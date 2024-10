LeBron y Bronny James hacen historia al jugar juntos en la NBA

Pedro Rodríguez Madrid Miércoles, 23 de octubre 2024, 11:09 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

«¿Estás preparado?» preguntó LeBron James a su hijo Bronny con la serenidad de un veterano que ha conquistado todo en el baloncesto, pero con la emoción de un padre cumpliendo un sueño. «Sí», respondió Bronny con determinación mientras ambos compartían un momento especial en el banquillo de los Lakers. Ese breve intercambio fue el preludio de un hito histórico: a falta de cuatro minutos para el descanso, padre e hijo ingresaron a la cancha, convirtiéndose en la primera dupla en disputar un partido oficial de la NBA. Los Lakers se impusieron 110-103 a los Timberwolves, mientras los Celtics iniciaron la defensa de su título con una victoria de 132-109 sobre los New York Knicks, apoyados por una lluvia de triples.

LeBron, con 39 años y en su temporada número 22, volvía a romper barreras, esta vez en el plano familiar. «Ese momento juntos en la silla de cambios y entrando al partido es algo que no olvidaré nunca», confesó LeBron visiblemente emocionado en la rueda de prensa posterior al encuentro. «No importa lo viejo que me haga, o si la memoria empieza a fallar, nunca olvidaré ese momento».

La escena se vivió en el icónico Crypto.com Arena, antiguo Staples Center, hogar de los Lakers. La multitud estalló en aplausos cuando padre e hijo pisaron la cancha al mismo tiempo. LeBron, el máximo anotador de todos los tiempos en la NBA, había hablado durante años de su sueño de jugar junto a su hijo mayor. Ese sueño se hizo realidad ante 20,000 fanáticos y con la mirada atenta de Savannah, esposa de LeBron, y los otros dos hijos del jugador, Bryce y Zhuri, presentes en la primera fila.

El hito ocurrió en una noche en la que LeBron también igualó otro récord histórico: el de más temporadas jugadas en la NBA, 22, igualando a Vince Carter. Sin embargo, la atención estaba en la familia James. Bronny, quien debutó en la liga a los 20 años, no logró anotar en sus primeros minutos, pero capturó un rebote y compartió la cancha con su legendario padre durante dos minutos y 41 segundos, un periodo en el que los Lakers dominaron a los Timberwolves con un parcial de 7-2.

En la rueda de prensa conjunta después del partido, Bronny se mostró agradecido por la oportunidad. «Intenté no pensar en todo lo que estaba pasando a mi alrededor y solo concentrarme en no cometer errores», dijo el joven. «Pero sí, sentí la energía y agradezco que los seguidores de los Lakers nos mostraran todo ese apoyo a mí y a mi padre». Para LeBron, el momento tuvo un significado más profundo. «La familia está por encima de todo», reflexionó. «He perdido mucho tiempo por mi compromiso con esta liga. Por estar fuera de casa me he perdido muchas cosas de Bronny, de Bryce, de Zhuri... Poder disfrutar de este momento es uno de los mayores regalos que me ha dado la vida, y lo voy a aprovechar al máximo».

El entrenador de los Lakers, JJ Redick, había asegurado que no forzaría la situación y que permitiría que las cosas ocurrieran de manera natural. Sin embargo, con una estrella como LeBron, todo tiene un toque especial. En la grada, como espectadores de lujo, estaban Ken Griffey Jr. y Ken Griffey Sr., quienes hicieron historia en la MLB como la primera pareja de padre e hijo en compartir un campo de béisbol con los Seattle Mariners en la década de 1990.

LeBron aportó 16 puntos en el partido, mientras que Anthony Davis brilló con una actuación dominante, sumando 36 puntos y 16 rebotes para liderar a los Lakers en la victoria por 110-103 sobre los Timberwolves. A pesar de no anotar, Bronny mostró destellos de su potencial y recibió una cálida ovación del público al final del partido. Esta victoria marca el inicio de una nueva etapa para los Lakers, que esperan construir sobre este momento histórico y avanzar hacia una temporada exitosa.

Celtics, a base de triples

Mientras en Los Ángeles la historia se escribía con tintes familiares, en Boston, los Celtics dejaron claro que siguen siendo uno de los equipos más temidos de la liga. En un partido donde rozaron la perfección ofensiva, los Celtics ganaron a los New York Knicks con un contundente 132-109, en lo que fue una demostración de poderío desde la línea de tres puntos.

Jayson Tatum fue el gran protagonista de la noche, anotando 37 puntos y repartiendo 10 asistencias. El alero estelar de los Celtics mostró una puntería letal, acertando 8 de sus 11 intentos desde el perímetro, mientras que Jaylen Brown y Derrick White añadieron 23 y 24 puntos respectivamente. Boston impuso un ritmo frenético desde el primer cuarto, anotando 10 triples en los primeros 12 minutos, lo que les permitió tomar una ventaja de 19 puntos al final del periodo. Los Celtics, con su demoledora capacidad para anotar desde larga distancia, dejaron claro que no han perdido el ritmo tras su campaña anterior.