Saúl Romero: «¿Si puedo reírme de los hombres por qué no iba a poder reírme de las mujeres?»

Patricia Moralejo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 15 de agosto 2024, 22:51

Empezó su carrera en 2011 con un monólogo de diez minutos que tenía escrito, aunque no fue hasta 2019 que se decidió a vivir exclusivamente de los escenarios. El cómico Saúl Romero presenta su último show, 'Jaque Mate', en la Sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus el día 6 de septiembre en una única función prevista a las 20.30 horas, programada en el marco de la iniciativa 'Humor en la Sala' que produce Multitrack.

Romero, que en realidad nació en Gran Canaria pero que a los ochos años se trasladó a Fuerteventura, por lo que muchos lo consideran un majorero más, cree que el público no debería perderse su 'Jaque Mate' y «está mal que yo lo recomiende». «La vida es un continuo jaque mate y eso lo reflejó durante todo el espectáculo, donde jugamos una partida llena de risas. Sé que no soy imparcial, pero les aseguro que no se arrepentirán de haber asistido y querrán volver a verme porque pasarán una noche llena de risas», asegura. Para esta nueva función se ha inspirado en situaciones cotidianas e instantes domésticos que realmente todos y todas vivimos.

Fue futbolero de joven (se declara aficionado de la UD Las Palmas y del Barça) y coincidió con el defensa también majorero del Club Atlético Osasuna, Aridane Hernández, «aunque ahora me das un balón y lo empano», bromea el cómico que reconoce que los distintos concursos que ganó promovidos por Juan Antonio Cabrera le proporcionaron la experiencia de las tablas en sus comienzos. Curiosamente se confiesa vergonzoso pero muy observador, y cuando se le pregunta que cuántos jaques mates ha dado Saúl Romero a lo largo de su vida contesta que más bien ha sido la vida quien se los ha propinado a él. «Turquía me hizo un jaque mate convenciéndome de que era imposible implantarme pelo porque no garantizaban el éxito, palabras textuales, por ejemplo».

«Suelo hacer siempre la comedia que me gusta y no me limito o censuro en los temas que trato en mis shows. No me digo, esto sí o esto no. Me río de mí, de mi hijo, de mi madre y mi mujer, de mi hermano… ¿si puedo reírme de los hombres por qué no iba a poder reírme de las mujeres? ¿Si puedo decir que los hombres no damos para más, por qué no puedo decir que el pintalabios mancha? Esa libertad me da confianza y terreno para poder reírme de todo, siempre con cariño y entendiendo que se trata de eso, de pasar un momento de risas con el público», señala Romero, quien tiene claro que «aquellos que sufren sobre el escenario deben tener claro que no es su lugar natural».

Para Romero «este año está siendo increíble. Estuve por primera vez como colaborador en el programa de la Televisión Canaria, 'Enralados', y encima comencé en el mundo del teatro como actor interpretando un pequeño papel en el montaje musical 'Negras', junto a Wendy Ruiz y Kike Pérez. Estoy muy agradecido a Kike Pérez y Tavi García, el director de esta producción, así como al resto de compañeros y equipo por ser tan geniales conmigo desde el minuto uno».

Confianza

«Confío mucho en mi comedia al cien por cien, en mi texto, en lo que hago, por lo que aunque ahora esté de moda, no busco hacer nada extraordinario con el público que va a verme, aunque obviamente si alguien hace algo como coger el móvil, ir al baño, hablar con su acompañante de butaca, etcétera, lo hago notar a modo de interacción, que ha existido toda la vida y que en cada monólogo siempre ha pasado, solo que ahora lo usan como herramienta para hacer el show y yo lo uso como acción reacción», aclara.

«Yo no hago humor canario, hago humor y la comedia es siempre comedia. He actuado en Madrid o Sevilla y el público se tiraba de risa a 40 grados. El humor no tiene fronteras», destaca.

No lleva la cuenta de los textos que ha escrito para sus 'shows' durante tantos años y reconoce que «me gusta la comedia rápida, tenerte arriba siempre riéndote, no sé contar historias largas. Mis actuaciones son más un puzle con sentido».

Saúl Romero. C7

Expone que «si nos revisaran el 'wasap' a cada uno y una iríamos presos a la cárcel. No se salvaría ni uno, porque todos hemos enviado o recibido mensajes cómicos o vídeos de humor negro fuera de lugar. Estamos viendo con normalidad situaciones que no son muy normales. En algunos programas nocturnos deportivos se incita al odio y luego nos sorprende que sucedan cosas en los campos de fútbol. ¿Cuándo será el momento que digamos, hasta aquí?».

Gran nivel en Canarias

El cómico asegura que tanto en la península como en Canarias asistimos a un momento colosal de la comedia. «Curiosamente no soy una persona que vea mucha comedia. Mis conocidos me pelean y me incitan a que vea más».

Destaca, sin definir un ranking y atendiendo a sus gustos y «sin contar con Manolo Vieira, que es la razón de la comedia en la vida de casi todos los canarios, a Luis Álvaro, Ignatius, Kike Pérez, Omayra o Aarón Gómez, aunque pondría a más como Darío López, Abubukaka, Delia Santana, Abián Díaz… insisto en el gran nivel que hay de comedia en Canarias. También me alegra que surjan nuevos humoristas a los que hay que dar un voto de confianza», comenta.

Saúl Romero opina que «vivimos en un momento donde todo el mundo cree que tiene que opinar. En 'Jaque Mate' insisto en que si cobraran por escribir en las redes sociales como cuando se pusieron de moda los envíos de los SMS de antes, nos libraríamos de muchas personas. Hay muchos ofendiditos», concluye el humorista.