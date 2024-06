España, sin Ricky Rubio en el Preolímpico de Valencia

Amador Gómez Madrid Jueves, 6 de junio 2024, 12:09 | Actualizado 12:46h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Ricky Rubio no representará a España en el Preolímpico de Valencia, entre el 2 y el 7 de julio, en el que la selección dirigida por Sergio Scariolo debe sacar el pasaporte para los Juegos de París. El base catalán de 33 años ha pedido «un tiempo de reflexión para ver lo que hace con su vida y su carrera», según desveló el seleccionador tras facilitar este jueves una convocatoria de 22 jugadores para preparar el torneo de clasificación para la cita olímpica, a la que regresa Lorenzo Brown, que fue clave para la conquista del Eurobasket en 2022.

«No nos ha alegrado, pero el respeto hacia él y hacia cualquiera es máximo», reconoció Scariolo en alusión a la ausencia en el Preolímpico de Ricky Rubio, que aún tiene que decidir su futuro después de haber cerrado una pobre temporada con el Barça tras superar sus problemas de salud mental. La plaza de la estrella de la selección y mejor jugador del Mundial de 2019 será ocupada por Lorenzo Brown (Maccabi de Tel Aviv), que no estuvo en el último campeonato planetario y ha sido uno de los cuatro bases preseleccionados, junto a Alberto Díaz (Unicaja), Juan Núñez (Ratiopharm Ulm) y Sergi García (Río Breogán).

«No quiero tomar la decisión en caliente. Quiero estar unas semanas con la cabeza fría para valorar todo. No ha sido fácil. Me he sentido raro, he querido cambiar algunas cosas, pero entrar a mitad de temporada no es fácil. El balance no es bueno», admitió Ricky tras la eliminación del Barcelona en las semifinales de la Liga ACB contra el Real Madrid por 3-0 y dejar en el aire su continuidad en el baloncesto activo. También han solicitado a Scariolo no disputar el Preolímpico, «por razones personales», Víctor Claver y Sebas Saiz, que sí participaron en febrero en los últimos partidos de clasificación para el Eurobasket 2025.

España debutará en el Preolímpico el 2 de julio ante Líbano y un día después se medirá a Angola para cerrar una primera fase asequible. El sábado 6 de julio tendrán lugar las semifinales, donde España podría cruzarse con Finlandia, Polonia o Bahamas. En caso de triunfo, el 7 de julio afrontaría la final, cuyo ganador se llevaría el único billete para los Juegos.

Los 22 convocados:

Álex Abrines, Darío Brizuela, Willy Hernangómez, Joel Parra (Barça); Alberto Abalde, Rudy Fernández, Sergio Llull (Real Madrid); Xabier López-Arostegui, Jaime Pradilla, Josep Puerto (Valencia Basket); Alberto Díaz, Yankuba Sima (Unicaja Málaga), Fran Guerra, Edgar Vicedo (Lenovo Tenerife), Miquel Salvó (Gran Canaria), Santi Aldama (Memphis Grizzlies), Lorenzo Brown (Maccabi Tel Aviv), Juancho Hernangómez (Panathinaikos), Juan Núñez (Ratiopharm Ulm), Sergi García (Río Breogán), Usman Garuba (Golden State Warriors) y Santi Yusta (Casademont Zaragoza).