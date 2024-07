José Antonio Guerrero Madrid Domingo, 14 de julio 2024, 23:11 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Mentor de millonarios, líderes empresariales y famosos, Robin Sharma, considerado el rey de la autoayuda, ha pasado por Madrid para presentar 'La riqueza que el dinero no puede comprar' (Grijalbo), el que dice que es su mejor libro en los 31 años que lleva dedicado al género literario del desarrollo personal. Nacido en Uganda hace 60 años, Robin creció y vivió en Toronto (Canadá) hasta que hace unos años se trasladó a la campiña italiana, donde vive junto a su pareja, Elle, y un chihuahua de nombre Holly. Con este nuevo libro, el 16 de su carrera, quiere enseñar a sus seguidores (20 millones de lectores de 75 países) a tener una vida plena a través de minicapítulos con prácticas que resumen las ocho formas de riqueza que propone para ser una persona positiva, próspera y serena. Autor de 'best sellers' como 'El monje que vendió su Ferrari' y 'El Club de las 5 de la mañana', que puso de moda los madrugones, Sharma llega a la entrevista fresco como una lechuga pese a que lleva casi seis horas despierto... y eso que el reloj no ha dado aún las 10.

–No sé si hoy se levantó a las cinco como los de su club…

–Un poco antes, a las cuatro y media. Hice meditación durante 30 minutos y a las cinco en punto estaba en el gimnasio del hotel haciendo ejercicio.

–¿Y a qué hora se fue a la cama la noche anterior?

–Sobre las diez de la noche.

–Presume de tener una vida plena, ¿pero qué pequeñas cosas le hacen feliz?

–Ayer visité el Museo Reina Sofía y ver el 'Guernica' me dio un instante de mucha felicidad. Y esta mañana salí temprano a dar un paseo por Madrid, hacía fresco, la luz del amanecer era espectacular y he disfrutado de esa caminata como nunca.

–¿Cuál es su primer pensamiento cuando abre los ojos?

–Depende, pero siempre es positivo porque es el que va a marcar el tono del día. Procuro que sea un pensamiento que implique gratitud, como el último del día.

–En este libro ofrece sus secretos para una vida más 'rica'… ¿cuál es la fórmula mágica?

–La fórmula mágica es el modelo de aprendizaje, las ocho formas de riqueza que propongo. La sociedad nos dice que si ganas mucho dinero eres rico, pero conozco a muchos millonarios con una vida muy pobre. Este modelo explica que el dinero es importante, claro, lo necesitamos para comer, pero la riqueza real se explica con las otras siete formas de riqueza.

–Creo que la persona más rica que ha conocido era un monitor de esquí…

–Sí… cuando tenía 40 años quería ser monitor de esquí y contraté un profesor para que me enseñara. Un día íbamos en el telesilla y me dijo 'Mira Robin los monitores de esquí no somos ricos, pero vivimos una vida rica'. Era un hombre que echaba los días en la montaña, en contacto con la naturaleza, le encantaba enseñar, tenía una familia estupenda y se alimentaba de forma bastante sencilla. Es un buen ejemplo de lo que significa ser rico, de la auténtica riqueza.

La pregunta de las diez mil cenas

–Cuenta en el libro que la elección de la pareja supone el 90% de la felicidad… ¿su corazón tiene muchas cicatrices?

–Sí, pero no son recientes, jajaja. Tengo una pareja maravillosa que me brinda felicidad. Una de las mejores abogadas de divorcios del Reino Unido habla de la 'Pregunta de las diez mil cenas'. Ella dice que lo que hace que un matrimonio dure no es la atracción sexual, que se diluye, ni el aspecto físico, que tiene fecha de caducidad, sino disfrutar de la compañía del otro, y que si encuentras una persona con la que estás dispuesto a comer o a cenar diez mil veces no debes dejarla escapar.

–¿Qué pediría en el último minuto de su vida?

–Haber sido de ayuda a toda la gente posible. Mi abuelo era sacerdote (pastor) y mi padre, que ahora tiene 86 años, ha sido 54 años médico de familia. El espíritu de servicio está en el ADN familiar.

–Dice que ha sufrido escribiendo este libro…

–Digamos que este libro es una hermosa obra de sufrimiento. Me he entregado en cuerpo y alma, he escrito veinte versiones distintas, he introducido diez mil cambios… Ha sido hermoso dedicarle tanto tiempo que ha implicado mucho sufrimiento, pero estoy feliz con el resultado.

–¿Es religioso?

–No tanto religioso sino espiritual. Creo en Dios y creo que hay mucha sabiduría en la religión cristiana.

«No recolectes resentimientos; si los tienes déjalos ir, así de simple»

–¿Qué es lo más duro que ha tenido que perdonar?

–Cuando alguien en quien he confiado me ha traicionado, personas a las que he ayudado y me han decepcionado. No soy el único. Pasa en la vida. Pero es importante evitar ser recolector de resentimientos. Esa carga no merece la pena llevarla. Déjala ir. Sé que suena muy simple. Y siempre se puede aprender de esas heridas. Nos hacen más sabios y más fuertes. Una vez un artista me contó que cada vez que se enamoraba le acababan dejando, pero que se dio cuenta de que cuando le rompían el corazón mejor arte hacía.

–No siempre es fácil perdonar...

–No nacemos con la habilidad de perdonar, es algo que se practica cada día. Yo tengo como un tatuaje mental que siempre me repito, que es que todos los cambios son duros al principio, algo complicados en el medio y maravillosos al final.

–¿A quién le habría gustado conocer?

–A Basquiat porque me encanta su arte, a Aristóteles Onasis porque para él todo era posible. Y sobre todo a Nelson Mandela para que me hablara de su inmensa capacidad de perdonar. Cuando Mandela fue elegido presidente de Sudáfrica invitó a su carcelero y al fiscal que pidió la pena de muerte para él. Y también me habría gustado saber qué libros influyeron en él.

–¿Y qué libros influyeron en usted?

–'Las Meditaciones', de Marco Aurelio, 'El profeta', de Khalil Gibran. Y un libro que solía leer a mis hijos cuando eran pequeños, 'The Giving Tree' (El árbol generoso), de Shel Silverstein. Lloré la primera vez que lo leí.

–¿Qué sueño le falta por alcanzar?

–Uno pequeño, ¡cambiar el mundo, jajaja! Tengo el reto de vivir 101 años sintiéndome joven y en buen estado de salud para poder escribir quince libros más.

–¿Por qué los 101 años?

–Porque en la cultura india es un número especial.