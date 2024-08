Tres años debatiendo para elegir los 600 discos de Latinoamérica

Carlos G. Fernández Viernes, 16 de agosto 2024, 07:49 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Seiscientos discos para resumir más de veinte países hermanos, atravesados por historias parecidas pero diversas. Un trabajo digital que se ha ido desvelando de centena en centena durante semanas, teniendo en vilo a la comunidad aficionada por ver quiénes ocuparían las primeras posiciones. Como nunca llueve —ni siquiera café— a gusto de todos, se ha disparado una gran conversación pública, siempre cariñosa, valorando si uno tenía que estar más arriba o más abajo, pero sobre todo congratulando a los autores por el mastodóntico trabajo. Una puerta abierta al descubrimiento de horas y horas de música y cultura en una web (www.600discoslatam.com) donde se puede navegar por países, por autores, leer una reseña de cada disco o incluso pedir un disco al azar.

La tarea empezó poco a poco. Durante la pandemia, gracias a Twitter, se hizo una rápida lista de cien discos, pero supo a muy poco: la adicción a la subcultura de las listas no se alivia de un día para otro. Cuando el proyecto se fue haciendo fuerte, se enfrentaron un día a elegir entre más de dos mil. El grupo de periodistas, reclutados como superhéroes, fue cambiando y mutando a lo largo del proceso, consistiendo en alrededor de diez personas de otros tantos países. Expertos y expertas cada cual con un pasado, unos gustos, unas áreas específicas de conocimiento profundo. Incluso tuvieron que ampliar en el último momento de 500 a 600 porque no podían dejarse unos cuantos clásicos a punto de no entrar.

Uno de estos cerebros es el periodista peruano José Luis Mercado, que tiene mucha experiencia: «desde hace un poquito más de 18 años dirijo una web llamada 'Rock en las Américas' que se dedica a difundir música justamente a partir de listas». También nos atiende el mexicano José Juan Zapata, desde Buenos Aires, que fue editor de otro medio digital cultural de Monterrey, 'La zona sucia', y ha sido además encargado del diseño digital de la página web: «Veíamos un cierto interés de las listas anglo —Rolling Stone, Pitchfork, Apple Music— de ir incorporando música de América Latina en sus listados», nos cuenta, «pero era muy poco lo que se estaba contando, y enfocado nada más en ciertos géneros. Nos interesaba realmente hacer algo desde nuestra óptica, desde nuestras propias realidades. En cierta medida nuestra lista dialoga y es una respuesta también a esos listados». José Luis, desde Lima, lo completa: «Ha habido un trabajo muy cuidado para tratar de reflejar toda la diversidad de América Latina, que muchas veces, por tema de industria, se quedan al margen. Creo que se ha hecho una muy buena labor en tratar de cubrir ciertos sectores que normalmente no se ven en este tipo de listas». Han tratado, pues, de remediar algunos defectos clásicos de este tipo de proyectos. «No fue una votación matemática y fría», continúa José Luis, «aquí hubo muchísima conversación, muchísima discusión desde un principio y una importante búsqueda de consenso, especialmente para las primeras posiciones».

Chico Buarque en la época de 'Construçao', el 5º disco de la lista, y el primero brasileño

Presentar la lista de manera jerárquica fue otra de esas grandes discusiones. Pero pese a saber que hasta cierto punto es absurdo ordenar productos culturales así, decidieron hacerlo: «Ese juego del top 100 o el top 600 disparaba la discusión, hacía que la gente pudiera opinar, reaccionar a la lista», dice José Juan Zapata, «y justamente eso es lo que queríamos, que se conociese, que se consumiese. De otra manera no habría resonado tanto, no habría tanta gente comentándola y compartiendo incluso más discos». Mercado completa esta visión: «Obviamente no somos la última autoridad de nada ni mucho menos. Ni el número 600 es el peor ni el 1 el mejor, pero conseguimos atraer la atención y tratar de repensar la propia idea de música latinoamericana».

El papel de Brasil, casi un continente en sí mismo, es interesante también. Las inmensamente populares tradiciones de la samba, la tropicalia o la bossa nova han encontrado su papel en la lista con decenas de discos. «El equipo contó con una persona de Brasil, Marcus Losanoff. Brasil tiene su propio idioma y su propia historia, pero indudablemente hay puntos comunes, y es uno de los países que más ha visitado la web», dice José Luis Mercado, y José Juan Zapata continúa: «Tienen una industria muy potente y parece que exista una barrera que nos separa, así que ojalá que proyectos como este nos ayuden a tender puentes de conocimiento».

