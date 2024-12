Quevedo estrena con Aitana el videoclip de 'Gran Vía' en Madrid

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 6 de diciembre 2024, 09:05 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

«Me faltaba un regalo antes de mi cumpleaños, videoclip con Aitana de 'Gran Vía' en Gran Vía (Madrid). Mañana nos vemos Gran Canaria». Así ha anunciado Quevedo el estreno del vídeo oficial del track número 4 de 'Buenas noches' con la artista catalana.

Sus seguidores no paraban de pedir que sacara videoclip al tema que lidera las principales listas de música de España y así lo han hecho. Tanto Quevedo como Aitana se han desplazado a esta céntrica calle de la capital de España y han grabado el vídeo.

La cantante barcelonesa ha comentado que fue «hace unos días» cuando conoció al grancanario en persona. La colaboración surgió «hace dos años». «Me escribió él y me comentó que quería hacer algo juntos». Aitana no lo dudó y surgió 'Gran Vía', una canción que está siendo la más escuchada de 'Buenas noches', el segundo álbum del cantante canario.

Este viernes Quevedo dará su primer concierto tras el parón y lo hará en Gran Canaria. «El 7 de diciembre es mi cumpleaños, así que lo vamos a celebrar todos juntos en el Gran Canaria Arena», afirmó Quevedo anunciando así el show en su isla. Las más de 10.000 entradas se agotaron en 10 minutos.

Temas

Quevedo

Conciertos