento. Me costó un poco volver a adaptarme, estar aquí, ya que anteriormente había estado en Estados Unidos durante cuatro años y no había jugado como profesional hasta llegar a Praga. Creo que fueron varias situaciones que me costó asimilar y adaptarme. En Valencia he crecido y desde el año pasado me siento con más confianza, más cómoda y creo que se refleja en la pista también.

-Tiene contrato hasta 2026. ¿Queda Leticia Romero para rato a las órdenes de Rubén Burgos?

-Sí, renové el pasado verano y estoy muy contenta porque estoy con mucha confianza en el club, me están tratando súper bien y, mientras ambas partes quieran seguir, estaré encantada porque yo estoy muy ilusionada de seguir en Valencia y será mi sexta temporada ya. La verdad es que no podría pedir más.

-Tras ganarlo todo en la Liga Femenina Endesa, ¿cree que es el momento de soñar con conquistar la Euroliga?

-Estamos haciendo muy buena plantilla y me gusta mucho el equipo que vamos a tener, pero sabemos perfectamente lo difícil que es ganar la Euroliga por los conjuntos que hay. Creo que lo importante es seguir dando pasos hacia adelante para intentar llegar a ese punto de competir por ganar la Euroliga.

–Como canterana del CBIC SPAR Gran Canaria, ¿cómo vivió el descenso de categoría este ejercicio a pesar del gran final tras la llegada de Astou Ndour?

–Fue una pena. Lo tuvieron ahí y lo lucharon. Creo que el SPAR es un equipo que lleva muchos años en la Primera División y se merece estar ahí. Al final, creo que van a salir igualmente y la verdad es que estoy muy contenta de que puedan seguir jugando. Yo lo estaba viviendo a tope en las últimas jornadas porque no quería que descendiera.

-Usted trabajó tecnificación con el entrenador grancanario Cristo Cabrera durante muchos veranos en la isla. Él consiguió la Bundesliga femenina con el Alba Berlín esta campaña 2023-2024. Un motivo de orgullo y de felicidad para usted también, ¿no?

-Sí, por supuesto. Me llevo muy bien con él, me entrenó de pequeña y me entrena durante muchos veranos cuando coincidimos. Me alegro mucho por él. Sé que él me sigue y yo a él, es una maravilla tener un entrenador canario, que ha estado entrenando a la base en Canarias también, que consiga éxitos.