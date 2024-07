Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 24 de julio 2024, 23:02 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

-¿Desde cuándo es la voz de Radio Nacional de España en Canarias?

–Empecé en el año 2000, cumpliré 24 años en septiembre. Comencé por casualidades de la vida gracias a Tino Cebral en Canal 28 Onda Cero con juegos y deportes tradicionales. Empecé por el tema de la lucha, después con vela y ahí estuve varios años. El dial lo compró la Cadena SER y ahí estuve poco tiempo. Después me fui a Radio Nacional hasta la fecha.

–¿Qué supone a nivel personal y profesional cubrir y estar presente en unos Juegos Olímpicos?

–A nivel profesional es el culmen al que puede aspirar cualquier periodista deportivo. Obviamente no puedo asemejarme a los deportistas, pero son muchos años de trabajo para poder alcanzar el objetivo de estar en una cita olímpica y poder contar lo que allí sucede. Te prometo que para mí nunca fue un objetivo, nunca pensé que me llevaría el regalo de ir a unos Juegos Olímpicos. Te lo curras mucho en el día a día, en la información local, territorial y nacional para lograrlo. En lo personal es una satisfacción maravillosa porque nunca pensé que podría aspirar a esto. Recoger el testigo de otros grandísimos profesionales de la casa para contar con el acento canario a todo el mundo lo que pasa en la cita deportiva más importante del mundo, es un orgullo, una satisfacción y una responsabilidad también.

–Será su tercera presencia olímpica tras Río de Janeiro en 2016 y Tokio en 2020 (se celebraron en 2021 por la pandemia de la covid-19). ¿Qué recuerda de su primera experiencia en Brasil? Y la segunda tuvo que ser impactante y extraña, ¿no?

–Sí, el contraste fue absoluto. Primero unos Juegos históricos como los de Río, en América y en un país extraordinario. Lo que más me impactó en la preparación de todo en Tokio fueron las recomendaciones de seguridad que nos dieron. Nos quedamos bastante preocupados e incluso asustados por lo que nos podíamos encontrar allí, sobre todo, en el tema de seguridad. La verdad es que fue mucho menos luego, aunque llegó a haber algún tiroteo y algún mal rato de algún compañero de la expedición, pero fue extraordinario en términos generales. Lo que más me impactó es la actitud totalmente profelicidad que hay en los Juegos Olímpicos, no solo por los deportistas sino también por los que acuden a verlos. Es un ambiente maravilloso, festivo y con ganas de pasárselo bien en el estadio, en el pabellón o en cualquier lugar. El momento que más me impactó a nivel deportivo por el perfil del personaje fue Usain Bolt, ese momento de silencio desde que el juez lo pide al disparo y el posterior momento de ebullición, fueron los ocho o nueve segundos más intensos de mi vida. Es algo que no voy a olvidar. Y en el plano personal poder contar mi primer bronce de la selección española de baloncesto y poder entrevistar a Pau Gasol, Juan Carlos Navarro o el Chacho Rodríguez.

Norberto vibró con la exhibición de Usain Bolt en Río. N.G.

–¿Cómo es la relación con el deportista en la cita deportiva más ansiada por ellos? Da la sensación de que es más cercana en un evento de esta magnitud que en el día a día con clubes luego...

–Hay dos niveles. Está el de los deportes de seguimiento masivo, como puede ser el fútbol y el baloncesto, y un segundo nivel que son aquellos deportes que durante los cuatro años pasan más desapercibidos. Nos reconocen que están encantados de atendernos porque durante esos cuatro años en los que son campeones del mundo, de Europa y están dando todo para prepararse no tienen esa repercusión. Son lo más accesible del mundo. Con el baloncesto nos pasó exactamente igual. Teníamos todos los días protagonistas, probablemente la persona que más haya entrevistado en mi vida sea un tal Pau Gasol. Cuando hay jugadores de la UD Las Palmas que no he podido darle ni las horas porque están absolutamente aislados del mundo, poder entrevistar a un tipo que ha ganado dos anillos de la NBA y ha sido campeón de Europa y del mundo, y hacerlo durante cuatro o cinco veces con esa cercanía y cariño, habla mucho de lo que es el espíritu olímpico en esa materia. No solo es la competitiva y deportiva, también es social y transmitir unos valores. Es algo intrínseco a los Juegos Olímpicos.

–La representación canaria es más numerosa en cada cita olímpica que avanza. ¿Qué valoración hace tras estar en el día a día del deporte del archipiélago?

–Creo que tenemos que estar muy orgullosos por la aportación que hace Canarias a la delegación española porque, además, suele ser siempre de enorme calidad. Recordé hace poco que Luis Doreste fue el único deportista español capaz de conseguir dos medallas en dos Juegos Olímpicos distintos. Nadie lo había logrado hasta hace tres o cuatro Juegos. Durante casi 30 años fue el único. Ya no solo en vela, miras en baloncesto masculino la aportación del Chacho Rodríguez, en femenino la aportación ha sido fundamental. En la plata de Río teníamos a Leo Rodríguez, Leti Romero y Astou Ndour, eso habla muy bien de lo que se aporta. Es verdad que nos ha costado tener medallistas en los últimos años, pero la presencia es extraordinaria. También José María Padrón va a pitar sus cuartos Juegos Olímpicos en vóley playa. Hay que ponerlo en valor sabiendo las complicaciones que tenemos a la hora de competir, de desplazarnos y eso conlleva un gasto, tiempo... Creo que es una pasada que Canarias aporte tanto y en tantas modalidades deportivas.

–Ya es habitual que usted cubra al equipo absoluto masculino de baloncesto en el Eurobasket y en el Mundial. España, con el grancanario Santi Aldama, está encuadrada en el grupo A junto a Canadá, Australia y Grecia. ¿Qué opciones cree que tiene el combinado de Sergio Scariolo?

–Creo que le ha tocado un grupo durísimo, entre ellas una de las candidatas a medalla como Canadá para mí. Lo tiene muy difícil para clasificarse, pero si hay algo que ha demostrado la selección de Sergio Scariolo es que hay que confiar en ellos. Espero que logren clasificarse para la fase final.

N.G.

–El conjunto femenino, con las grancanarias Leonor Rodríguez, Leticia Romero y Maite Cazorla, se enfrentará a China, Puerto Rico y Serbia en el grupo A...

–Creo que puede hacer algo importante y llegar a pelear por medalla, deseo que así sea. Es verdad que se han producido unas bajas de última hora, pero tiene un equipo muy compacto, que se conoce muy bien y ha trabajado intensamente. Espero que nos puedan sorprender luchando por las medallas.

–Usted que trabaja de cerca con otros medios nacionales y con el cuerpo técnico y jugadores del equipo española absoluto masculino. ¿Cómo se ha vivido el paso adelante de Santi Aldama?

–Si te digo que con sorpresa, te mentiría. Creo que todo el mundo era consciente de la calidad técnica que tiene Santi Aldama, no está en la NBA por casualidad. Es verdad que en este cambio generacional otros apostaban por otras personas para que lo diera, pero con su buen juego, su actitud muy tranquila, muy canaria, muy pausada y muy reflexiva se ha ganado el respeto de sus entrenadores y compañeros. Es un auténtico líder en el vestuario y en la pista.