'Go Figure' danza sobre la diversidad funcional este sábado en el Teatro Guiniguada El montaje de la compañía madrileña Sharon Fridman está protatonizado por los bailarines Tomer Navot y Shmuel Dvir Cohen

Un momento de 'Go Figure'.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 12 de julio 2024, 02:00

Desigualdad, diversidad funcional, problemas de movilidad y el deseo compartido de explorar y ser uno con el propio cuerpo se juntan en una bella danza que es poesía en movimiento. Todo esto da forma a la espectacular y emotiva 'Go figure', una propuesta de danza de la compañía madrileña Sharon Fridman que el Teatro Guiniguada acoge esta semana en el marco del circuito estatal Danza a Escena, de la Red de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública. El espectáculo se representa este sábado, 13 de julio, a partir de las 20.00 horas.

'Go figure' tiene como principales intérpretes a Tomer Navot y Shmuel Dvir Cohen, bailarines de trayectoria internacional. Cohen, además, padece una afección físico-neurológica que provoca contracciones musculares involuntarias (un trastorno del movimiento conocido como 'distonía'). Del vínculo que comparten ambos con este trastorno nace un juego de tensiones, fuerzas y pesos que diseñan formas y pasos de baile donde el protagonista es no solo Shmuel, sino la relación con su cuerpo y la conexión con su compañero.

La obra posee, así, una particular belleza estética que reside en el equilibrio del dúo de intérpretes y en las limitaciones de cada uno, en una justa balanza que refleja los deseos y las posibilidades de ambos. Tan genuina es la propuesta y brillantes sus protagonistas que la obra ha sido finalista de los Premios Max 2024 en las categorías de Mejor coreografía.

Esta propuesta germinó inicialmente como 'Shape on us' dentro de un programa de investigación impulsado por la compañía Vértigo. Con el ánimo de explorar en mayor profundidad la diversidad funcional, y a través del genial dúo, floreció la idea definitiva de 'Go figure'. La obra llega a Canarias enmarcada en Danza a Escena, circuito estatal que busca incrementar la visibilidad de la danza en las programaciones de artes escénicas.

Las entradas para el espectáculo están disponibles 'online' y en taquilla al precio de 8 euros.