Santí Serra: «Quiero ofrecer con mi música la buena vibra que me han transmitido los animales» El reconocido jinete da el salto al mundo de la canción con su tema 'La Vida Buena'. Se reconoce un «amigo de los animales»

El jinete y cantante conocido como el «susurrador de caballos», Santí Serra, se encuentra en Canarias para compartir sus experiencias y proyectos, incluyendo el lanzamiento de su nueva canción titulada 'La Vida Buena', con la que quiere hacerse un hueco importate en el mundo de la música. Serra, originario de Manlleu, ha alcanzado la cima de su profesión, siendo reconocido a nivel mundial por su habilidad para comunicarse con los animales y su enfoque en el bienestar animal. Ahora, quiere hacer lo propio con sus ritmos pegadizos.

«Lo que soy es amigo de los animales», explicó Serra al describir su trabajo. «He estado estudiando a los caballos, su comportamiento, su forma de vida, para poder llegar más a ellos y comunicarme sin maltrato ni agresión, sino con bienestar y juego». Serra enfatiza que la clave de su éxito radica en transformarse en caballo para hablar su mismo idioma y ser entendido por ellos.

Serra se dedica a la doma natural de caballos, una técnica que se basa en el entendimiento y la comunicación sin usar la fuerza o el castigo. En sus espectáculos, él y sus caballos actúan sin silla ni cabezada, demostrando una conexión pura y sincera entre humanos y animales. Estos espectáculos han sido presentados en algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo, capturando la atención y el corazón del público. «Hemos estado actuando delante de 94.000 personas en Inglaterra, 50.000 en Alemania, y en escenarios gigantes en todo el mundo», relató.

No solo ha brillado en los espectáculos ecuestres, sino que también ha alcanzado el número uno a nivel competitivo en el mundo de la hípica. También ha grabado spots para marcas como Adidas Brasil, Nike, Euromillones y Qatar Airways, y ha participado en videoclips de artistas tan destacados como Shakira. Su libro 'El susurrador de animales', publicado por Editorial Planeta, y su película nominada a los premios Gaudí 'Hermano Caballo', son testimonio de su impacto en el ámbito artístico y cultural.

Ahora, da un paso más en su carrera y se ha decidido a probar suerte en la música. «Llevo mucho tiempo queriendo dedicarme a la música sin dejar de lado el espectáculo de caballos», comentó. «Quiero transmitir la buena vibra que me han enseñado los animales a través de mis canciones».

El artista presentó su primer tema, 'La Vida Buena', una producción que forma parte de un álbum que tiene siete canciones más. «La música es un arte para llevar felicidad y alegría a la gente», expresó, añadiendo que su objetivo es hacer que las personas se sientan bien y liberen el estrés con su música. «Quiero que estén contentos y que pongan mi canción en el coche o en la ducha para recibir buena vibra».

En cuanto a sus planes futuros, Serra es claro: no se pone límites. «Nunca me he puesto metas específicas, lo que quiero es ir avanzando», afirmó. Este enfoque le ha permitido llegar a los mejores escenarios del mundo con sus espectáculos ecuestres, y ahora espera ver hasta dónde puede llegar con su música.

Durante su visita a Canarias, Serra expresó su deseo de traer su música y el espectáculo de caballos a las islas. «Me encantaría poder estar aquí, estamos hablando ya algunas cosas y espero que podamos realizarlo pronto», dijo. Serra ve a Canarias como una puerta de entrada tanto a Latinoamérica como a Europa para la música urbana y considera esta plaza una parada obligatoria.

Ampliar Serra señala a la capital grancanaria. Juan Carlos Alonso La canción no solo tiene un título, es su filosofía de vida En su visita a las instalaciones de CANARIAS7, Santí Serra demostró que su canción 'La vida buena' no es solo su título, sino también una filosofía que busca compartir con el mundo, ya sea a través de sus espectáculos con caballos o con su música. Como bien dijo, «quiero llegar a la gente con la buena vibra que a mí me han enseñado los animales».

