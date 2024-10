Rodrigo Cuevas: «Disfrutemos el momento, los nuevos monstruos no son tan fieros»

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 20 de octubre 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

En la aldea asturiana de Vegarrionda de apenas una quincena de habitantes caía en la tarde del pasado miércoles una tormenta de órdago. Pero la conexión telefónica resistió, quizás mimetizada en la resiliencia y el optimismo que caracteriza al polifacético artista Rodrigo Cuevas (Oviedo, 1985), que esta semana inicia una mini-gira por tres islas del archipiélago canario con su banda.

«Las tormentas me gustan, en casa viéndolas también se puede hacer una romería», bromea en alusión al título del espectáculo, 'La Romería', con el que recala el 24 de octubre en el Teatro Víctor Fernández Gopar 'El Salinero', en Lanzarote, a partir de las 20.00 horas; al día siguiente y a la misma hora, en la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus; y el día 27, a las 19.30 horas, en el Palacio de Congresos de Puerto del Rosario, en Fuerteventura.

'La Romería' en directo será una fiesta. Revivirá el espíritu que impregna el disco que ha dado pie a esta gira, 'Manual de romería'. Todo un nado a contracorriente en estos tiempos convulsos y bélicos a nivel internacional y donde la ultraderecha crece a pasos agigantados. «Tenemos que disfrutar del momento. No hay que tenerle miedo a esos monstruos. No son tan fieros y si los tememos y nos cortamos a la hora de disfrutar, les estando dando más fuerza de la que realmente tienen», señala sin ambages.

Rodrigo Cuevas no protagoniza un concierto al uso sobre el escenario. Lo suyo va un paso más allá. Es un espectáculo en el que conviven sus composiciones musicales en el que el folclore transita con naturalidad con la vanguardia con su voz, su faceta como instrumentista, sus reflexiones vitales y sociales y su pasión por el show cabaretero. «Es lo que me gusta, es con lo que disfruto. Me gusta la improvisación, dejarme llevar por la improvisación. Cuando me pongo a componer también me pasa. Empiezo con una idea y voy probando cosas y al final acabas creando algo distinto a lo que pensabas en un principio», reconoce el Premio Nacional de Músicas Actuales 2023.

Rodrigo Cuevas. Cohete 2

Así sucedió con el disco que inspira esta gira cuando comenzó a grabarlo junto a Eduardo Cabra, productor, músico y compositor puertorriqueño que se hizo popular con su alias de Visitante como parte del grupo Calle 13. «Calle 13 siempre me gustó y la experiencia con Eduardo fue muy buena, muy enriquecedora», apunta escuetamente Rodrigo Cuevas sobre el disco que cuenta con canciones como 'Valse', 'En el alto de la sierra' o 'Más animal' y, por supuesto, 'Romería'.

«En mi estreno canario en Los Silos hubo una conexión especial con el público que espero repetir en estos tres conciertos»

Reconoce que, a diferencia de 'Manual del cortejo', álbum que pergeñó junto a Raül Refree, su segundo disco de estudio hasta el momento cuenta con «bastante electrónica, pero sí que menos experimental».

Se trata de un camino más por el que le gusta transitar. «Me gusta la experimentación, ir probando cosas nuevas y no repetirme. Eso es lo divertido y lo que espero seguir haciendo en los próximos proyectos», confiesa este músico que con rapidez se ha convertido también en un icono del colectivo LGTBIQ+.

Repetir la conexión

Aterriza esta semana en las islas con mucha ilusión. En septiembre se estrenó en este enclave atlántico dentro del Festival Boreal. «Nuestro estreno ahí fue en Los Silos. Fue una experiencia maravillosa. Se generó una conexión especial con el público. Espero que se repita durante estos conciertos en los que vamos con toda la banda y con muchas ganas».

Ampliar Rodrigo Cuevas. Cohete 2

Es consciente de que la libertad que rezuma su forma de entender, como si de un verso libre se tratara, la música tradicional desde una perspectiva contemporánea y hasta vanguardista, así como su forma de encarar la vida fuera de los escenarios se ajusta como un guante a la mentalidad cosmopolita, transgresora y de buen cicerone de la que desde siempre ha hecho gala la mayor parte de la sociedad canaria. Por mucho que los monstruos contemporáneos xenófobos y homófobos a los que Rodrigo Cuevas les resta poder comiencen a asomar la cabeza en estas latitudes. «Sé que es un lugar de mucha libertad. Por eso te reconozco que no me importaría haber nacido canario», lanza este asturiano que promete ofrecer tres romerías muy festivas, transgresoras y que dejen huella en la memoria durante los tres conciertos que protagoniza en unos días en Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura. Avisados están...