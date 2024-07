Jorge Trujillo revive el narcisimo de Dorian Gray en El Aparte Espacio Creativo

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 24 de julio 2024, 22:55 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Uno de los iconos literarios de finales del siglo XIX, el personaje de Dorian Gray creado por el escritor británico Oscar Wilde, revive este fin de semana en el corazón del barrio de Arenales de la capital grancanaria.

Se trata del estreno del montaje teatral 'El retrato de Dorian Gray: La Lujuria de la Vanidad', dirigido y escrito por Ico Martín, que desde las 20.00 horas de este sábado se representa por primera vez en El Aparte Espacio Creativo, en el número 34 de la calle Pérez del Toro.

El actor Jorge Trujillo protagoniza esta pieza escénica junto con el también intérprete Javier Osorio. «Ico Martín lo ha planteado de una forma muy personal, centrándolo todo en el personaje de Dorian Gray, aunque en la novela de Oscar Wilde aparecen otros. Se incluye un secundario, que funciona como una extensión de mi personaje, que es el que hace Javier Osorio. Nuestra obra se desarrolla en torno al último día de vida de Dorian Gray. El personaje hace un repaso por los acontecimientos que marcaron el cambio que se produjo en su vida hasta decidir vender su alma y las consecuencias que esa decisión tiene. Todo el que ha leído la novela conoce como termina», explica Jorge Trujillo mientras de dispone a repasar en casa el texto al que dará vida este sábado.

Sobre el escenario, Trujillo pone de manifiesto la múltiple personalidad de Dorian a medida que va encarnando a otras personas importantes en su vida. Lo que supone, reconoce el actor, «un reto grande y salvaje».

«Cuando Ico Martín me propuso hacer esta obra, me impresionó bastante, porque hasta ahora no había hecho nada parecido y tan grande, porque todo el peso de la obra cae sobre mí», señala.

Mientras Dorian Gray «hace memoria de los sucesos más significativos de su existencia», el espectador de esta producción teatral canaria se topa con un personaje con un perfil muy claro, según Jorge Trujillo.

Muy influenciable

«Me he tomado con mucha calma la construcción de este personaje tan intenso que tiene tantas aristas personales. Lo que puedo percibir a través del texto es que se trata de una persona que en su juventud fue pura pero que se dejó influenciar muchísimo por los que hablan con inteligencia y decoro. Es muy influenciable y se preocupaba mucho por cómo lo veían, por lo que siempre intentaba mostrar su mejor versión», apunta sobre este icono literario del narcisimo y el mito de la eterna juventud. «Le preocupa mucho lo que digan los demás y vive su vida como le han explicado que la tiene que vivir», apunta el intérprete de un montaje que, una vez estrenado este jueves, confía en que pueda girar por otros espacios escénicos.

Durante 'El retrato de Dorian Gray: La Lujuria de la Vanidad', Trujillo considera esencial encontrar «un equilibrio» para no quedarse corto ni pasarse a la hora de mostrar las emociones de un personaje que está al límite. «Durante los ensayos, Ico me insistía en que fuera más intenso, que me viniese arriba», recuerda entre risas a punto de ponerse a repasar el texto para un estreno que confía que sea un punto de inflexión en su carrera como actor,