'Siembra' (1978), el oro olímpico de Willie Colón y Rubén Blades

Nos centramos en la cabeza de la lista. El disco de 1978, 'Siembra', un clásico entre los clásicos de la salsa, con temas como 'Plástico', 'Buscando guayaba' o, por supuesto, 'Pedro Navaja'. Son el trombonista Willie Colón, nacido en una familia puertorriqueña del Bronx, y Rubén Blades, panameño hijo de colombiano y cubana. Grabado por el mítico sello Fania Records, se dirige a todos los latinoamericanos: «Cuenta esta simbiosis entre las dos Américas Latinas que conviven en nuestra propia música, es decir, el baile y la canción social de cantautor. Hay una gran convivencia de tradiciones, mucha simbología y mucha carga, que apuntalan que sea un muy buen número uno para la lista», dice José Luis Mercado. Un disco motivador, enérgico, que abrió muchos caminos como su propio título sugiere.

La inclasificable portada de 'Siembra', el disco que ocupa el número uno de la lista Fania Records

Algunos han criticado que el disco se grabase en Nueva York, pero José Juan rebate: «Decir que Fania Records es algo totalmente estadounidense, es ver una parte muy pequeña del cuadro. Sí hay unos vínculos imposibles de negar entre la música latinoamericana y la industria anglo, son escenas que se retroalimentan, por ejemplo, 'Clics modernos' de Charly García también se grabó en Nueva York. Pero está claro que Willie Colón y Rubén Blades son dos nombres enormes de la salsa y dos símbolos fundamentales para Latinoamérica». Otro disco monumental de Rubén Blades estuvo a punto de ser el número uno: 'Buscando América', de 1984. Finalmente, quedó colocado el decimotercero.

El 'top ten' de los seiscientos 1 - 'Siembra' de Willie Colón y Rubén Blades (Estados Unidos y Panamá) - 1978

2 - 'Las últimas composiciones de Violeta Parra' de Violeta Parra (Chile) - 1966

3 - 'Re' de Café Tacvba (México) - 1994

4 - 'Al final de este viaje…' de Silvio Rodríguez (Cuba) - 1978

5 - 'Construção' de Chico Buarque (Brasil) - 1971

6 - 'Clics modernos' de Charly García (Argentina) - 1983

7 - 'Chega de saudade' de João Gilberto (Brasil) - 1959

8 - 'Son con guaguancó' de Celia Cruz (Cuba) - 1966

9 - 'Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes' de Juan Gabriel (México) - 1990

10 - '¿Dónde están los ladrones?' de Shakira (Colombia) - 1998

Preguntados por la relación con España, contesta José Juan Zapata: «Incluir o no a España fue otro tema de discusión. Pero se decidió por votación centrarnos nada más en Latinoamérica, con una visión más decolonial, digamos. Por supuesto con España hay una relación muy importante, de ida y vuelta, nos encanta la música española e indudablemente Serrat o Camarón habrían acabado muy arriba en la lista». Mercado continúa: «Hay un puente muy importante que ya existe entre España y nosotros, y eso da gusto. Lo que queríamos potenciar es el puente entre los propios países de acá, y de ahí nace justamente esta lista». En España el triunfo de la música latinoamericana, en especial de la llamada urbana, es fulminante: «La más mainstream pasa por un momento genial, con artistas de una gran diversidad de países. Ojalá pronto se pueda ampliar ese éxito a más géneros musicales», dice José Juan.

La chilena Violeta Parra ocupa la segunda posición de la lista Fundación Violeta Parra

Pedimos a ambos que nos cuenten, ahora que ya está todo terminado, alguna espina clavada. El mexicano tira para el rey de su tierra: «montones y montones de discos, pero sí, habría puesto a José Alfredo Jiménez bastante más arriba». José Luis Mercado, sin embargo, elige un disco colombiano de salsa: «Pienso en el disco 'Fuego' de Joe Arroyo, que no entró en la lista. Todos los días repensamos, nosotros mismos. Somos los mayores críticos con nuestra propia lista».

Los elegidos reaccionan en redes sociales

Rubén Blades, Café Tacvba, Andrés Calamaro, Bohemia Suburbana, Silvana Estrada o La Lá son algunos de los artistas de la lista que la han apoyado o han reaccionado en redes sociales. «Sí esperábamos una respuesta positiva, pero no tanto. Ha sido bastante bonito, y la buena recepción en parte es porque esto era algo que faltaba, no había referencias como esta, así que a muchos no les importa la posición, sino sentirse parte de la lista» dice José Luis. La lista es un chute de autoestima, una toma de conciencia de una comunidad compartida con muchos motivos para enorgullecerse. Se podría decir que es la 'Siembra' de otros proyectos: «Ojalá, ojalá, sería una buena metáfora, un punto de partida para más listas, más difusión de la música latinoamericana desde Latinoamérica. Para nosotros sería tarea cumplida», dice José Juan.

