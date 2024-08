El mago Jorge Blass regresa a Canarias para ilusionar: «El público va a flipar» El ilusionista madrileño tardó dos años en montar un 'show' junto a su equipo, con el que ofrece retos que el público no se llega a imaginar

Bárbara Blanco Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 28 de agosto 2024, 16:54 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Que Canarias tiene magia es una consideración pensada por muchos. Pero que así será en el sentido más estricto de la palabra. A decir verdad, ocurrirá en septiembre, mes en el que Jorge Blass, referente en el ilusionismo mundial y reconocido por la Academia de las Artes Mágicas de Hollywood como el mejor mago del mundo, derrochará magia en las islas.

Lo hará con un nuevo espectáculo que dice que hará «flipar» al público y que con mimo, lleva más de dos años trabajando unto a su equipo.

El espectáculo arranca en tierras canarias el próximo 12 de septiembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Fuerteventura para continuar el 14 y 15 de septiembre en el Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria.

El teatro 'El Salinero' de Lanzarote cogerá el relevo el próximo 19 de septiembre y las funciones concluirán los días 21 y 22 en el Auditorio de Tenerife Adán Martín.

El montaje se denomina 'Flipar' ya que contará con retos que el público «no se podrá ni imaginar», asegura el artista.

Tanto es así que hará «desaparecer a dos personas del público», entre otras muchas sorpresas espectaculares que, tal y como sostiene el ilusionista, tendrán gran impacto entre los espectadores.

En este sentido, el aclamado ilusionista revela que en este 'show' la magia se adelanta a la tecnología para demostrar que no existe lo imposible.

«Flipar es un término que define muy bien la sensación de ver buena magia. Es cuando dos personas de edades distintas sienten lo mismo y por un momento suspenden la incredulidad», resalta el artista.

Ilusionar con arte

El ilusionismo no solo se limita a 'flipar' con magia, sino que es un arte entrenado que crea ilusión. «Hablamos de un arte escénico. No existen poderes, ni leemos la mente, es un arte que se entrena y se propone al espectador. Este confía en nosotros para dejarse ilusionar y sorprender. Eso es lo bonito, es un pacto entre público e ilusionista para hacer pasar un buen rato», señala.

Entre su público hay gente joven, adultos y niños. «La magia consigue que tres generaciones estén sentadas y sientan la misma emoción», afirma.

Reconocimiento en Hollywood

Los espectadoras van a más. Las entradas se agotan cada vez más rápido, por lo que palpa la evolución de esta disciplina artística en España. «Seguiremos creando propuestas para que la magia siga ocupando espacio en las artes escénicas», concluye el madrileño.

Fue a los 12 años cuando Jorge Blass nació en el mundo de la magia. Ahora, tras más de 30 años de carrera, su nombre se baña en oro al ser reconocido por la Academia de las Artes Mágicas de Hollywood como mejor mago del mundo. «De niño no me podía ni imaginar que me llamarían de Hollywood», confiesa Blass ante una experiencia única que le ha impulsado más para seguir creando magia.