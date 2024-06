Pilar González Ruiz Santander Domingo, 16 de junio 2024, 23:12 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Tenían pensado anunciar un alto, pero Pedro Sánchez se les adelantó. Aún así, y como detallaron en un comunicado, tras la presentación del nuevo disco, 'Figurantes' (Pequeño Salto Mortal), y la gira del verano, tomarán «un poco de respiro y aliento como en otras ocasiones», señala Pucho, cantante de Vetusta Morla, quitando hierro a algo normal, rutinario y que tenía que llegar. «Lo que pasa que se nos han juntado varias ciclos seguidos sin descanso de por medio y hacía falta un gran parón y explicar muchas cosas por la manera en que ha sido compuesto el disco, la manera de lanzarlo y la manera en que vamos a cerrar este periodo», detalla. El álbum, séptimo de estudio de la banda, se publicó el 31 de mayo en plataformas digitales y el 21 de este mes de junio se lanzará en tres formatos físicos, todo ello con el diseño de Boa Mistura y con más de 1.800 seguidores implicados en el resultado creativo, producido por Campi Campón y grabado en más de cuatro estudios. Canciones compuestas durante la gira de más de dos años de 'Cable a tierra' que les ha llevado por Europa y Latinoamérica y que presumen de una gran libertad formal.

-¿Han detallado los pasos que van a dar, como un gesto de responsabilidad y cuidado hacia su público?

-Al final hay una cuestión que tiene que ver con unos ciclos muy marcados como compositores, como músicos, pero, no solo para nosotros, también para el consumidor, acostumbrado a que las bandas saquen un disco, hagan una presentación oficial, después giren en festivales… Había necesidad de explicar que el disco tenía una serie de anomalías con respecto a lo que habíamos hecho hasta la fecha.

-¿Toca descansar de la industria y su velocidad para reecontrarse con la base de todo?

- Más allá de la industria, al final, si preguntas a tu alrededor, en muchos ámbitos de la vida en los últimos tiempos se ha acelerado todo de una manera muy muy loca. La pandemia fue un fast forward brutal, muy agresivo y siempre es necesario tomarse un respiro, también para poder tener otro tipo de experiencias que no sean las que te aporta el trabajo; vivir otras cosas que te hagan sacar nuevas ideas e investigar hacia lo que pudiese ser un siguiente movimiento a nivel creativo. Es fundamental en estos tiempos dar al botón de pausa y vivir otras vidas que tenemos cada uno de los seis, aunque se puede extrapolar a toda la sociedad.

-¿Cómo trazaron ese camino singular que ha desembocado en 'Figurantes'?

-No hay como un objetivo a la hora de haber compuesto esas canciones. Son canciones que no tenían un paraguas conceptual como en ocasiones otros discos, abrigadas bajo el concepto de los álbumes. Estas eran muy importantes para la banda, estaban como islas muy libres. Después, al sacarlas, grabarlas y meterlas en lo que es 'Figurantes', la gente sí encuentra esos hilos de conexión entre ellas, pero tienen más que ver con nuestra propia historia. Con el paso de los años hemos aprendido a hacer los discos de manera muy diferente, a trabajar las canciones de formas muy distintas, cada álbum a su modo. En esta ocasión, cada canción se ha grabado de la forma que necesitaba. Solo dejando que digan lo que tienen que decir. Invito al oyente a lo escuche en modo random, a pesar de que el orden fue complicado conseguirlo. Sí que tiene una cierta lógica, pero es un disco para rescatar las canciones de manera independiente y saborearlas. De ahí también el modo de sacarlas. En los últimos tiempos una canción no es suficiente; hay que arreglarla, sacar un video lyric, un videoclip, una acción increíble… Parece que nunca es suficiente y queríamos que estas canciones fueran en sí un motivo en el que centrarnos.

-Isla a isla han hecho un archipiélago completo

- (Ríe) Sí, que se llama 'Figurantes'.

-¿Es más complicado buscar la canción perfecta o presentarla ante miles de personas en cada concierto?

-Creo que eso no ha cambiado, haya o no 15.000 personas. A lo mejor sacas la canción y no funciona o no la escuchan más que cien, pero el espíritu de hacer grandes canciones siempre está ahí. Desde los principios. Da igual cuantas personas lo vayan a escuchar. Se trata de generar ese estado, esa emoción que quieres transmitir y soltarla al mundo y a quien le llegue.

-El proceso posterior, lo que sucede después del alumbramiento, ¿ha llegado a abrumarles?

-De este disco nos llegan feedbacks que no habíamos ni pensado a partir de esas visiones externas que te hace situar tu trabajo, a medida que van rodando y se van conociendo. Cada hombre una isla y cada canción también.

-Mencionaba los principios, de los que hace más de dos décadas, ¿intentan mantener la inocencia de esa etapa?

-En muchas cosas sí. Hace poco hemos estado viendo vídeos de gente que en nuestros comienzos, cuando no habíamos sacado ni el primer disco ya estaban por ahí; del instituto, de la Casa de la Juventud, colegas de Tres Cantos… Hay muchas cosas que no han cambiado tanto; la ilusión por hacer cosas bonitas, por compartir emociones con la gente, ha estado desde el principio y no se ha perdido. Estamos presentando otro disco y mantenemos la ilusión. Hay cosas de núcleo que no se han perdido.

-¿La curiosidad sigue siendo el motor con el aprendizaje como meta?

-Claro. Con cada proceso hemos ido aprendiendo. También de las cosas malas. Parece que las carreras son éxito tras éxito, pero también hay mucha frustración y en este disco se habla de eso. De cómo todas esas cosas hay que abrazarlas también, porque es un aprendizaje que te estás llevando de la vida. 'La sábana de mis fantasmas' o 'La derrota' hablan un poco de ese estado, de esas emociones, rupturas, cosas que duelen, pero que forma parte de los seres humano y a veces te ayudan a salir adelante. Estamos en un momento importante respecto a esto, con muchas cuestiones que nos están deshumanizando y el disco está lleno de gestos que invitan a que las cosas que sangren sean para aprender y seguir sintiendo.

-¿Tratan de ser siempre coherentes consigo mismos?

-Sí. Hay una cuestión muy intuitiva. Somos un colectivo que reflexiona, piensa y se reúne mucho, pero a veces hacemos las cosas porque nos sale de la tripa. Este disco es un muy buen ejemplo de ello. La manera de componerlo, de publicarlo, de darlo a conocer, son cosas que nos han salido de dentro. Muchas veces los expertos nos dirían que cómo hacemos eso, pero la carrera también está llena de momentos de intuición que es importante seguir.