Lakovic: «El equipo ha demostrado que es capaz de sacar partidos a pesar de no haber jugado bien»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 20 de noviembre 2024, 12:14 | Actualizado 12:58h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

«El equipo ha demostrado que ha sido capaz de sacar partidos a pesar de no haber jugado bien«, así de tajante se mostró Jaka Lakovic durante la jornada de puertas abiertas en el Arena. Cuestionado por el futuro que se proyecta en la base del CB Gran Canaria, asevera: «Pueden llegar a ser futuros posibles jugadores de basket profesional. Se trata de una jornada especial en la que nosotros esperamos servir de inspiración para que los niños y niñas puedan jugar al baloncesto en un futuro«.

Para Jaka, el parón internacional llega en un mal momento, pues corta el ritmo de buenas sensaciones del equipo amarillo: «Pero pienso que por otro lado viene bien para que los jugadores se recuperen un poco de tanto trabajo. Es cierto que para todos los equipos es igual, sea para bien o mal. Tenemos que trabajar en mejorar, para empezar el segundo tercio de competición con buen pie y energías renovadas«.

Esta semana, asegura que el trabajo seguirá siendo normal, porque «tenemos hasta cinco jugadores del equipo B, con Dylan Bordón y Jovan como bases. Ellos conocen bien nuestros conceptos y trabajan muy bien. No es ningún problema porque trabajan casi a diario con el primer equipo«.

«Creo que otra visión siempre te ayuda. Ir un poco tu idea o filosofía. No puedo decir el porcentaje exacto en el que se encuentra el equipo, pero no estamos al cien por cien, siempre hay margen de mejora. Lo que más me gusta es que siempre intenta competir. Ha demostrado que jugando no tan bien se han sacado partidos«, expone.

Cober

En lo que respecta al estado de Nico Brussino, explica: «Lleva arrastrando molestias en el tobillo varias semanas pero esto ha ido mejorando. Ahora está con su selección, esperamos que vuelva de buena manera«.

Cuestionado por la Copa del Rey que se disputará en 2025 en Gran Canaria, expone: «Primero nos vienen 5 partidos en en apenas 7 días en enero. El equipo estará concentrado y listo para la Copa cuando toque. En el vestuario aún no hay ambiente de Copa y no llegará hasta la última semana que hay que jugar, pero nuestro equipo está bastante experimentado en estas competiciones».

Por otro lado, el entrenador del Granca se mostró satisfecho por el récord de asistencias durante este año en el Arena.

Jaka Lakovic atendió a los medios en una jornada de entrenamiento a puerta abierta del Dreamland en el Gran Canaria Arena, con un ambiente especial. Más de 1.700 asistentes entre niños y niñas de diferentes colegios y aficionados que acudieron al recinto de Siete Palmas para fotografiarse junto a sus jugadores favoritos.