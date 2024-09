Sister Ping, la sencilla tendera que lideraba la trata de seres humanos desde Chinatown

Álvaro Soto Madrid Sábado, 21 de septiembre 2024, 23:12 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Se necesita mucho talento para combinar una forma ágil y precisa con un fondo profundo y potente, pero precisamente de talento va sobrado Patrick Radden Keefe (Boston, 1976), firma estrella de la revista periodística más prestigiosa del mundo, 'The New Yorker'. Heredero de los gigantes del nuevo periodismo, Radden Keefe es un especialista de los reportajes de investigación de largo aliento. Con 'No digas nada' (2018), su visión sobre el conflicto de Irlanda del Norte, y con 'El imperio del dolor' (2021), un retrato de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos que señalaba con el dedo a la familia Sackler, cosechó un éxito unánime y global, pero ya antes (2014) había logrado reconocimientos, como el National Magazine Award por 'Una escopeta cargada', una crónica incluida en Maleantes (publicado en 2022 en España). Ahora, el sello Reservoir Books recupera uno de sus primeros libros, 'Cabeza de serpiente' (2009), la historia del tráfico de personas entre China y Estados Unidos.

Tras pasar el verano en Barcelona, donde ha aprovechado, cómo no, para escribir, Radden Keefe ha vuelto a Nueva York. Desde ahí explicó hace unos días en una videoconferencia que 'Cabeza de serpiente' trata sobre un asunto atemporal, la inmigración, y en concreto, sobre las personas que abandonan un país a cualquier precio. «Cambian las cabezas de serpiente, pero todo lo demás sigue igual», subraya.

Como suele ocurrir, detrás de las grandes historias aparecen personas demasiado normales, y en 'Cabeza de serpiente' surge una mujer de mediana edad y apariencia anodina, la tendera Cheng Chui Ping, conocida como Sister Ping, que desde un pequeño negocio en Chinatown manejó una red que acabó convirtiéndose en un imperio. Ella organizaba los viajes de miles de compatriotas chinos a cambio de dinero.

El periplo del Golden Venture, un barco que en 1993 atracó cerca de Nueva York con 300 inmigrantes chinos indocumentados, las violentas guerras entre bandas, la circulación del dinero negro o los esfuerzos del FBI, casi siempre infructuosos, por acabar con el tráfico de personas completan este ensayo sobre el mundo del crimen. «El negocio de los cabezas de serpiente es ahora una realidad generalizada y sofisticada; un sector delictivo que mueve veinte mil millones de dólares, según algunos cálculos, solo superado por el narcotráfico a escala mundial. Pasarlo por alto es imposible, y también irresponsable», escribe en un epílogo actualizado Radden Keefe, que analiza certeramente la realidad de la inmigración ilegal.

«El 75% de todos los migrantes del mundo van a parar a solo el 12% de los países; tienden a aventurarse de lo preindustrial a lo industrial, del tercer mundo al primero. Y, en lo que constituye una paradoja para las autoridades de inmigración, el refuerzo de la vigilancia a lo largo de una frontera surte a menudo el perverso efecto de fortalecer la industria del tráfico de seres humanos, porque cuando a los individuos se les pone difícil entrar por sus propios medios en un país, se ven obligados a recurrir a expertos», señala el autor.