Salomé Moreno: «Cuanto más amable eres, mejor se porta el mundo contigo»

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 29 de enero 2025, 01:00

A nadie se le escapa que la crispación, la agresividad y la violencia parecen estar desbocadas. A nivel verbal y físico. En casi todos los ámbitos y en la mayor parte de los enclaves. Pese a ello, hay voces que nadan a contracorriente, que defienden un mundo cimentado en la solidaridad, el respeto, la empatía y la sensibilidad. Bajo este prisma se presenta este sábado, 1 de febrero, a partir de las 19.30 horas, la joven cantautora galdense Salomé Moreno en el escenario de la Sala Insular de Teatro (SIT), con el concierto que abre el ciclo Nosoloautor.

«Mi formato es muy íntimo, sensible y emocional. Da lugar a la ternura y al lado amable de la vida», explica por teléfono la joven cantautora con la mirada puesta en este concierto en el que se presenta armada solo con su voz y la guitarra.

Reconoce que vivimos en una especie de «caos generalizado», pero el mundo también «tiene su parte bonita y hay que reivindicarlo», como hace en sus canciones. También como persona, ya que la Salomé Moreno con la que nos podemos topar en la calle no difiere mucho de la artista que pisa los escenarios. «Intento ser lo más coherente posible con todo lo que hago. Empecé cantando mis emociones y los sentimientos que me generaban mis experiencias. Soy una gran defensora de la ternura, también como persona, pero sin grandes pretensiones», subraya.

Ni se ha caído de un guindo ni la inocencia propia de la infancia se ha adueñado para siempre de su forma de encarar la vida. Sabe que el paso por este mundo siempre guarda topetazos, momentos amargos de difícil digestión. «El sufrimiento es inevitable, pero hay que afrontarlo de una manera comprensiva y tierna. Creo que cuanto más amable eres el mundo mejor se porta contigo», apunta la autora de temas como 'Mariposas' o 'Caperucita Roja'. «Lo malo de la vida lo afronto, pero desde un punto de vista cariñoso. Hablo de la tristeza y del enfado, pero de una manera en la que el dolor pueda convertirse en amor», añade.

Conexión con el público

Quienes asistan el sábado a su concierto en la SIT, en la avenida Primero de Mayo de la capital grancanaria, formarán parte de un concierto íntimo en el que el intercambio de sensaciones está asegurado. Al menos, esa es la intención de Salomé Moreno. «Intento involucrar al público lo más posible en el formato. Pienso que las ideas no surgen solo de mí, ya que sin el público no tienen sentido. Por eso busco que en mis actuaciones todos nos sintamos involucrados. El mayor piropo que he recibido tras mis actuaciones es cuando el público me dice que se ha emocionado mucho mientras escuchaba mis canciones. Y es que lo mío es muy emocional. Además, en los conciertos intercalo cosas sencillas y alegres, para que la gente se vaya con una sonrisa a casa», señala la cantautora grancanaria a la vez que reconoce que en sus conciertos la mayor parte del público supera la treintena. «También vienen mis amigos y gente de mi edad que está interesada en mi música», puntualiza entre risas.

Su primera canción, 'Mariposas' la escribió a la edad de once años, recuerda. Mientras estudiaba en el Instituto pensaba que no iba a hacer carrera como cantante, porque pintaba un horizonte profesional muy poco estable. «Al terminar el bachiller, ya con 16 0 17 años, fue cuando acepté esa incertidumbre y me decidí», apunta la hija del cantante y compositor Arístides Moreno. «He tenido las influencias de mis padres. Mi madre me llevaba a los ensayos del coro en el que cantaba y empecé a cantar allí. Ni ella ni mi padre me dijeron que me dedicara a esto, aunque siempre me han apoyado. Soy muy independiente y me busco las castañas por mí misma», aclara.

En 2020 se planteó un objetivo. En cinco años tenía que ser capaz de publicar su primer trabajo discográfico. «El LP saldrá este año. Estoy en pleno proceso de creación para que pueda salir a la luz y así la gente pueda escucharme no solo en los directos. Me lo planteé hace cinco años y estoy a punto de cumplirlo», comenta muy satisfecha.