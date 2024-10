Omayra Cazorla regresa al Alfredo Kraus antes de comenzar su gira peninsular

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 30 de octubre 2024, 23:06 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La humorista canaria Omayra Cazorla ofrece el domingo, día 3 de noviembre, en una única función en la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria, a las 19.00 horas, su último espectáculo '¿Viniste? ¡Qué atrevida!', antes de iniciar una intensa gira por la península durante el mes de noviembre que la llevará a Bilbao, La Coruña, Valencia, Madrid, Sevilla, Málaga, Granada y Barcelona.

La cómica, que recientemente formó parte del espectáculo 'Mentes peligrosas' junto a Ana Morgade, Eva Hache y Carolina Iglesias, que pudo verse en el mismo Auditorio Alfredo Kraus en el marco del Festival de Humor Reislas, afronta la que posiblemente será una de las giras más completas que haya realizado hasta la fecha en sus más de ocho años de trayectoria artística sobre los escenarios.

Como explica Cazorla su último espectáculo podría considerarse «atrevido y cañero y por eso se llama así. Yo soy muy cañera de verdad, aunque no quiera serlo, pero me sale solo», bromea la artista que desearía abrirse «a otras esferas dentro del arte que le han llamado mucho la atención y que nunca he trabajado hasta ahora», dice.

«A todos nos gusta una buena fiesta, una buena distracción, un poquito de vacilón con nuestras mejores prendas o no… a lo que surja. Invito al público a que se ponga su mejor disfraz y entre en el carnaval, que llene el coche que nos vamos de romería, que prepare la nevera que la playa nos espera. Siempre habrá algo que celebrar, hasta en los momentos más tristes, porque en el fondo todos buscamos la alegría», dice la humorista que se confiesa como una «feminista de verbo y monologuista de carne».

La humorista, que emplea las redes como un trampolín promocional de cara a sus espectáculos, llenó por vez primera en 2016 un teatro, el Guiniguada, en la capital grancanaria.