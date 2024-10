Álvaro Urquijo: «Mi hermano Enrique murió pensando que 'Déjame' era su peor canción»

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 5 de octubre 2024, 23:08 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

'Déjame', 'La calle del Olvido', 'Ojos de gata', 'Por el bulevar de los sueños' y 'Pero a tu lado' son parte de la memoria colectiva musical de las generaciones de españoles que hoy superan la cuarentena gracias a Los Secretos, la banda madrileña de pop que tuvo su momento de mayor gloria desde finales de los años 80 hasta bien avanzados los 90. Temas que volverán a sonar en el Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria los próximos días 12 y 13 de octubre en las representaciones del musical 'A tu lado', que protagonizan los actuales integrantes de la banda junto al actor Javier Orán, que da vida al fallecido cantante Enrique Urquijo a la vez que ejerce como maestro de ceremonias.

«No es un musical al uso. No es una obra de teatro, aunque tiene mucho teatro. Tampoco es un concierto, aunque tocamos canciones en directo. Es una especie de formato nuevo. La productora SOM investigó por todo el mundo y vio que no se había hecho antes, que somos el primer grupo que protagoniza un espectáculo de este tipo sobre su propia historia», avanza Álvaro Urquijo, integrante de Los Secretos desde su fundación y hermano del malogrado vocalista, guitarrista y compositor fallecido en noviembre de 1999.

«Las canciones y la historia del grupo se desarrollan con una teatralidad y una elasticidad propia de las artes escénicas», apunta el integrante de una banda que conforman también Jesús Redondo, Ramón Arroyo, Juanjo Ramos, Santi Fernández y Txetxu Altube.

Ampliar Víctor Conde es el responsable del guion y la dirección de 'A tu lado'. C7

'A tu lado' invita al público a realizar un viaje en el tiempo que permite descubrir o revivir no solo la historia de este grupo musical sino la del país, gracias al guion desarrollado y escrito por Víctor Conde.

El punto de partida de este proyecto fue casual, confiesa Álvaro Urquijo. «En 2019, con motivo de un concierto de homenaje a mi hermano Enrique, hice muchas entrevistas. Me llamó la atención como muchos periodistas me preguntaban si éramos familia de los marqueses Urquijo o si al ser de una familia de banqueros teníamos el futuro resuelto. Con la pandemia y el encierro me puse a escribir todos mis recuerdos de forma cronológica, desde que estábamos en el colegio y cómo entramos en la música, con mi padre y el colegio en contra y toda aquella historia de superación. Así, si me pasaba algo con la covid-19, la gente no se quedaba con la información sesgada que los periodistas me dijeron que encontraban en las hemerotecas», apunta el artista.

«Un buen amigo» el ayudó a ordenar un texto que finalmente acabó convirtiéndose en un libro donde relató el devenir de Los Secretos, un grupo «que ha tenido que tocar el suelo y que después ha remontado el vuelo tantas veces como nadie, porque no todo el mundo hubiese aguantado tantos envites y golpes de la vida», subraya Álvaro Urquijo.

Finalmente, ya con el libro en la calle, Los Secretos se lo enviaron a SOM con la idea de un musical que, tras muchas dudas y variaciones y ensayos, acabó cobrando forma con el formato que visitará el Auditorio Alfredo Kraus y que pemitirá al público conocer «las trastienda del grupo y cómo nacieron las canciones».

Ampliar Una escena del montaje que se representará en el Alfredo Kraus. C7

Unos temas, apunta el artista, que fueron y son la clave por la que Los Secretos sigue cautivando a quienes les escuchan, incluidos muchos adolescentes que acuden a sus conciertos con sus padres y abuelos. «No somos especiales, pero sí que hemos dado con una tecla que son las canciones, que fuimos sembrando en discos que no tuvieron un gran éxito. Nunca fuimos número uno, pero nuestras canciones se han quedado como boyas en un océanos y muchas personas se han agarrado a ellas», apunta.

«Teníamos el convencimiento de que nuestro trabajo era hacer canciones bonitas. Mi hermano Enrique traía una idea y yo la vestía con unas hechuras y unos efectos fruto de un tándem multicefálico, en el que primero estuvo también Canito y después Pedro. Ahora, tras morir los dos, estoy yo solo», dice con pesar.

Reconoce que siempre que entraban en el estudio de grabación el objetivo era el mismo: «Llevábamos en la sangre la idea de que nuestras canciones tenían que durar en el tiempo. No buscábamos hacer grandes éxitos, conseguir fama y dinero. Nuestra difusión fue siempre mayor que las ventas. Cuando 'Déjame' triunfó, Enrique se preocupó, porque pensaba que si tenía tanto éxito era porque algo estaba mal en esa canción. Murió pensando que 'Déjame' era su peor canción», dice su hermano Álvaro sobre el tema más icónico de una formación musical que es parte de la historia del pop español.