The Zeronaut viaja a su esencia y sigue nadando a contracorriente La banda grancanaria de Death Metal melódico estrena disco, 'The Red House Sessions', que presenta hoy en Tormento Colectivo

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 13 de julio 2024, 02:00

Adiós a cualquier tipo de artificio para iniciar un viaje a la esencia del directo, ajeno a modas y fieles al ideario que se marcaron desde que se subieron por primera vez a los escenarios hace 24 años. Bajo este ideario, la banda grancanaria de Death Metal melódico The Zeronaut ha grabado un EP de cinco canciones, titulado 'The Red House Sessions', que presentan en directo este sábado, a partir de las 20.00 horas, en la sala Tormento Colectivo, en el número 9 de la calle Corrientes, en la Urbanización El Sebadal de la capital grancanaria. En la misma velada contarán con la actuación de la banda lanzaroteña Infernal Hate.

The Zeronaut, que está compuesta por Ruymán Santana (guitarra y voces), Fran González (guitarra), Víctor Nassar (bajo y voz) y Ezequiel Rivero, ha grabado en los estudios La Caterva este nuevo disco que ellos mismos producen. Un enclave que ya supone toda una declaración de intenciones.

Pasado y futuro

«Hemos apostado por un sonido más clásico pero que no suena antiguo, y que refleja lo que siempre fue la banda, nosotros cuatro tocando, eliminando los teclados de apoyo de las grabaciones anteriores. Es un sonido más crudo, con guitarras, bajo, batería y voces. Además, en La Caterva el sistema de grabación es analógico, aunque después se pasa a digital. Hemos jugado con el sonido de la propia sala, usando tomas únicas... ha sido todo un reto, que cuesta tiempo y dinero, pero creo que ha merecido la pena este regreso a nuestra esencia», subraya Ruymán Santana.

El guitarrista y cantante entiende que 'The Red House Sessions' implica una doble mirada, hacia «el futuro pero también hacia nuestro propio pasado» para generar un producto del que están «muy contentos».

Este retorno a la esencia de una formación que comenzó su andadura en el año 2000 como Scythe y con Héctor Lorenzo a la batería se debe a una cuestión «orgánica», nacida del interés de la banda por «transmitir el sonido propio del directo en el disco, algo que es mucho más difícil de conseguir con las grabaciones digitales», subraya Santana.

Y es que si algo ha caracterizado a The Zeronaut es la potencia de su directo. «Sí, a pesar de las circunstancias, nuestro directo siempre ha tenido muy buenas críticas. Lo que la gente va a escuchar este sábado en Tormento Colectivo es lo mismo que se encontrará en nuestro disco, toda nuestra esencia», reitera el músico grancanario sobre una velada en la que cobrarán vida temas como 'The Great Dying' y 'Through the Night', que integran el nuevo proyecto cuyo título incluye un guiño a un contenedor de frío rojo que insonorizaron y donde ensayaban durante años hasta que ya no lo pudieron mantener hace un tiempo.

Altibajos

Los años otorgan perspectiva para el análisis y tras más de 20 años sobre los escenarios, The Zeronaut la tiene para valorar el momento por el que atraviesa la música en directo en Gran Canaria, para bandas como la suya que transitan por el Metal. «La isla, como el resto de sitios, tiene altibajos y nosotros los hemos sufriendo todos. Pasamos por la época en la que se cerraron salas, por la reapertura de la algunas y por el nacimiento de otras, por la desaparición de las subvenciones para ir a tocar a otras islas. Acaban apareciendo nuevos festivales y salas, pero hay poco espacio para la música creada por los propios grupos frente a los tributos. Además, nuestro estilo es un poco más marginal dentro del Heavy, porque es más agresivo, lo que no quita que tengamos a mucha gente que nos apoya desde hace años», dice agradecido Ruymán Santana.

Reconoce que cuentan con un perfil muy variado de seguidores. «Hay de todo, gente con más años que nosotros, otros de nuestra edad y poco a poco vemos que aparece gente joven que no sabemos dónde nos ha escuchado y se acerca después a la mesa para comprar los discos y merchardising, lo que nos ilusiona muchísimo. A veces vienen padres con sus hijos y otras veces hijos que han pedido permiso para poder venir» , apunta.

La banda, que tocó en 2008 en el ScreamFest de Oslo, confía en girar con este nuevo disco primero por las islas y después saltar a la península, donde nunca han tocado en directo.