El regalo de despedida de Ed Sheeran a Tenerife

Ingrid Ortiz Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 1 de julio 2024, 11:29 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Si hay algo que ha quedado patente durante este fin de semana es el amor que el cantante Ed Sheeran le profesa a Tenerife. No solo porque el artista británico haya elegido la isla como única parada española en su gira europea, un concierto que congregó a más de 35.000 personas en el estadio Heliodoro Rodríguez López, sino por los numerosos guiños que han ido sucediendo.

El último, y a modo de despedida, ha sido la publicación en su cuenta de Instagram de un adelanto de su próximo videoclip. Sheeran eligió la costa de San Andrés como escenario para tocar, a bordo de una pequeña barca, los acordes de 'Tenerife Sea'. Una canción dedicada a su mujer, Beth, cuyos ojos compara con el azul del mar canario.

Detrás de escenas, y con el contrapunto humorístico que caracteriza al artista, también hizo público en su cuenta de TikTok unas imágenes en las que no se despega de una sombrilla para protegerse del sol: «Ventajas de ser pelirrojo», bromea.

Poca sombra encontraron, sin embargo, los miles de seguidores que se agolparon desde temprano el sábado para su concierto. Ed Sheeran prometió un gran espectáculo y cumplió. Ataviado con una camiseta en la que se podía leer «Tenerife» con los colores de la gira +-=÷x Tour deleitó al público con un recorrido por sus mayores éxitos: desde 'The A Team' y 'Lego House', pasando por 'Sing' y 'Thinking out loud' hasta 'Perfect' o la aclamada 'Shape of you'.

El británico, que lleva la isla tatuada en la parte posterior de su hombro, hizo un último guiño a los presentes enfundándose en el 'bis' la camiseta del CD Tenerife. Es la primera vez que hacía un concierto en la isla, pero aventuró que no sería la última.

Temas

Conciertos