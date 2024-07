Pacho Flores: «Me gusta mezclar lo clásico y lo popular, porque para mí son lo mismo»

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 17 de julio 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El venezolano Pacho Flores, un referente mundial de la trompeta, está de regreso en Gran Canaria para participar, como docente y solista en la 17ª edición del Festival Internacional de Trompeta de Maspalomas (Maspalomas International Trumpet Festival).

El músico se muestra «encantado» tras su primer contacto con los jóvenes que se han inscrito en el festival para perfeccionar su técnica a las órdenes de profesionales como el propio Flores, Reinhold Friedrich y Jeroen Berwaerts, entre otros. «La experiencia es maravillosa. Además, me han dicho que hay más de cien trompetistas inscritos. No puedo dedicarme todo el año a esta actividad por mi trabajo, me gusta dar clases magistrales y poder ayudar a los jóvenes. Yo también estuve ahí, pero por la carrera profesional no tengo el tiempo necesario para dar todas las clases que me gustaría. Tengo que hacer lo que tengo que hacer como profesional», apunta tras una sesión matinal de clases y con la mirada puesta en una siesta reponedora en el sur de Gran Canaria.

Su receta para los estudiantes y jóvenes trompetista, más allá de las cuestiones técnicas que implica el propio instrumento, es muy clara. «Que sueñen, porque los sueños son la antesala de la realidad. También les aconsejo que se diviertan con todo lo que están trabajando y estudiando, porque eso hará que después puedan disfrutar mucho más. Al principio es todo muy sacrificado, pero después se ven los resultados», explica el artista.

Eso sí, subraya, como aviso a navegantes que aspiren a convertirse en músicos profesionales, que se trata de un oficio «en el que nunca van a dejar de estudiar». «Yo estudio todos los días», sentencia.

En las clases del festival internacional de Maspalomas que dirige Sebastián Gil, asegura que le ha «sorprendido para bien» el alto nivel de los alumnos que se han inscrito. Y otro detalle que le hace especialmente feliz. «No esperaba ver esa gran cantidad de niños que han venido con sus padres a las clases, algunos de entre diez y doce años. Me parece espectacular que tengan la oportunidad de estar con profesionales y para nosotros es muy grato, porque no hay nada más bonito que la inocencia de estos niños», dice con satisfacción.

Dos conciertos

No solo los alumnos inscritos en el festival van a poder disfrutar del magisterio de Pacho Flores. También lo hará el público en las dos veladas en las que intervendrá.

La primera se desarrolla este miércoles, a partir de las 20.30 horas, en el Auditorio Las Tirajanas de ExpoMeloneras. Con entrada libre hasta completar aforo se va a desarrollar el concierto 'Around Gershwin', con una selección de temas que homenajean la mítica pieza 'Rhapsody in blu' del legendario compositor norteamericano George Gershwin.

Pacho Flores, junto a varias de sus trompetas. Arcadio Suárez

Junto a Pacho Flores tocarán como trompetas solistas Reinhold Friedrich, Jeroen Berwaerts, Dominique Bodart, Alfonso González y Marcos García-Vaquero, a los que se suman los pianistas Eriko Takezawa y Óliver Curbelo. Junto al segundo, el venezolano abordará una composición propia, titulada 'Heterónimos'. «El concierto es un homenaje a Gershing y sus alrededores, donde los músicosclásicos y populares que participan han escogido piezas clásicas con una vena popular como es el jazz o la música tradicional de sus países. Toco una obra mía, 'Heterónimos', que tiene momentos de gran envergadura trompetística y a la mitad es todo improvisación a partir de unas bases que escribí», adelanta.

Este jueves, a partir de las 21.00 horas, en el Templo Ecuménico El Salvador de Playa del Inglés, también con entrada libre hasta completar aforo, Pacho Flores toca junto al guitarrista Jesús 'Pingüino' González. El concierto girará en torno al disco 'Entropía', protagonizado por ambos y el segundo que el trompetista grabó en el prestigioso sello Deutsche Grammophon. «Tocaremos piezas del disco, con algunos arreglos nuevos y otras canciones. Va a ser como una gran fiesta en la que voy a poder presentar mis inquietudes junto a un instrumento poco convencional con la trompeta como es la guitarra. 'Pingüino' González y yo nos conocemos desde hace más de 16 años. Me gusta el lenguaje que maneja y a él le gusta el que yo manejo con la trompeta. Estilos clásicos que viven de lo popular. Me gusta mucho mezclar lo clásico y lo popular, porque para mí son lo mismo. La música popular también es de una alta calidad», defiende sin ambages.

Repite con la OFGC, el 15 de noviembre

Las trompetas de la marca valenciana Stomvi, en cuya fabricación también participa Pacho Flores, volverán a sonar de su mano en el Auditorio Alfredo Kraus el próximo 15 de noviembre, a partir de las 20.00 horas, dentro de la temporada de abono de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC).

El trompetista será el gran protagonista en una velada titulada 'Sones Latinoamericanos'. Bajo la dirección de David González se acometerá un programa compuesto por: 'Salseando', de Rodolfo Sierra e 'Historia de flores y tangos', de Daniel Freiberg, que contará con Flores como solista; y la 'Sinfonía nº5', de Prokofiev como cierre de la noche.

La Filarmónica de Gran Canaria también participa en la 17ª edición del Festival Internacional de Trompeta de Maspalomas. Este viernes, a partir de las 20.00 horas, protagoniza el concierto denominado 'La magia del Barroco. Vivaldísimo', en el Auditorio las Tirajanas de ExpoMeloneras. Dirige Önder Baloglu y actuarán como solista de trompeta Reinhold Friedrich, Jeroen Berwaerts y Marcos García-Vaquero, así como Eriko Takezawa en la clave. Las entradas están a la venta en www.expomeloneras.com .