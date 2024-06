Joshua Weilerstein: «La 'Sinfonía nº7, Leningrado' retrata la guerra emocionalmente»

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 28 de junio 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El director norteamericano Joshua Weilerstein regresa este viernes, a partir de las 20.00 horas, al atril de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) para dirigir en el Auditorio Alfredo Kraus una de las mayores piezas del repertorio. Se trata de la 'Sinfonía nº7, Leningrado', de Shostakovich, inspirada en uno de los episodios más duros de la Segunda Guerra Mundial, el asedio de la ciudad de Leningrado por las tropas nazis.

Weilerstein avanza cómo ha afrontado durante toda la semana de ensayos esta pieza que por su larga duración compone en exclusiva el programa de este concierto de abono de la formación insular. «Se trata de una pieza profundamente compleja y completamente ligada a su contexto histórico. Es una muestra de desafío, resistencia, dolor, terror y, en última instancia, triunfo. Debemos encontrar una manera de plasmar todo esto en nuestra actuación y eso es lo que hemos estado ensayando durante esta semana», comenta.

El norteamericano reconoce que esta sinfonía cuenta con pasajes especialmente crudos. «El tema de la 'invasión' del primer movimiento tiene probablemente los diez minutos de música más aterradores que conozco. Los movimientos medios a menudo se pasan por alto, pero están llenos de nostalgia, solos de viento de madera desgarradores y colores orquestales brillantes. El triunfo del último movimiento también es abrumador por su poder y complejidad», asegura el titular de la Orquesta Sinfónica de Aalborg en Dinamarca desde la temporada 2023/24.

Sobre la vigencia de esta pieza en unos tiempos como los actuales, marcados por varias guerras de gran calado como las desatadas en Ucrania por la invasión rusa o la de Israel contra Hamas, Joshua Weilerstein alude al propio significado que el compositor ruso atribuyó a su sinfonía. «Shostakovich dijo que no estaba tratando de retratar la guerra como un lanzamiento de bombas, sino retratar la guerra emocionalmente. Creo que lo logra brillantemente y no puedo imaginar que la actual situación en el mundo no le afecte profundamente a esta obra. La música de Shostakovich es universal y siempre trata sobre lo humano y lo individual», señala.

Su debut en la isla

En diciembre de 2022, Joshua Weilerstein se estrenó al frente de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. En aquella ocasión dirigió una velada con Martin Fröst como solista para acometer el concierto para clarinete de Weber, dentro de un programa que se completó con la 'Sinfonía nº8' de Dvorak y la 'Partita para cuerdas' de Gideon Klein. El grato recuerdo que guardaba de aquel estreno influyó a la hora de aceptar la invitación de Karel Mark Chichon, director artístico y titular de la OFGC, para aceptar volver a ponerse al frente de la formación grancanaria esta noche. «Es una orquesta maravillosa con muchos músicos talentosos que tocan en una sala preciosa que está en una ciudad preciosa. ¿Qué hay aquí que no me pueda gustar?», responde quien asumió esta temporada la dirección musical de la Orquesta Nacional de Lille.

Weilerstein está muy satisfecho del camino recorrido esta semana junto a la OFGC para dar vida esta noche a la 'Leningrando' de Shostakovich. «Es una orquesta llena de entusiasmo y compromiso, que también cuenta con maravillosos solistas de viento que participan en gran medida en esta sinfonía y que están haciendo un trabajo maravilloso», destaca.

La OFGC tiene como principal director invitado a una leyenda norteamericana de la dirección musical, Leonard Slatkin. «He coincidido con Leonard varias veces y es maravilloso, tanto como músico como persona. Él no fue una influencia directa para que yo viniera aquí, pero sé que su trabajo con la orquesta habrá ayudado enormemente, lo cual aprecio mucho», apunta.