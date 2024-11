Carlos Rivera: «Damos por sentada la vida y en un segundo puede cambiar todo»

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 10 de noviembre 2024, 01:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Carlos Rivera (Huamantla, México, 1986) reconoce que siempre «hay ganas» de visitar España, más aún si se trata de protagonizar un recorrido por sus 20 años sobre los escenarios musicales. Lo hará dentro de la gira titulada 'Carlos XX Rivera', que aterriza el 21 de marzo de 2025 en el Gran Canaria Arena y al día siguiente en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife.

«Va a ser una fiesta grande, con mariachis y en la que todo puede pasar», advierte al teléfono este cantante cuya carrera en España despegó en 2011 tras dar vida a Simba en el musical 'El Rey León'.

Esta gira de celebración de sus 20 años de carrera le ha obligado a mirar atrás. «Lo que veo es una evolución constante, siempre con ganas de hacer música en cada una de las etapas. En los conciertos cantaré una selección de las canciones que mejor me representan», explica.

Durante esta gira busca «compartir» con sus seguidores distintas pinceladas de sus distintos proyectos. «Incluyo canciones que estaban en mi primera gira y en el programa de televisión que gané hace 20 años. Después voy pasando por cada uno de los álbumes, sincerándome con los fans. También incluyo temas de 'El Rey León', porque fue muy importante para mi carrera y para mi vida», puntualiza. Y es que reconoce que dar vida a Simba en este popular musical «fue un punto de inflexión, por eso en 'Carlos XX Rivera' se asomará su melena», subraya entre risas.

Confiesa que a la hora de componer a veces le resulta «complejo ponerse a pensar sobre lo que quiero hablar y ver si la gente está en la misma disposición» y con ganas de escuchar sus reflexiones. «La industria y la música se han diversificado tanto y los públicos están tan divididos que para mí, lo más importante es ser fiel a mí mismo, para que mis letras y los ritmos vayan de un lugar a otro. Mi disco 'Calavera' viene desde el folclore y lo que he buscado en las letras es que se identifiquen conmigo. El ritmo es lo de menos cuando la letra se mantiene dentro de lo que me gusta», explica.

Ampliar Carlos Rivera. C7

En este álbum y en muchas de sus canciones, las reflexiones y las alusiones a la muerte sobrevuelan en muchas letras. Una cuestión muy propia de los mexicanos. «Tengo canciones sobre la muerte y otras muy románticas. Un ejemplo es la titulada 'Me muero', también 'La luna del cielo', dedicada a mi abuela, o 'Coco', que me sitúa en el Día de los Muertos. 'Calavera' habla de la crudeza del día en el que nos toca partir, de ese encuentro con la muerte y el forcejeo por quedarnos en la vida. Mi conclusión es que tenemos que disfrutar al máximo. Damos por sentada la vida, pero en un segundo puede cambiar todo. Como mexicano apuesto por colorear la muerte y que no sea algo que esté en blanco y negro», apunta metafóricamente este exponente de la música pop y melódica en castellano.

La salud mental

Carlos Rivera apuesta en sus composiciones por dar visibilidad a las cuestiones personales y sociales que considera relevantes. Una de ellas es la salud mental, que tuvo mucho peso en su disco 'Sincerándome'. «Las canciones y la música te permiten llevar temas importantes que con las palabras no logran tener tanta visibilidad. De eso hablaba en mi disco 'Sincerándome' y de cosas como la donación de órganos, que abordé en la canción 'Me muero'. Creo que es importante reconocer que todas las personas, en las distintas etapas de su vida, es normal que hayan tenido problemas de salud mental. Siempre encuentro personas que han pasado por lo mismo y la mejor solución para todos es reconocerlo y pedir ayuda», lanza el cantante sin ambages.

Madrid es otra de sus pasiones y es que Rivera reconoce que en España se siente «como en casa». De ahí que en tres de sus canciones mencione y elogie a la capital española.

Las entradas para sus dos conciertos en Canarias están a la venta en newevent.es y en entradas.com.