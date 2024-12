Raphael sufre un fallo cerebrovascular mientras grababa 'La Revuelta'

F. Morales Martes, 17 de diciembre 2024, 20:02 | Actualizado 20:39h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Raphael ha sido trasladado de urgencia a un hospital de Madrid tras sufrir un fallo cerebrovascular mientras se encontraba grabando una entrevista para 'La revuelta', el programa de David Broncano que se emite en TVE.

En torno a las 19:30, el servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid recibió un aviso en la calle Tres Cruces de la capital. Hasta allí se desplazaron varias ambulancias del Samur, quienes han trasladado al reconocido cantante hasta el Hospital Clínico San Carlos, donde permanece ingresado con pronóstico reservado. El cantante, que tiene un trasplante de hígado desde 2003, se ha empezado a sentir indispuesto mientras se encontraba en el interior del Teatro Príncipe Gran Vía, donde se grababa un programa especial navideño del programa de televisión española. Aún así, el propio artista ha podido salir por su propio pie a la calle hasta la llegada de los servicios de emergencias.

Fue precisamente durante la emisión de 'El hormiguero' de este lunes cuando se vio por última vez al artista en directo. Quien está casado con Natalia Figueroa, fue a divertirse al programa de Pablo Motos como parte de su gira para promocionar su nuevo trabajo. 'Ayer... aún', es un homenaje a Gilbert Bécaud, Charles Aznavour, Jacques Brel y Édith Piaf. «Cuando empecé mi carrera con 18 años me llamaron de Valencia para ir a cantar a las fallas junto a otros artistas franceses. Concretamente, me contrataron para abrir el espectáculo de Édith Piaf, pero no pudo venir a final. A los tres años viajé a París y quería cantar con ella, pero se había muerto. Desde entonces siempre he tenido la espinita y por eso este álbum de canciones francesas, en su honor, cantando juntos», aseguró este lunes.

Raphael, procedente de Linares (Jaén) tenía programado para este fin de semana, viernes y sábado, dos conciertos en el Wizink Center de Madrid. Los de este 20 y 21 de diciembre eran los dos últimos espectáculos que el artista tenía agendados hasta el 26 de mayo de 2025.