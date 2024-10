El nombre de las notas musicales, la forma del cruasán y otras 200 curiosidades tienen respuesta en 'Píldoras culturales'

José Antonio Guerrero Madrid Domingo, 6 de octubre 2024, 23:08 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

¿Por qué las notas musicales se llaman do, re, mi, fa, sol, la, sí? ¿Cuáles son las banderas nacionales más singulares? ¿Por qué los cruasanes tienen forma de media luna? ¿Sabes que el botón inferior de la chaqueta del traje no se abrocha? Martín Escolar, (Madrid, 33 años) tiene la respuesta a estas y otras preguntas curiosas gracias al bagaje adquirido para participar (y lo hizo con bastante éxito) en varios concursos de TV, como '¿Quién quiere ser millonario?' o 'La ruleta de la suerte'.

Ahora, este divulgador con más de 300.000 seguidores en Instagram (los que tiene su cuenta @pildoras_culturales) y que sueña con poder concursar algún día en 'Saber y ganar', ha escrito 'Píldoras culturales' (Península), su primer libro donde ofrece en dosis pequeñas y asequibles la respuesta a 200 preguntas que invitan a embarcarse en un viaje a través de la cultura y el conocimiento en una amplia gama de temas, desde la geografía a la historia, pasando por el arte, la ciencia, el cine, la música, la literatura, la mitología, la religión o la psicología.

El origen de 'Píldoras culturales' anida en aquellos meses del confinamiento cuando Martín se propuso prepararse a fondo como concursante televisivo y, paso a paso, fue acumulando conocimientos que después llevaría a las redes sociales en forma de quiz diario. «El libro es la consecuencia natural de un proceso que se inicia en la cuarentena del coronavirus, que es cuando me propongo ir a concursar a la televisión. Para ello tenía que estar preparado, así que empecé a estudiar más en serio, y esto hizo que atesorara muchísimas curiosidades y temas que me parecían interesantísimos y que me daba muchísima pena que no fueran conocidos», cuenta Martín a este periódico.

Fue a partir de 2022 cuando decidió divulgar en redes sociales lo aprendido mediante vídeos de menos de un minuto en los que habla a cámara y con un croma por detrás en el que se ven imágenes que apoyan o ilustran la explicación. «La cosa gustó y empezó a crecer», dice el autor de esta popular enciclopedia de Instagram.

Las píldoras de más éxito

El libro, que acaba de salir a la venta, contiene las que Martín considera las mejores píldoras subidas a su canal «ampliadas y mejoradas en algunos casos», y otras tantas que son completamente nuevas. De esas 200 pequeñas dosis no se queda con ninguna en especial («es como el famoso »¿a quién quieres más: a papá o a mamá?«, ¡pero con 200 progenitores!, jajaja»), pero sí detalla algunas que en su día gustaron más a sus seguidores. Por ejemplo, las respuestas (que no destriparemos aquí) a por qué las naranjas y mandarinas siempre se venden en bolsas de malla roja, por qué las capitales de los estados de Estados Unidos casi nunca son sus ciudades más importantes, o el origen de los términos 'derecha' e 'izquierda' en la política.

El autor de 'Pildoras Culturales' sostiene que el libro no va dirigido a un público determinado de jóvenes o mayores, sino que cree que puede interesar «absolutamente» a todo el mundo que quiera aprender y poner a prueba su conocimiento. A la hora de seleccionar las píldoras que sube a las redes sociales dice no seguir un patrón determinado, pero sí intenta variar las temáticas para que no se sucedan muchas del mismo campo. «¡Es lo bueno de saber un poquito de todo, que puedo adaptarme», apunta con una sonrisa este joven que no cree que por ello sea «un sabelotodo».

Ahora sigue preparándose para concursar en 'Saber y ganar', la meta pendiente, tras haber participado, desde marzo de 2021 hasta febrero de 2023, en siete programas televisivos de respuestas: 'Quién quiere ser millonario' (La Sexta), que fue donde más lejos llegó; 'El cazador' (TVE 1); 'Alta tensión' (Cuatro); '25 palabras' (Telecinco); 'Atrápame si puedes' (Telemadrid); 'La ruleta de la suerte' (Antena 3) y 'Más o menos' (Telemadrid).

«¿Hay algo después de la muerte?»

En el conjunto de todos ellos ganó una bolsa de 115.000 euros, pero aclara que «teniendo en cuenta lo que se queda Hacienda, y que si no fuera por 'Quién quiere ser millonario' hablaríamos de 15.000 euros, salta a la vista que es mejor ir a los concursos de televisión como una afición más que como una profesión, ya que hay demasiados factores que escapan a tu control».

Aunque desde el año pasado no le han vuelto a llamar de ningún otro concurso («ya que dicen que buscan caras nuevas, ¡es el gran dilema del concursante de televisión, jajaja!»), asegura que toda esa experiencia acumulada es solo «una preparación» para aterrrizar algún día en el plató de 'Saber y ganar', el que considera la «indiscutible meca de los quizs culturales de nuestro país». Pero no tiene prisa. «Quiero estar preparado cuando eso llegue y hacer un buen papel». Con todo, avisa de que cree que ya no queda tanto«. Y advierte de que aún tiene demasiadas píldoras culturales pendientes... »¡por eso siempre digo que esto no ha hecho más que empezar!«.

Confiesa, eso sí, que hay demasiadas cosas que desearía saber...¡y que escapan a nuestro conocimiento! Y aquí lanza algunas: «¿Hay algo después de la muerte?» «¿Qué causará la siguiente gran extinción global: el cambio climático, la tecnología, una guerra nuclear, una pandemia...?» «En el caso de que ningún dios exista, ¿quién fue la primera persona a la que se le ocurrió inventar uno?». Efectivamente... las píldoras igual no tienen respuesta, pero tienen futuro.