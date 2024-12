'Happy hour' en el 'Bar La Resistencia'

Francesc Zanetti Agüimes Domingo, 15 de diciembre 2024, 01:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Las puertas del Teatro-Auditorio de Agüimes se abren una tarde noche bastante fresca para que una treintena de personas puedan asistir a la primera sesión de los denominados Ensayo y Error previstos en el programa del Laboratorio Galdós Internacional, que enfila sus últimas semanas antes del estreno absoluto en el Teatro Pérez Galdós de la producción escénica 'Bar La Resistencia' que tendrá lugar el próximo día 21 de diciembre.

Sobre el escenario se ubican las dos filas de sillas que ocuparán y desde las que podrán contemplar privilegiadamente el primer ensayo abierto al público de la mencionada obra teatral que dirige Mario Vega. A poco menos de tres metros de distancia, el espacio diáfano del escenario en el que predomina el color blanco tanto del piso como de las telas colgantes del peine, se abre a los ojos de los llamados asistentes de creación, así nominados desde 2018 en la nomenclatura de este proyecto de experimentación escénica que vienen coproduciendo desde entonces unahoramenos producciones y el Teatro Pérez Galdós, con el patrocinio del Gobierno de Canarias y la colaboración del ayuntamiento de Agüimes.

Vega se dirige entonces al público y explica, poco antes de que se inicie la representación, la finalidad del acto al que asiste. Contemplará un ensayo de 'Bar La Resistencia', una comedia que se enreda en el caótico pulso del devenir de un grupo de vecinos de un barrio de cualquier ciudad, acosados por la especulación inmobiliaria y los procesos de gentrificación provocados por la implantación de la vivienda vacacional como nuevo modelo de uso y explotación del suelo. Se sumergirá en una función primaria, sin artificios escénicos, sin apenas escenografía, sin apenas vestuario, sin diseño de luces y sin final cerrado todavía, porque el texto dramatúrgico escrito por el propio Mario Vega y Ruth Sánchez a buenseguro experimentará modificaciones.

Los seis actores y actrices que se hacen cargo de 'Bar La Resistencia', Ruth Sánchez, Rubén Darío, Andrea Zoghbi, Filomena Martignetti, Adri Torrijos y Borja Texeira salen al escenario y se presentan al público situando «una historia de nuestro tiempo» que sucede en un barrio ficticio de cualquier ciudad. Curiosamente, los apellidos de cada uno de ellos son respetados en la obra tal como figura asimismo en el texto de la dramaturgia en el que colaboraron en una primera fase Pedro Carballido, Luis O'Malley, JC. Padrón y Fran Villalba.

Con unos pocos elementos escénicos (una barra de bar y unas mesas y taburetes de madera) empieza a desarrollarse la disparatada trama de 'Bar La Resistencia'. En un extremo del escenario Mario Vega observa sentado en una peana cómo se desarrolla el ensayo, fijándose detenidamente en el comportamiento y las reacciones del público que sigue la función a muy pocos metros de donde los protagonistas se mueven aceleradamente mientras interpretan a los doce personajes que figuran en el entramado del montaje previsto en tres actos.

«¿Intentar qué? Estoy cansada. Primer me subieron el alquiler, no solo del local, también de mi casa. Pero no a mí, estamos todas igual. El barrio se está vaciando. Llevan tiempo asfixiándonos. Nos están echando del barrio. Sales a la calle y ya no sabes en qué ciudad estás», le dice Nora Castro (Andrea Zoghbi) a Alberto Texeira (Borja Texeira). Los diálogos picados se suceden, fulgurantes, acelerados y los actores y actrices entran y salen con fluidez intercambiándose los registros en pocos segundos mientras suenan algunas breves piezas musicales interpretadas al piano como 'Fly me to the moon', de Sinatra o el 'New York, New York', de John Kander y Fred Ebb, reinterpretadas para la ocasión por el compositor Héctor Muñoz.

Ampliar Mario Vega escucha las sugerencias del público. C7

De alguna manera los asistentes de creación operan cual conejillos de indias de este experimento escénico que, al concluir la representación, transmitirán a Vega sus impresiones sobre lo que han presenciado. Ensayo y Error es una experiencia envolvente en la que no solo se desarrolla una historia, sino que permite al público que la disfruta que se sienta dentro de ella. Concluye la función precipitadamente cuando su director la interrumpe agradeciendo a los actores y actrices su trabajo, y empieza seguidamente el veredicto del público. «Nos encontramos en una fase del proceso de producción al que resta ajustes y retoques hasta que logremos un equilibrio que coloque cada escena en su sitio. Tengan presente que hoy se han comido un plato de paella cuyo arroz puede que esté todavía crudo porque su cocción aún no está concluida», advierte Mario Vega. «Proseguimos ensayando y no sabes qué día aparecerá la solución definitiva», añade.

El público desafía al director y duda de la eficacia de algunos gags humorísticos empleados en la obra, le pregunta por la intención y alcance de algunos detalles empleados en distintas escenas y por la posible evaporación de la dimensión del mensaje que encierra una obra que aborda un tema de tanto calado social con el empleo de la comedia como recurso dramático. «Seguimos con la búsqueda que redondee el perfil de los personajes, a los que puedes amar u odiar, como sucede con Gracita Morales o Lina Morgan», asevera el director que obtuvo hace dos años el Premio Max de las Artes Escénicas por su celebrado montaje 'Moria'.

Con tantas referencias y guiños al drama que dibuja la realidad, el espectador puede correr el riesgo de olvidarse de que sólo se trata de un montaje teatral. Entre el uso recreativo del teatro y el contorsionismo aleccionador pueden precipitarse o sucederse infinidad de posibilidades y alternativas.

Este sábado, de nuevo, en el Teatro-Auditorio de Agüimes volvió a celebrarse la segunda sesión de Ensayo y Error. Los asistentes de creación siguieron sumando impresiones y pareceres alrededor de 'Bar La Resistencia'.

El metrónomo de Mario Vega seguirá marcando el pulso de la obra. Tras el ensayo, se reunieron en el 'Bar La Resistencia' para tomar unas birras. «¿Me pones otra, por favor?».