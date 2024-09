«Me produce tristeza cuando oigo a un político llamar a otro payaso»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 3 de septiembre 2024, 22:58 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Tras la nariz roja del payaso Chincheta se esconde la personalidad y labor de Luis Monzón, una persona dedicada al arte de hacer reír, ya que en sus propias palabras: «Sembrar alegría, felicidad, risas y reflexión, es una profesión tan necesaria como vital», cuenta el payaso.

Además de una trayectoria que ya supera las cuatro décadas en el mundo del espectáculo, Monzón es el propulsor del Festival Internacional de Payasos 3 Días de Farándula, un proyecto que lleva inundando distintos espacios del municipio grancanario de Valsequillo desde el año 2007.

Dicho festival se ha consagrado como uno de los más afamados dentro del panorama clown, destacando por ser el único en Canarias que premia los espectáculos con un jurado compuesto por profesionales en el sector e infantes que asisten a '3 Días Farándula': «Es especial porque se le reconoce el trabajo a los payasos y payasas con un jurado muy especial, que son niños y niñas que asisten al festival y otro jurado profesional del mundo clown».

La 18ª edición de 3 Días de Farándula, que se celebra del 6 al 13 de septiembre, contempla un programa de 25 espectáculos y 10 actividades formativas, con artistas llegados de diferentes puntos del globo: «Vendrán artistas de muchas partes del planeta, también de la geografía nacional y, por supuesto artistas de la tierra. Nos ofrecerán sus mejores galas y espectáculos para compartir en familia y disfrutar de unos días inolvidables», comenta Monzón.

Según Monzón, su motivación para detonar este festival fue la necesidad de crear un espacio en Canarias donde dignificar el oficio y disfrutar de este género de las artes escénicas.

La palabra payaso y payasa está ligada mayoritariamente al insulto y a un trato vejatorio, obviando la profesión de hacer reír, algo que Monzón trata de combatir: «Cuando se utiliza el término payaso se hace sin importar ni respetar el oficio, se utiliza como insulto y es difícil de encajar», nomenclatura que se usa también en esferas institucionales, «cuando escucho a un político llamar a otro payaso se me vienen 35 años de trabajo al suelo, me produce una tristeza absoluta», confiesa Monzón.

La gala de clausura de los 3 Días de Farándula es única en la comunidad autónoma. En ella, el jurado infantil y el profesional, compuesto por Monzón, Mario Gallego, directora de Elefante Blanco y la productora y programadora Berta Aguado, galardonarán al mejor payaso y payasa.

La gala de clausura cuenta con una parte que viene en el ADN del festival donde se entregan los premios honoríficos a personalidades dedicadas al oficio: «Es un momento simbólico, emotivo y necesario. Un reconocimiento a personas que hacen posible que la vida sea más llevadera, alegre y justa», argumenta el payaso.

En esta edición se procederá a los premios honoríficos que recaen en la carrera y labor de Francisco García (Paco El Toro), Francisco Rodríguez (Paco Mi niño), Maestro Florido, Profetas del Mueble Bar y el argentino Tinga Tinga.

3 Días de Farándula no ha parado de crecer edición tras edición, según el director del festival, el secreto de este in crescendo reside en no disminuir el nivel de los artistas y compañías y en un sueño personal: «Deseo que llegado el momento y gracias a seguir aumentado la calidad, seamos 20.000 personas disfrutando de la farándula en un mismo día en Valsequillo», manifiesta.