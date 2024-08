El público propone y Jamming dispone

F.Z. Las Palmas de Gran Canaria Martes, 20 de agosto 2024, 22:54 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El trío Jamming no ensaya sus funciones, las entrena. El público accede a la sala y escanea un código QR que le proporciona la posibilidad de sugerir 'titullings' que luego serán seleccionados por un técnico del grupo, que pueden ir desde pedidas de mano a las más insospechadas propuestas temáticas. No hay asunto ni giro que se les resista. Ellos se miran y se entienden. Comienza entonces el ingenioso y desternillante show de improvisación de Paula Galimberti, Juanma Díez y Lolo Diego, los integrantes de este trío que lleva veinte años llenando teatros en España y que el próximo día 7 de septiembre, a las 20.30 horas, ofrecerá una única función en la Sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria en el marco de la actividad 'Humor en la Sala' producida por Multitrack.

Llevan más tiempo juntos que con sus respectivas parejas y los tres son hijos únicos. «En dos décadas nos ha pasado de todo, desde rupturas amorosas a fallecimientos, pero de lo que nunca nos cansamos es de subirnos al escenario porque somos unos afortunados y nos llevamos estupendamente. En los espectáculos suele respirarse un ambiente distendido con un público siempre predispuesto a la risa porque saben que en Jamming Sessión, ellos son los que mandan. Nosotros a veces decimos que el público es nuestro guionista. Son una parte súper activa de la sesión. Hay algo mágico en ir a un teatro y participar en el devenir de las historias y sus diálogos», explica Paula Galimberti, actriz desde 1996.

«Lo alucinante de Jamming es que tú ves en el momento que todo se está creando aquí y ahora, al instante, ante tus ojos, y creo que el público se entrega por eso en cada función. Una parte de nuestro trabajo consiste en ir midiendo el pulso del público. Improvisar es eso, saber adaptarte a la energía del show», apunta.

«La improvisación no es subir al escenario y hacer lo primero que se te ocurra, como piensa mucha gente», aclara el actor, director y dramaturgo Juanma Díez Diego, al que hemos visto en 'Los Favoritos de Midas', de Mateo Gil, 'Pequeñas coincidencias', 'Skam' o 'Vergüenza'.

En el momento

Por eso el trío mantiene abierta en Madrid una escuela con sede en La Latina y otras ciudades como Barcelona o Bilbao, que oferta cursos de iniciación y avanzados de todo tipo sobre la técnica de la improvisación, que han terminado implementado como instrumento de formación y optimización del rendimiento laboral también en empresas como Coca Cola, Seur o Deloitte, entre otras tantas.

«Jamás vamos pensando: 'en la sesión vamos a decir esto que va a ser un chiste buenísimo'. Todo se nos ocurre al momento, y no hay truco», agrega Galimberti.

Poseen su propio idioma que es ya como un sello, además de una herramienta de marketing. Los 'estilings' son géneros teatrales, cinematográficos o televisivos que Jamming parodia y desarrolla con su sello particular imprimiéndoles humor y sátira, con respeto y admiración a modo de homenaje. «El teatro que hacemos y nos gusta no está para decir verdades, preferimos lanzar preguntas y que el público reflexione y genere su propia opinión», dice el actor Lolo Diego, que ha trabajado con Sorogoyen en su filme 'El iluso' y en teleseries como 'Vis a vis' o 'El Ministerio del tiempo', entre otras. «Jamming hace 'shakesperaring', hace 'tarantining', hace 'telenoveling' y, en resumen, hará 'reiring' al público grancanario que acuda a disfrutar de su fresco teatro inteligente», añade.

El show que presenta el trío en el Alfredo Kraus ya lo han disfrutado más de dos millones de espectadores de las 25 ciudades españolas que han visitado y las capitales europeas como Milán, Berlín o Lisboa o países como Colombia o Chile.

Para Galimberti una de las claves de Jamming es la capacidad del trío para renovarse generando estilos nuevos que se desarrollan paralelos a la evolución de la sociedad. «Jamming empezó de una manera. Nosotros tampoco éramos como ahora. Jamming evoluciona con nosotros y también con la sociedad. Evoluciona social y políticamente, con las cosas que pasan en el mundo y en la vida», dice la actriz.

Un teatro libre

«Hacemos un cóctel y lo servimos en el escenario, a veces mezclado con la actualidad», explica Juanma Díez. «Detrás de cada espectáculo hay muchas horas de trabajo, de estudio de las técnicas de interpretación e improvisación, de los acentos... Leemos muchísimo, vemos mucho cine y profundizamos mucho en cada dramaturgia para hacer humor, pero con conocimiento», subraya Lolo Diego.

«Sabemos que una historia necesita de un protagonista, un conflicto, un antagonista y un lugar para poder desarrollarse, que el personaje debe tener un arco. Hay que entender la dramaturgia, lo que la historia necesita, y vamos improvisando con el título que nos da el público, que es como funciona nuestro espectáculo», puntualiza.

«En Jamming nos gusta hacer un humor compartido y con el público, no a costa del público; no nos interesa artísticamente ese camino. Sí hemos tenido alguna sugerencia, frase o títuling desagradable o soez, pero ahí reside también nuestra creatividad: poder crear a partir de propuestas a priori no muy interesantes, ni acertadas. Somos nosotrings los que tenemos que aportar esa creatividad al show, el público no está obligado a ello, paga la entrada para ver nuestra creatividad y excelencia en el escenario» sostiene Lolo Diego.

«En el humor y en la ficción no hay límites», puntualiza Juanma Díez. «El teatro es ficción y debe ser libre, sin barreras, tabúes o límites», concluye el actor.