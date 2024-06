Paul McCartney vuelve a España con dos conciertos después de ocho años

Colpisa Lunes, 17 de junio 2024, 10:39 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La leyenda musical británica Paul McCartney vuelve en concierto a España después de ocho años, tal y como ha anunciado Live Nation a través de un comunicado oficial. El músico prometió volver a España en 2016 durante su última actuación en Madrid y ha cumplido. McCartney dará dos conciertos en el WiZink Center de la capital como parte de su gira 'Got Back Tour', concretamente, el 9 y 10 de diciembre de este 2024.

Las entradas para ambos días saldrán a la venta esten viernes 21 de junio a las 10.00 horas en las páginas web de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés. Aunque existe la posibilidad de acceder a la preventa del 19 de junio, a las 10.00 horas en Live Nation. Las entradas estarán a la venta desde 45 euros.

McCartney se dió a conocer por ser miembro de la legendaria banda de rock británica 'The Beatles', reconocida como la más influyente de la música moderna. Tras la ruptura del grupo en 1970, continuó con su carrera musical tanto en solitario como con el grupo, también disuelto, 'Wings'. En los últimos años ha colaborado con los mejores artistas y actuado en los mayores estadios, manteniendo su posición como referente musical.

La gira 'Got Back' empezó en Estados Unidos el pasado 2022 y, según ha adelantado la promotora, los asistentes podrán escuchar algunas de sus canciones más célebres como 'Hey Jude', 'Live and Let Die', 'Band on the Run' o 'Let It Be'.