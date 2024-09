Asaari Bibang: «La mejor comedia nace del drama»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 11 de septiembre 2024, 22:55 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La humorista, escritora y actriz ecuatoguineana Asaari Bibang Ngui, conocida como Asaari Bibang (Malabo, 1985), narra en su primer libro publicado en 2021 'Y a pesar de todo, aquí estoy', el periplo vital que tuvo que afrontar con seis años cuando se trasladó a España hasta llegar a convertirse en la popular activista y monologuista que es hoy. Se sentía demasiado española para ser guineana y demasiado negra para ser de aquí. El mismo año de la aparición de aquel libro fue reconocida por la revista 'Forbes' como una de las cien 'influencers' más destacadas en áreas como el activismo y la divulgación.

Con su último show 'Humor Negra' se presenta Bibang el día 20 de septiembre sobre el escenario del Cicca de la capital grancanaria, a las 20:30 horas, en el marco de la segunda edición del Festival de Humor Reíslas, para referirse, en primera persona, sin tapujos, pero con un humor deslenguado, a su condición de mujer negra y migrante en España. Por ello puntualiza que se trata de un espectáculo de comedia antirracista y afrofeminista, en ese orden.

En 'Humor Negra' Asaari Bibang aborda desde el síndrome del salvador blanco a la peculiaridad de las parejas interraciales, pasando por el racismo inmobiliario o la hipersexualización de la mujer negra en el imaginario colectivo, formulando un desternillante y mordaz recorrido de unos noventa minutos de duración que obliga al espectador a ponerse frente al espejo de los tópicos, prejuicios y estereotipos, a la par que nos invita a acompañarla en su propio viaje de deconstrucción.

«La gente siempre me dice cuando sale del monólogo que es como si hubiera presenciado un remolino de emociones. Te lleva arriba, de repente baja, luego te vuelve a emocionar… A mí me gusta esa sensación, poder obrar cambios en el estado emocional de las personas. Es poderoso y muy generoso por parte del público el ponerse en esa posición en la que no necesiten tener el control de su estado emocional durante una hora y que se deje llevar y sentir», agrega la humorista que ha pasado por programas como Riot Comedy, La Resistencia, Las que faltaban o Comedy Central.

Ser de la calle

«La mejor comedia nace del drama. A mí es que me gusta mucho el concepto de ser de calle. Me gusta mucho la cercanía. Esa es la parte más divertida, cuando consigo que todo lo que parece más virtual y más subjetivo se vuelva más de carne y hueso», señala la humorista incluida en la programación del festival que recorrerá buena parte de las islas y que impulsan Etiqueta Negra Producciones, ¿Cómo Está Wally?, Producciones & Management, Ninona Producciones y Estudios Multitrack.

«La sinceridad siempre hace gracia. Soy una mujer negra, me identifico como tal y me siento orgullosa de serlo. Soy negra con todas las letras y sin eufemismos. Uso el eufemismo porque se duda de la intención y ahí es donde tenemos que trabajar, en la intencionalidad empleando el humor, que me parece un código de comunicación maravilloso que destruye muros mentales», explica Bibang.

«Hay muchísima crítica en mi 'show', sí, pero no lo hago desde el reproche. Por eso creo que la comedia debe incluir un componente de bondad, porque al final lo que quieres es comunicar y llegar a la gente, y no llegas a la gente desde el reproche ni desde el odio», subraya.

«Siempre he tenido un humor ácido, sarcástico, contundente. Me gusta poner a la persona que está frente a ti en disposición de escuchar. La gente en general se siente muy atacada si le hablas de racismo, si le dices que es racista. Hace falta un tiempo de reflexión, de autoconocimiento y de autocrítica –de deconstrucción– para llegar a un punto en el que ya no te ofende y lo utilizas para mejorarte y hacerte preguntas. La comedia, desde esa bondad que transmite, ayuda a llevar a la gente a ese punto, a pensar que no es un reproche, sino una realidad de la que es partícipe y de la que, si escucha, puede aprender. Cuando me subo a un escenario a hacer un monólogo no soy una activista, soy una cómica, y mi cometido es que la gente se ría. He tenido que aprender cómo hacer que mi discurso se convirtiera en algo que haga reír a la gente. Yo no creo que tuviera menos razón ahora que antes en las cosas que decía, pero de qué me sirve tener razón si a nadie le importa», añade.

Primera persona

«Me siento más cómoda en la comedia en primera persona, que cuenta la realidad de una, las cosas que le gustan, las que no, las que la atraviesan. Resulta curioso que cuando los hombres hacen exactamente lo mismo, nadie le pone apellidos a su comedia», recalca la humorista que realiza junto al productor musical, beatmaker y locutor Frank T. y el cómico y actor Lamine Thior, el popular podcast de Podium 'No hay negros en Tíbet'.

La humorista, escritora y actriz ecuatoguineana Asaari Bibang Ngui. C7

«Lo que nos diferencia no es que yo sea negra y tú blanco, sino nuestros matices. Los seres somos muy simples. Somos personas. En la risa y en la emoción todos somos iguales», prosigue Asaari Bibang que en sus redes sociales crea contenido para reflexionar con humor sobre el 'blackfishing', un término que se emplea para describir a alguien que finge ser negro o mestizo en las redes sociales.

«A mí en el 'stand up' la interpretación me ha dado muchas tablas, mucha seguridad para afrontar un personaje en algún momento dado cuando lo he necesitado. Pero la interpretación, al hacer ''stand up', también me ha dado muchas cosas. Seguridad, templanza, me retroalimento mucho del ritmo. En 'stand up' el ritmo tiene muchísimo que ver, cuando sueltas los chistes lo tienes que hacer en el momento oportuno, porque si no se te va», concluye.