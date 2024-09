La palmera Valeria Castro lanza en las plataformas 'El borde del mundo'

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 6 de septiembre 2024, 23:01 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Desde este viernes está disponible en todas las plataformas digitales 'El borde del mundo' de la compositora y cantante palmera Valeria Castro, tema principal de la película 'El 47', dirigida por Marcel Barrena.

'El 47', protagonizada por Eduard Fernández, que se estrenó este viernes en los cines españoles, está producida por The Mediapro Studio y distribuida por A Contracorriente Films.

La película cuenta la historia de Manolo Vital, que está harto de que el Ayuntamiento de Barcelona sostenga que el transporte público no puede llegar al barrio de Torre Baró porque las calles eran demasiado estrechas e inseguras.

Ante esta situación, Manolo Vital, uno de sus vecinos y conductor de guaguas de la TMB, se propuso demostrar, al volante de 'El 47', que las autoridades se equivocaban. La película se inspira en historia real de un hombre, una guaguay el destino de un barrio.

La conmovedora pieza musical escrita por Valeria Castro transporta al barrio barcelonés de Torre Baró en la década de los años 60, sumergiéndonos en la vida de sus habitantes: inmigrantes andaluces y extremeños que construyeron el barrio con sus propias manos, ladrillo a ladrillo.

Con su letra cruda y su melodía estremecedora, Valeria Castro vuelve a posicionarse como una firme candidata al Premio Goya a la Mejor Canción Original, siendo por segundo año consecutivo una de las voces favoritas para alzarse con el galardón.

En palabras de Valeria Castro, «'El borde del mundo' es ese sentimiento de quien vive en los sitios olvidados, de quien carga una historia, el peso de ese olvido y lo que lo rodea». «Como compositora, sumarse como una pieza más al engranaje del cine es un soplo de aire fresco precioso, pero hacerlo en una película como 'El 47', lejana en espacio, pero con un punto en común tan importante como el sentirse en esas partes del mundo a las que nadie mira. Ha sido un verdadero lujo», añade la canaria.

Por su parte, el director Marcel Barrena asegura estar «convencido de que 'El borde del mundo' es la mejor canción que podría tener 'El 47'». «Cuando nuestra añorada Lynn Fainchtein (Music Supervisor en The Mediapro Studio) me descubrió a Valeria Castro, no lo dudé: Esa voz tenía que acompañarnos en el final de 'El 47'. Días después, al mostrarle la película a la propia Valeria, todos lo sentimos y sus ojos lo gritaban: debía ser ella. Porque esta historia también era la suya. La de su familia canaria. Y cada nota y cada estrofa son emoción. Porque la canción, igual que la película, habla de todos nosotros. Me atrevo a decir que 'El borde del mundo' es, en cuanto a música, voz, arte y sentimiento, una de las mejores canciones que he escuchado en mucho tiempo y, sin duda, la mejor que una película podría tener», subraya.

En el reparto de 'El 47' destacan Eduard Fernández (ganador de tres premios Goya, una Concha de Plata del Festival de San Sebastián y tres Biznagas de plata del Festival de Málaga, entre otros reconocimientos), Clara Segura, Zoe Bonafonte, Salva Reina, Carlos Cuevas y la colaboración especial de David Verdaguer.