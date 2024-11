Gran Canaria y Tenerife despiden el año con la versión concierto de la opereta 'El murciélago'

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 13 de noviembre 2024, 01:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Canarias despedirá el año con la célebre opereta 'El murciélago' ('Die Fledermaus' ), de Johann Strauss, un clásico en las programaciones navideñas de los teatros líricos austríacos y alemanes. Será la antesala del 41ª Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC), gracias a un acuerdo de coproducción inédito alcanzado simultáneamente con el Auditorio de Tenerife y el Auditorio Alfredo Kraus, que traerá a las dos capitales una de las operetas más famosas, en formato concierto, con el prestigioso maestro francés Marc Minkowski al frente de la orquesta Les Musiciens du Louvre, junto al coro de Ópera de Tenerife y un plantel de grandes voces especializadas en este repertorio.

Estos conciertos serán el 28 de diciembre en el Auditorio de Tenerife, y el 30 de diciembre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria de forma previa al FIMC, que comenzará unos días más tarde con una amplia programación de más de 60 conciertos en todas las islas.

A la presentación de estos dos conciertos asistieron este martes Cristóbal de la Rosa, director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias; Jorge Perdigón, director del Festival Internacional de Música de Canarias; José Luis Rivero, director artístico del Auditorio de Tenerife; y Tilman Kuttenkeuler, director general de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria.

Kuttenkeuler manifestó la alegría por tener 'El Murciélago' en el Auditorio. «Es la primera vez que hacemos una producción conjunta con el Auditorio de Tenerife y con una opereta que esperamos que se convierta en una tradición musical navideña como lo es en el sur de Alemania y Austria».

Por su parte, Jorge Perdigón indicó que la obra llegaba a Canarias coincidiendo con el 150 aniversario de su estreno en Viena en 1874, «El Murciélago' aparece en el puesto número 16 en el ranking de las óperas más representadas en el mundo».

Rivero destacó que será la segunda vez que la obra se represente en el Auditorio de Tenerife y quiso apuntar la importancia de la participación del talento canario a través de los 40 miembros del Coro de Tenerife que acompañan a la formación. De la Rosa apuntó que la idea del Gobierno de Canarias «es arrancar con estos dos espacios señeros y poder extenderlo al resto de las islas, llegando a públicos distintos».

El estreno

Cuando se estrenó 'El murciélago' en el Teatro de Viena, el público acogió con tibieza esta partitura rebosante de humor refinado, ironía, desenfado y elegancia musical, pero desde las posteriores representaciones berlinesas el éxito de esta opereta fue imparable.

Su libreto, lleno de enredos amorosos y cambios de identidades que suceden en una fiesta de disfraces, con un baile inolvidable y un optimismo desbordante, ha hecho de esta pieza un clásico en la programación navideña de los teatros, especialmente en Austria y Alemania.

La trama tiene todos los ingredientes de la mejor comedia de enredo: infidelidades, disfraces que ocultan identidades, personajes que simulan ser quienes no son y hasta una estancia en la cárcel que debe pasar su principal protagonista, Eisenstein, el burlador burlado. Rosalinda y su marido ocultan las verdades mientras que la criada Adela, de vocación artística, se revela como pieza fundamental de un argumento en el que no faltan teatreros, aristócratas, funcionarios y ex amantes que se ocultan.

En versión concierto, el público podrá disfrutar del director Marc Minkowski, gran intérprete del repertorio barroco, clásico y también de la opereta, junto a la maestría de su orquesta Les Musiciens du Louvre, el conocido conjunto francés de Grenoble.

Fundada en 1982 por Minkowski, Les Musiciens du Louvre revive los repertorios barroco, clásico y romántico con instrumentos de época. Durante los últimos cuarenta años, la orquesta se ha hecho un nombre revisando obras de Händel, Purcell y Rameau, así como de Haydn y Mozart y, más recientemente, de Bach y Schubert. También es conocida por su interpretación de la música francesa del siglo XIX: Berlioz, Bizet, Massenet, Offenbach.

Los cantantes

Con la formación francesa y el coro tinerfeño estarán en los papeles principales: Huw Montague Rendall (Gabriel von Eisenstein), Iulia Maria Dan (Rosalinda), Michael Kraus (Frank), Ekaterina Chayka-Rubinstein (Príncipe Orlofsky), Magnus Dietrich (Alfred), Leon Košavić (Dr. Falke), Krešimir Špicer (Dr. Blind), Alina Wunderlin (Adele) y Sandrine Buendia (Ida).